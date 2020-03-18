Что еще Верховная Рада могла сделать, пока бушует коронавирус

Верховная Рада Украины приняла ряд неотложных законопроектов, связанных с мировой пандемией коронавируса. В том числе и закон №3220, в котором предусмотрены изменения в Налоговый кодекс, направленные на поддержку бизнеса, и сокращение фискальной нагрузки на период карантинных мер.

Конечно, депутаты дали бизнесу ряд преференций и льгот, которые можно считать положительными сдвигами в поддержке предпринимателей. Однако изменения принятые парламентом, вряд ли смогут стать реальным подспорьем для сохранения бизнеса, ведь принятые народными депутатами меры — это, фактически, половинчатые решения. А учитывая тот факт, что из-за карантина многие сферы предпринимательства, к сожалению, будут полностью заморожены, спасти экономику эти решения точно не смогут.

С предпринимателей снимается ответственность за несвоевременно сданную отчетность в период март-апрель 2019 года. Также в ближайшие два месяца бизнес будет освобожден от проверок. Но вместе с тем за время карантина многие предприятия рискуют стать полностью убыточными и попросту закрыться — а значит и проверять будет некого.

Вопреки обещаниям и ожиданиям, Рада не приостановила процесс тотальной фискализации и поголовного введения кассовых аппаратов. Вместо этого были лишь сдвинуты сроки штрафных санкций за нарушения этого процесса. Хотя приостановка обязательных РРО в каком-то смысле могла бы стать спасательным кругом для целого ряда мелких предприятий, и у парламентариев был абсолютно реальный шанс решить этот вопрос.

В спешке нардепы приняли совершенно необдуманные нормы, которые не смогут разгрузить бизнес от налогов в той мере, которая позволит предприятиям просто выжить. К примеру, вопрос уплаты Единого социального взноса был решен только для предпринимателей. Но в том, что касается наемных сотрудников, оплата ЕСВ остается обязательной, хотя значительная часть из них сегодня не может полноценно работать ввиду карантина.

Читайте также: Верховная Рада приняла антикоронавирусный закон

От налога на доходы физических лиц бизнес освобожден не будет. А значит эти взносы в бюджет предприятия вынуждены будут оплатить в полной мере.

Мало того, Рада не решила даже вопрос о том, в каких условиях карантинные меры будут считаться форс-мажором. А это критически важный момент, который впоследствии станет предметом тысяч судебных разбирательств и тяжб украинского бизнеса и его партнеров.

В подвешенном состоянии остался и вопрос кредитных каникул для бизнеса — никаких льгот и преференций не предполагается даже в части оплаты процентов по ссудам.

Читайте также: "Киевпасстранс" рассказал, чем можно заменить закрытое метро

Примеры стран, так же как и Украина пострадавших от коронавируса, демонстрируют — парламент мог и должен был сделать для бизнеса значительно больше. В некоторых государствах, закрытых на карантин, правительство даже компенсирует бизнесу выплату зарплат наемным сотрудникам в объеме до 70%.

Карантин закончится, и поднимать экономику будут именно предприниматели. А значит стратегическая задача власти сегодня — уберечь здоровую обстановку не только для граждан, но и для бизнеса — ведь все мы ждем победы над вирусом без банкротства.