Что необходимо для запуска игорного рынка

Многострадальный закон о государственном регулировании азартных игр (далее закон) принят и вступил в силу, а это значит, что фундамент для восстановления рынка азартных игр в нашей стране успешно заложен.

Однако, для создания слаженно действующего механизма, который будет регулировать и контролировать правила ведения азартного бизнеса в стране, необходимо принять ряд управленческих и законодательных решений.

Эти меры в дальнейшем обеспечат условия для полноценного запуска и бесперебойного функционирования рынка. Это следует из анализа положений закона, в частности его переходных положений. Предлагаю детально рассмотреть самые важные из них.

Создание Регулятора

Законом предусматривается создание Комиссии по регулированию азартного бизнеса и лотерей (далее — регулятор), который должен быть создан не позднее, чем через два месяца после вступления в силу закона.

Значение создания регулятора сложно переоценить, так как в его компетенцию входит, в частности, выдача соответствующих лицензий, контроль за деятельностью операторов рынка, разработка подзаконных нормативно-правовых актов, выявление и предупреждение нарушений законодательства в сфере игорного бизнеса. Важно отметить, что без получения лицензии деятельность в сфере азартных игр строго запрещена.

Как правило, процесс создания нового органа является весьма длительным и трудоемким процессом. Прежде всего, это объясняется необходимостью разработки и принятия Кабинетом министров соответствующего положения о регуляторе и его аппарате, проведения конкурса и последующее назначение председателя и членов регулятора.

Также выполнения ряда других процедурных моментов, которые сопутствуют процессу создания любого вновь образованного государственного органа (решение вопроса о финансировании, выделение и обустройство помещения, формирование штата).

Принятие системы налогообложения

На сегодняшний день Налоговый кодекс содержит ряд положений, регулирующих налогообложение азартного рынка. Однако подобную систему можно считать в какой-то мере "архаизмом", доставшуюся нам в "наследство" со времен существования рынка азартных игр, до введения запрета в 2009 году.

С того времени мир претерпел существенную трансформацию, не стала исключением и сфера азартных игр. Многие направления азартного бизнеса перешли в Интернет, поменялась структура ведения бизнеса. Учитывая сегодняшние реалии, существующая система налогообложения не только не соответствует современным требованиям, но и может стать серьезным препятствием на пути развития игорного бизнеса в Украине.

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В связи с этим внедрение сбалансированной и прогрессивной системы налогообложения, которая была бы адаптирована к новому законодательству, является чрезвычайно важным аспектом не только для запуска рынка как такового, но и для последующего активного развития рынка и его инвестиционной привлекательности как для внутренних, так и для иностранных инвесторов.

Разработка подзаконных нормативно правовых актов

Как уже упоминалось выше, одной из задач и функций регулятора является разработка необходимой подзаконной нормативно правовой базы, которая в последствии должна быть одобрена Кабинетом министров. Закон же, при этом, отводит три месяца для создания всей необходимой подзаконной законодательной базы.

Среди прочего, наиболее значимы для первых этапов функционирования рынка является принятие лицензированных условий. Последние в свою очередь призваны разрешить в большей мере "формальные" вопросы, связанные с установлением форм документов, необходимых к подаче регулятору, определением требований к игровому оборудованию.

Лицензионные условия, которые на первый взгляд могут показаться не столь значимыми, на самом деле, являются тем самым небольшим "винтиком", без которого такая "машина", как рынок азартных игр, не может быть запущена.

В заключение хотелось бы отметить, что процедура запуска рынка на данный момент целиком зависит от политической воли и оперативности как исполнительной, так и законодательной ветвей власти. Без наличия которых соблюсти требования закона касательно сроков запуска рынка будет крайне затруднительно.

В тоже время, в случае принятия всех необходимых мер в срок можно ожидать запуска рынка уже в ближайшие месяцы, что безусловно послужит мощным драйвером привлечения инвестиций в экономику страны.

Парадоксально, но своевременное отрытые рынка именно в период финансовой нестабильности, когда инвесторы активно ищут перспективные и мало рискованные сферы экономики, может значительно усилить дополнительный интерес к рынку. А учитывая тот факт, что в законе обозначены понятные и прозрачные условия ведения игорного бизнеса, желающих инвесторов стать "финансовыми донорами" для экономики Украины, и тем самым найти надежную гавань для финансовых средств, будет предостаточно.

Следовательно, запуск рынка в текущем году можно будет считать значимым и крайне позитивным событием, которых так мало в таком сложном и неоднозначном 2020 году.