Чистая вода и монорельс: 5 инфраструктурных проектов, которые интересны частным инвесторам

Инфраструктура — это кровеносные сосуды всей экономики. Чем она более развита, тем богаче государство и тем легче создавать проекты, а не думать, как, к примеру, протянуть электричество к магазину или дорогу к отелю.

Без развития инфраструктуры невозможно развитие государства. Последние два года Украина запустила такие проекты, как Большое строительство и Большая реставрация, идет в концессии и запускает программы кредитования, поэтому хочется надеяться, что подобных программ будет еще больше и они будут масштабнее и всеобъемлющее.

Помимо государства, может и должен вкладывать инвестиции в инфраструктуру и бизнес. Для этого, безусловно, нужны простые, прозрачные и выгодные условия. Что может заинтересовать инвестора?

Чистая вода. Да, из наших кранов никогда не будет течь родниковая вода, как в Австрии или Швейцарии, но существенно улучшить ее качество жизненно необходимо. Частные инвесторы уже сейчас пытаются договориться с властями, чтобы начать процесс тотальной реконструкции водопроводных систем. Но этот процесс очень долгий и сложный. Как некую альтернативу уже достаточно часто начали применять локальную очистку. Речь идет профессиональных станциях очистки, которые производят достаточно качественную воду, что позволяет отказываться от кулеров и бутилированной воды — это удобно, просто, экономнее для потребителя и полезнее для природы.

Электрозаправки. Если раньше активно развивались сети бензиновых, дизельных и газовых станций, то будущее за сетями электрозаправок. По данным McKinsey, к 2030 году количество электромобилей в мире увеличится до 130 млн. Их все нужно обеспечить зарядной инфраструктурой как в общественных местах, так и внутри домов. Пока все упирается в мощности, на которых могут работать зарядные станции, — для быстрой и массовой зарядки автомобилей нужны мегаватты, но это направление однозначно перспективное, тем более, что государство постепенно упрощает отраслевое регулирование.

Паркинги. Сегодня в Киеве работает аж 6 перехватывающих парковок, а нужно в 10 раз больше. Обычных парковок тоже крайне мало. И днем, и вечером, и в будние, и в выходные город стоит в пробках. Причин много, но основные — неудобный и не развитый общественный транспорт и забитые крайние полосы припаркованными автомобилями. Если первую проблему силами инвесторов решить ооочень сложно, то очистить дороги от авто, переместив их на парковки и паркинги вполне реально. Просто нужна воля и поддержка властей, грамотное размещение паркингов, основанное на моделировании транспортных потоков и немного изменения сознания автовладельцев. Кстати, паркинг под Европейской площадью — отличный проект, несмотря на протесты урбанистов.

Инфраструктура малой авиации. Во всем цивилизованном мире малая авиация — достаточно серьезный вид транспорта. В Украине он только начинает развиваться, соответственно под него тоже нужны инфраструктурные проекты — мини-аэропорты для принятия малых авиасудов. Кроме того, достаточно активно развивается направление электрического воздушного транспорта. В скором времени мы точно будем использовать авиатакси. За этим однозначно будущее, поэтому инфраструктуру для приема воздушных судов нужно создавать.

Подвесной транспорт. Канатные дороги и монорельсы — идеальный транспорт с точки зрения скорости передвижения, пассажиропотока и невмешательства в зеленые зоны и городскую инфраструктуру. Почему-то в Киеве подшучивают над возможностью реализации проектов подвесного транспорта, но давайте почитаем: стоимость строительства метро на Троещину оценивается в 3 млрд долларов, сооружение эстакады для монорельса — от 20 до 100 млн долларов, 30 вагонов под него — еще около 140 млн долларов. Из центра Киева на край Троещины — 15-20 км в зависимости от выбранного пути. В какой проект быстрее придет инвестор?

Андрей Рыжиков, СEO и управляющий партнер девелоперской компании DC Evolution, специально для Delo.ua