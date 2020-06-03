Что делать, если вы попали в скандал: как действовать и о чем стоит помнить "до"

Личный бренд большинства украинских бизнесменов — очень мифическая история. Он как бы есть, но его и нет. Они что-то говорят друзьям, спорят на профессиональных конференциях, доказывают, дают ситуативные интервью, участвуют в роликах, которые просят записать горе-сммщики компаний и уверенно выступают на собраниях с командой, иногда матом.

А потом семейные фото на страничках в Facebook с женой. Нет, конечно, не он их выставил. Его жена. Но конечно же отметила. И вот весь этот бесконтрольный хаос настигает кризис. Любой. От заказных материалов конкурентов до внутренних сливов информации в компании.

Но все забывают, что на самом деле "человеку нужен человек". Бренды, олицетворенные сейчас, намного больше имеют успех и спрос, чем те, где никто не знает владельца в лицо, чем он живет и что любит. К ним относятся более лояльно, прощают ошибки, ведь верят, что "это просто Иван Петрович не знает, он бы такого не допустил".

Нам приятно касаться жизни более успешных людей и понимать, что мы можем на нее влиять. Приятно получать фидбек на отметку бренда и искренний интерес. Именно потому мы часто подписываемся на звезд, с удовольствием слушаем бесконечные интервью и прямые эфиры.

Мы все любим внимание. Обычно, сильный личный бренд — это успешная базовая позиция любого собственника в условиях репутационного скандала своего или компании.

Куда бежать и что делать, если скандал произошел?

Сммщик компании скорее всего в этот момент сбежит или сделает еще хуже, отвечая на агрессию хамством, а конкуренты возьмут попкорн, чтобы наблюдать за тонущим "Титаником". А ведь на самом деле все немного проще.

Просто изначально пригласите к сотрудничеству хорошее PR-агентство, которое разработает вашу личную стратегию и стратегию компании, которая позволит избежать любого кризиса или быть к нему максимально подготовленными. Если вы сейчас удивлены, что это возможно — очень зря. Изучите этот вопрос:

1. Запомните, что личный бренд есть у каждого человека. Вне зависимости от его активности в социальных сетях или в СМИ. Если вы не контролируете и не возглавляете движение "Кто я", то за вас это сделают другие. Поверьте, это будет вариант не самый лицеприятный.

Личный бренд каждого сотрудника в вашей компании имеет значение. Даже если у него не строит статус, где он работает. Все, кто коммуницируют с людьми — имеют значение. Даже тетя Катя, которая ночью убирает ваш офис. У нее есть окружение, подружки, у которых есть дети и семья, и поверьте, негатив они разнесут очень быстро!

Источники забываются, информация остается. Вы должны транслировать то, что действительно о вас должны знать. Вот с этим мы разберемся дальше.

Если вы уже попали в скандал — алгоритм ваших действий:

➡️ Успокоиться, выдохнуть и думать трезво. В состоянии паники можно сделать много ошибок, которые могут быть хуже изначальной ситуации.

➡️ Быстро давать обратную связь. Быстро — это в течение 5-15 минут максимум. А не сутки, и не двое. Для этого у вас всегда должен быть настроен медиа-мониторинг и отслеживание любых упоминаний о вас через все возможные источники.

➡️ Если ваша компания или вы лично не правы — признайте это и возглавьте скандал. Будьте главным медиа ресурсом, который будет рассказывать о текущем расследовании, о принятых мерах, об этапах устранения негатива.

➡️ Помните, что собственник бизнеса всегда отвечает за результаты и действия своих подчиненных. Но это не значит, что он начинает вступать в словесную перепалку со всеми. Вы — главное лицо компании. Вы делаете только ключевые заявления в хорошее время, и тем более в плохое.

➡️ Уберите сверх эмоциональных людей от коммуникации с кем-либо из СМИ, запретите писать "от себя" на страницах в своих социальных сетях. Во время скандалов мониторится всё. Даже если компанию почти спасли, то может появиться сотрудник с чувством несправедливости и рассказать, кто есть кто.

➡️ Никогда не опускайтесь до оскорблений и переходов на личности. Будьте всегда над ситуацией, как бы в этот момент не было обидно.

➡️ Но если вы действительно не правы — не бойтесь извиниться. Если нужно — несколько раз и составьте ряд антикризисных мер, которые поможет спасти ваш бренд.

➡️ Если вы обидели незащищенные слои населения случайным высказыванием — возьмите на себя заботу о них (реальную, а не на словах).

➡️ Если вас уличили в ведении двойной жизни — обсудите это со своим партнером и сформируйте единый путь, как вы будете выходить из этого.

Все совершают ошибки. Главное их признавать и исправлять вовремя. Чтобы не пришлось потом надевать футболку "маю право на помилку".