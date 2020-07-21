Чому потрібні архітектурні конкурси у будівельних закупівлях

Підписавши Угоду про Асоціацію з ЄС, Україна зобов‎'язалася впродовж декількох етапів узгодити українське законодавство з директивами ЄС. Ці вимоги стосувалися багатьох сфер економіки. Не оминули вони і публічні закупівлі в будівництві.

Оскільки держава витрачає значну частину бюджетних коштів на будівельні замовлення, правила, за якими відбувається закупівля таких послуг, мають забезпечувати рівний доступ всіх учасників та зниження корупційних ризиків під час торгів.

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Одним з необхідних рішень є запровадження законодавчої можливості проводити архітектурні конкурси під час закупівель. Наразі більшість закупівель з архітектурного проєктування у системі ProZorro проходить за процедурою відкритих торгів, де єдиним критерієм виступає ціна лоту. Тобто, грубо кажучи, на торгах спочатку обирається архітектор, а вже потім він пропонує проєкт певної споруди чи комплексу. Таким чином, держава-замовник часто купує "кота в мішку", не маючи можливості оцінити проєкт майбутньої забудови на етапі торгів.

Натомість архітектурні конкурси — звична для європейців практика, — дозволяють ще на початковому етапі відбору проєкту оцінити творчу складову та, окрім прийнятної ціни, обрати найкраще архітектурне рішення. Так, завдяки відкритим архітектурним конкурсам у далекому 1944 році було відбудовано після війни вулицю Хрещатик, а невдовзі — у центрі Києва з‎'явиться Меморіал Героїв Небесної сотні та побудують Національний музей Революції Гідності.

Якщо подивитись на статистику закупівель у будівництві, їх сума рік до року за всіма напрямками зростає. У той же час неконкурентні методи закупівель за послугами з архітектурного проєктування все ще переважають конкурентні методи — як за кількістю лотів, так і за вартісними показниками. Так у 2018 році законтрактована вартість таких послуг за неконкурентними процедурами була у 5 разів більша, ніж за конкурентними.

В Україні міжнародна практика проведення архітектурних конкурсів досі не розвинена, хоча деяка позитивна динаміка все ж спостерігається. Наприклад, впродовж 2010-2017 років було оголошено всього 65 архітектурних конкурсів, а вже у 2016-2017 році їх кількість зросла майже втричі. Що стосується закупівель за бюджетний кошт, то тут ситуація більш прикра. З 2016 року пройшло всього 8 переговорних процедур за результатами архітектурних конкурсів. Нині держава, виступаючи замовником, все ще орієнтується винятково на ціну і не може завчасно оцінити якість пропонованих архітектурних рішень учасників торгів.

Яскравим прикладом невдалого відбору підрядників поза творчим конкурсом є проєкт оздоровчого комплексу на вулиці Райдужна в місті Києві, який викликав широке обговорення у громадськості. Проєкт зазнав нищівної критики після того, як було оприлюднене архітектурне рішення майбутньої будівлі. Замовника цілком влаштував критерій ціни, однак містяни та професійна архітектурна спільнота, м‎'яко кажучи, не оцінили творчий підхід автора.

Наразі процедура проведення архітектурних конкурсів в публічних закупівлях не прописана на законодавчому рівні. Через це можуть порушуватися інтереси їх учасників. Згадати тільки історію зі "скляним мостом", що з‎'єднує парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів у Києві. Конкурс на побудову моста був проведений ще у далекому 2013 році. Тоді перше місце не отримала жодна з команд архітекторів, але двом архітектурним бюро — швейцарській та іспанскій командам, що зайняли друге місце, — призначили премію.

У 2017 році до швейцарської компанії Leuppi & Schafroth Architekten знову звернулися з КМДА та повідомили, що планують реалізувати їх проєкт. Однак далі кількох обговорень робота не пішла — проєкт "зарубили" ніби через великий кошторис. А вже у 2019 році в експлуатацію було введено так званий скляний пішохідно-велосипедний міст. Вартість реалізованого проєкту майже в два рази перевищила кошторисну пропозицію "Leuppi & Schafroth Architekten". На момент відкриття об‎'єкту команда іноземних архітекторів так і не отримала конкурсну премію від КМДА.

Згідно з директивою 2014/24/ЄС до 1 вересня 2020 року Україна має внести у законодавство зміни, які дозволять проводити творчі конкурси під час проведення закупівель — як національні, так і міжнародні. Експерти Офісу ефективного регулювання BRDO проаналізували ринок публічних закупівель у будівництві в Україні та пропонують запровадити процедуру проведення архітектурних конкурсів у законі "Про публічні закупівлі". Це ж саме уряд запланував зробити у затвердженій Кабміном у 2016 році Дорожній карті реформування системи публічних закупівель.

Конкурсна процедура дозволить замовникам на етапі відбору оцінювати не лише фінансову сторону, але й архітектурне рішення. Проведення ж архітектурних конкурсів для державних замовників за кошти платників податків має стати обов‎'язковою умовою.