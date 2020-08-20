Что нужно, чтобы киевляне перестали жить в пробках

За год киевляне в среднем проводят 9 дней и 11 часов в городских пробках. Этого хватило бы, чтобы посмотреть 130 футбольных игр или испечь почти 11 тысяч штук печенья. Пробки отнимают много времени и сил, а их существованию и масштабу в Киеве мы обязаны несовершенной системе градостроительства, которая делает невозможным эффективное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

Объясняю. В Киеве есть несколько механизмов, как можно улучшать качество дорог, увеличивать количество парковок, обеспечивать удобные проезды и так далее. Один из них — это содействие улучшению инфраструктуры застройщиком.

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У него есть несколько вариантов, как это сделать. Первый — за счет паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта, который должен платить застройщик после введения в эксплуатацию своего здания. Второй — государственные строительные нормы, которые обязывают застройщика учитывать в проекте важные с точки зрения инфраструктуры элементы, например, парковки и гаражи.

Что происходит в Украине и в Киеве

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине", которым отменяет паевой взнос для застройщиков с 2021 года. С 2020 года действует переходный период: ставка долевого участия уплачивается исключительно денежными средствами, процент взноса составляет для нежилых зданий 4% от общей сметной стоимости, а для жилых — 2%.

Застройщики не будут платить долевое участие, а сейчас многие из них еще и избегают выполнения государственных строительных норм, когда отказываются строить необходимое количество паркомест или делать заезд соответствующей широты на своем земельном участке, "договариваясь" с ГАСИ.

В результате получается такая ситуация: жилые кварталы строятся, количество машин увеличивается. Так как застройщик парковок не предусмотрел, автомобили блокируют улицы, обочины, в результате чего нередко образуются пробки. Думаю, с полной отменой долевого участия, за счет которой дорожно-транспортная сеть хоть как-то улучшалась, ситуация совсем ухудшится.

В чем вижу выход?

Во многих странах мира после завершения строительных работ проверку осуществляют муниципалитеты. Например, в Германии специальная муниципальная комиссия уполномочена принимать здание в эксплуатацию. У нас контроль за выполнением строительных норм застройщиком остается на региональном уровне — в ГАСИ, а после ее ликвидации — в Государственной сервисной службе градостроительства.

Если бы у руководителей городов и подчиненных им структурных подразделений была возможность полностью контролировать застройщика, то многие вопросы урегулировались бы на уровне города. Это касается как вопросов градостроительства, так и экологических, инспекции по землепользованию и других. Поэтому подчиненный мэру Департамент архитектурно-строительной инспекции в Киеве должен иметь не только ограниченные функции, а и функции контроля строительства объектов всех категорий.

Тогда глава города будет иметь возможность контроля застройщика и выполнения им требований градостроительной документации и других нормативно-технических актов. Такое решение даст возможность общественности эффективно контролировать деятельность городской власти.

Долевое участие необходимо вернуть. Любые здания или сооружения, общественные, жилые, коммунально-складские, промышленные, — это дополнительная нагрузка на существующие инфраструктурные комплексы (социальный, транспортный, инженерный, экологический), ответственность за которые возложена на местные власти. Поэтому застройщик даже в своих интересах, для улучшения качества жизни людей, которые будут жить или работать в его здании, должен платить такой паевой взнос.