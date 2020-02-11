Цифровий етикет: 13 антилайфхаків, як не провалити онлайн-комунікації

Яка мета вашого спілкування з іншими в оnline? Бажаєте, щоб вас ігнорували або банили? Хочете дратувати, вражати своєю наполегливістю та марно витрачати час? Тоді ловіть актуальні лайфхаки:

1. Якщо ви телефонуєте, а ваш контакт скидає дзвінок, телефонуйте одразу ще й ще. Може, він випадково? А може він не побачив, що це саме ви телефонуєте?

2. Якщо вам ліньки писати незнайомій людині, а номеру телефона нема — телефонуйте у месенджер. Із першого разу вона точно не почує, але ви не здавайтесь. Ви ж бачите, що людина у мережі.

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3. Якщо у вас просять чийсь контакт, забудьте про функцію "поділитися контактом". То дуже легко, ви і так робите послугу. Робіть скрін — хай той, хто просить, ще напружиться перенести номер зі скріну до адресної книги.

4. Голосові повідомлення — це суперінструмент, щоб "добити" малознайому (і не тільки) людину. Особливо коли від вас чекають цифри, адреси, ім'я, якісь цікаві деталі. Шифруйтесь, це ж цінна інформація, треба бути обережними, щоб ніхто не зміг розгадати. Навіть, отримувач. Так, у вас є дві руки, але вони відпочивають! Ще й часу скільки витрачати, щоб по клавіатурі поклацати те все.

5. Чомусь, коли люди питають у вас номер банківської картки, то хочуть просто скопіювати та вставити номер у потрібну графу для переводу. Дивні, так не цікаво. Не давайте їм цієї можливості. Ніколи не пишіть номер окремим повідомленням. Ускладнюйте задачу. Пишіть довгі повідомлення типу: ось моя карта банку такого-то на ім'я такого-то, як переведеш, чекаю скрін, дуже дякую… і номер. Теж саме з е-мейлом у месенджері.

6. А ще можна фото карточки кинути у вайбер. Швидко та зручно. Вам! А інші вже тренуються запам'ятовувати багато цифр. Їм же ж потрібно зробити переказ, не вам!

7. Якщо ви хочете, щоб вас хтось познайомив онлайн з потрібною вам людиною, забудьте про коректність. Звісно, не питайте зручно, чи ні, і не пишіть ніяких інтро про себе від третьої особи. Отже, ваш добрий посередник не має чим зайнятися, нехай сам і напише, яка ви гарна людина та придумає причину, чому взагалі вас потрібно знайомити. А ви йдіть поки попийте кави. Або ще комусь придумайте завдання.

8. А якщо ви знайомите, то ніколи не цікавтесь у третьої особи, чи потрібне їй нове знайомство. А раптом ні? Так не піде! Шліть інфу та й усе. А ще краще — всюди: пошта, месенджери, смс, записку під двері. Ніхто до такого не залишиться байдужим. Не знаю щодо нового знайомства, але роззнайомство з вами точно відбудеться. Проте, ви сумлінно виконаєте місію посередника.

9. Стислість — сестра таланту. Іноді приходять такі повідомлення від незнайомих: "Привіт, в мене є класний проєкт, скільки коштують твої послуги?" Мені так цікаво, що то за такий проєкт, які саме мої послуги (статтю написати, соцмережі вести, розробити стратегію), але я себе пересилюю, та нічого не питаю.

10. Ви написали, пройшло 10 хвилин, а людина не відповідає? Змусьте її звернути на вас увагу: "Гей, ти де? Ау! Ку-ку! Ну що там? Ти там живий? Морозишся? Що я тобі зробив?" Та поясніть, що негарно не відповідати! Невиховані люди.

11. Ви вже дійсно давно вислали якусь пропозицію, а відповіді нема. Не треба принижувати себе та якось нагадувати, у чому була суть попереднього повідомлення, не треба ніяких "розумію твою зайнятість". Просто пишіть: "Та пішов ти!"

12. Якщо у вас є продукт чи послуга, про які вам дуже хочеться розповісти, підготуйте якомога більше тексту та детальну презентацію. Шліть усім усе одразу. Нехай знають. Не треба питати, чи цікава їм така тема, чи ні. Висилайте та спіть спокійно — ви свою справу зробили. А прочитають чи ні — кого це хвилює?

13. Якщо у вас якась термінова справа, починайте діалог зі слова "привіт" і чекайте відповідь. Наступного дня чи через 3 дні вам прийде відповідь "привіт" (але це не точно). Ввічливо питайте далі: хочу порадитись, можна? чи можна поставити питання? І знов чекайте. Варіанти можуть бути різні. Це як перевірка на терплячку. Чи дочекається ваш співрозмовник суті вашої проблеми?

Продовжувати можна нескінченно. Але на цій чудовій цифрі 13 закінчу свій іронічний текст.

Висновок: цифровий етикет існує. Знання та дотримання простих правил допоможуть налагодити контакт з іншими та вирішити своє питання. А ось недотримання нічого конструктивного з собою не несе.

Будьте digital ввічливими, поважайте інших, та буде вам щастя. Приємних комунікацій!