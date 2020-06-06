Почему столичным новостройкам хронически не хватает паркингов

Бум строительства жилья в столице, который мы наблюдали последние годы, позволил тысячам людей приобрести собственное жилье. Как правило, владельцы новых квартир являются еще и счастливыми хозяевами автомобилей. И здесь их новоселье несколько омрачается, потому что пристроить свое авто можно далеко не в каждом ЖК.

По данным исследования девелоперской компании DC Evolution, темпы увеличения количества машино-мест почти вдвое отстают от роста площади жилых квадратных метров в столице. Наибольшая диспропорция наблюдается в Днепровском и Оболонском районах Киева. Кто в этом виноват и как это исправить?

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Корень проблемы заключается в том, что действующие государственные строительные нормы не учитывают специфику таких крупных городов как Киев и устанавливают единые для всей страны нормативы расчетного количества машино-мест. Согласно ДБН 360-92, который оставался действующим до осени 2018, предполагалось на построенную двух- или более комнатную квартиру одно машино-место в центральной зоне города, 0,8 машино-места в срединной зоне и 0,5 машино-места в периферийной зоне. Для однокомнатных квартир установлен норматив 0,5.

ДБН Б.2.2-12: 2018, который пришел ему на смену, оставил эти показатели в силе. Не повлияло на ситуацию и принятие нового ДБН Б.2.2-12: 2019 (нормы не изменились). Одновременно он устанавливает обеспечение постоянного хранения всех легковых автомобилей жителей и временное хранение автомобилей посетителей.

Таким образом, центральная власть установила одинаковые "правила игры" для всех — как для районного десятитысячного городка, так и для многомиллионного столичного мегаполиса.

Другая сторона проблемы — это позиция самих застройщиков. Имея заоблачную рентабельность строительства (особенно по сравнению с показателями европейских стран), они, однако, стараются максимально сэкономить на паркингах. Аргументируют тем, что дополнительная финансовая нагрузка на покупателя в виде покупки машино-места будет для него просто неподъемной. Но "разбрасывать" стоимость паркингов равномерно на все квартиры ЖК тоже не желают. Поэтому даже указанные выше строительные нормы просто не выполняются, а контролирующие учреждения почему-то этого не замечают.

Ситуация полной безнаказанности застройщика и проектировщика позволяет им делать вид, что проблемы парковок в жилом комплексе просто не существует. В лучшем случае они примут справку у какой-то автостоянки вблизи о том, что она предоставит определенное количество своей площади под парковки. По факту это лишь "липовая", ни к чему не обязывающая, отписка.

Результат — уничтоженные автомобилями зеленые зоны и заставленные авто придомовые территории, которые превращают дворы в музей современного автомобилестроения под открытым небом.

Перспективы для автовладельцев неутешительные, если не обеспечить два ключевых условия развития парковочной инфраструктуры в жилых комплексах. Во-первых, дифференцировать строительные нормы касательно машино-мест в зависимости от численности населения населенного пункта. А столице, учитывая ее особые функции, следовало бы предоставить возможность регулировать этот вопрос самостоятельно. Ведь только власть знает специфику территории и способна установить четкие обязательства застройщиков в части обеспечения парковками.

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Во-вторых, предоставить муниципальным учреждениям архстройконтроля полномочия проверять соблюдение ДБН на объектах класса последствий СС-3. Именно они включают в себя большие жилые комплексы. Эти функции до последнего времени находились в ГАСК, теперь перекочевали к ее правопреемнице Государственной инспекции градостроительства. При таких условиях город сможет более жестко проконтролировать застройщиков и защищать интересы покупателей, а также гарантировать, что количество машино-мест в построенных спальных микрорайонах удовлетворит спрос собственников жилья.

Вместе с тем, застройщик должен нести финансовую ответственность за нарушение норм, а потенциальные покупатели со своей стороны должны контролировать выполнение застройщиком своих обязательств.