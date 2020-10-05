Чому ще жодна судова реформа в Україні не стала реформою

Корупція в судовій системі та неефективність судового захисту є суттєвими проблемами для нашої держави, а від їх вирішення, серед іншого, залежить інвестиційна привабливість України та бізнес, який тут працює. В Україні протягом останнього десятиріччя існувало декілька іноземних проектів, спрямованих на проведення реформ у судовій системі та на забезпечення прозорості українського судочинства. Однак кінцевого результату до сих пір не досягнуто.

В червні 2020 року в парламенті зареєстровано законопроект Президента "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" №3711. Законопроект визначено Президентом як невідкладний. Як зазначається у пояснювальні записці, його метою є приведення положень законодавства України у відповідність із деякими рішеннями Конституційного Суду України, а також удосконалення процедури формування та діяльності органів суддівського врядування.

Фактично Законопроект прийнято, щоб виправити помилки попередньої судової реформи, на які вказав КСУ. Минула судова реформа була проведена шляхом внесення змін в Конституцію України. Тоді Верховний Суд України було перейменовано на Верховний Суд, вищі спеціалізовані суди були ліквідовані, натомість у ВС було створено Велику палату та чотири касаційні спеціалізовані суди. Також було встановлено максимальну кількість суддів — сто. При цьому було також передбачено створення двох нових органів, яких до того часу не існувало в Україні: Вищого суду з питань інтелектуальної власності та Вищого антикорупційного суду. Якщо останній вдалось зі значними зусиллями запустити, то Вищий суд з питань інтелектуальної власності не запрацював досі.

Законопроект №3711 складно назвати черговою судовою реформою, адже він фактично реалізує уже згадані Рішення КСУ. Із ключових нововведень президентського Законопроекту — підвищення ролі Вищої ради правосуддя в процесі добору суддів, новий порядок створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, фактична ліквідація Комісії з питань доброчесності та етики та виключення положення про максимальну кількість суддів Верховного Суду.

На сьогодні дві основні проблеми судової системи — це кадровий голод та надмірне навантаження на суди, що спричиняє велику кількість нерозглянутих справ. Як зазначала голова Верховного Суду в своїх останніх інтерв"ю, у залишку у Верховному Суді на сьогодні перебуває ще близько 50 тисяч справ, до того ж щодня поступають нові. На сьогодні у ВС працює 196 суддів. Це величезне навантаження, за якого неможливо своєчасно розглядати справи, що може призвести до банкротства компанії.

Крім цього, в результаті внутрішніх інтриг в судовій системі сьогодні штучно заблокована робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а з нею і призначення суддів на посади.

Попередні судові реформи були спрямовані на перерозподіл влади в судовій системі України і формальне виконання вимог Ради Європи. Однак, головних проблем — відновлення довіри до судів, ліквідацію корупції в системі, ефективність судового розгляду та доступ до судочинства — жодна з них не вирішила. І досі немає чіткого механізму цього вирішення.

Бізнесу повинен бути забезпечений доступ до правосуддя та чесних судів. Стабільність законодавства та надійність судової системи країни — це запорука довіри з боку іноземних інвесторів. Завдання держави — забезпечити справедливий та ефективний розгляд судових спорів у строки, визначені законодавством.

Лише судова реформа, яка виконає це завдання буде ефективною.