Что поддержит рынок жилой недвижимости в условиях кризиса

Снижение активности покупателей на рынке жилой недвижимости столицы началось не зимой, и даже не с началом карантина. На самом деле, уже больше года как покупатель занял выжидательную позицию — сначала президентские и парламентские выборы, потом неестественное усиление гривни, и в конечном счете карантин.

Все это побудило украинцев повременить с покупкой недвижимости, и это же способно нанести сильный удар по самому рынку. Но есть факторы, которые могут вернуть активность на рынок жилой недвижимости Киева.

Рост курса доллара

Традиционно украинцы хранят свои сбережения в иностранной валюте, и когда национальная валюта начинает девальвировать, это означает, что за те же деньги можно позволить купить недвижимость побольше и получше. Почему?

Потому что за исключением объектов бизнес- и премиум-класса, в которых высокая долларовая составляющая, остальные не привязаны так сильно к доллару, а значит, и реагируют на курсовые колебания с неким опозданием. Поэтому покупатели и пытаются не упустить удобный момент, чтобы приобрести недвижимость по лучшей цене. Парадокс, но именно в 2015 году очереди в отделы продаж были такими, как при союзе за продуктами.

Ипотечное кредитование

Уже год мы слышим, что в Украине появится доступное ипотечное кредитование. Как ни странно, это не очередное голословное заявление власти: в июне 2019 года учетная ставка составляла 17,5% годовых, сегодня — 6%. Банки реагируют на это синхронным снижением своих ипотечных предложений. Уже сегодня часть банков предлагает ипотеку от 10%.

Да, это не 3-5%, как в Европе, но и не 25%, как было у нас раньше. Это реально работающее предложение, которое позволит многим украинцам наконец-то приобрести недвижимость. Если ставки будут снижаться и дальше, а главное, их действие будет пролонгироваться, это будет мощным стимулом для развития рынка недвижимости.

Негативные новости

Все будет плохо, доллар как резервная валюта перестанет существовать, доллар превратится в фантики, доллара напечатали много и доллар обесценивается — заголовки с такими месседжами заполонили пространно интернета, телевидения и прессы. Многие финансовые аналитики не устают повторять, что нельзя "сидеть" в долларе и нужно из него "выходить", куда выходить, правда, не рассказывают. В таком информационном пространстве для украинцев недвижимость оказывается самой стабильной, твердой и понятной валютой.

Ранее я уже писал о 30% снижении цен на столичную недвижимость к осени этого года. Если за отправную точку взять курс 26 грн за доллар, который уже сейчас приближается к 28, а также скидки от застройщиков, порой достигающие 15-20%, то уже за месяц до осени мы видим реализацию прогноза. Но тем не менее перечисленные выше три фактора могут не только не позволить рынку недвижимости упасть еще глубже, а наоборот стимулируют выстоять и даже вырасти.