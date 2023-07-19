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Чому вам буде складно впровадити сервіс командної роботи в компанії і як це зробити
Чимало компаній стикаються з однією й тою ж проблемою: з лінійним масштабуванням компанії кількість хаосу в роботі та проектах зростає експоненційно. Тому вони починають шукати сервіс для роботи, такий як Worksection або аналоги, щоб розуміти:
- хто що робить зараз;
- що вже було зроблено;
- коли буде зроблено і чи вкладаємся ми по термінах;
- коли можна буде взяти ще проєктів.
Але в 30-40% випадків впровадження таких інструментів не приносить успіху. І це не тому, що сервіс “не подобається менеджменту”.
Чому виникає хаос в комунікації
Згадайте, як починається майже кожен бізнес. На початку ви працюєте в маленькій компанії з кількома людьми. Ви сидите в одному кабінеті і всім зрозуміло, хто що робить. Комунікація на початковому етапі такого бізнесу найпрозоріша. Проте вона починає зникати, коли компанія росте.Підписуйтеся на наш YouTube канал
З'являються нові працівники, нові команди, нові відділи. Кожен працює по-своєму. Хтось ставить задачу усно на курилці, хтось пише лист на пошту, хтось комунікує в Telegram. Додайте сюди безкінечні таблиці в Excel або Google Sheets, які для багатьох давно перетворились на настільний довідник зі всіма можливими даними. А ще коментарі від багатьох людей водночас і режим правок в документах.
У цього методу постановки задач і розрізненої комунікації є два величезних недоліки. Перший недолік – чим більше людей, тим більше каналів комунікації, які дозволяють ці задачі ставити. Тому “вавилонська вежа” тільки росте.
Другий – усе це відбувається майже водночас, і в якийсь момент багаторівнева задача може перетворитись на справжній хаос.
Якщо по такій тасці треба зібрати всю інформацію в одну послідовність, то єдиний вихід – нервово бігати по месенджерам, перепискам й поштовим скринькам. Нагадує переїзд на нову квартиру, коли кожну річ переставляють хаотично багато разів без суттєвого результата.
Це стосується і робочих задач й спілкування по ним. Тому не дивно, що бізнес шукає інструмент, який дав би їм і структурованість, і зручну комунікацію, де кожне завдання чи проєкт мають окремий чат.
Вони знаходять такий інструмент – сервіс командної роботи. Це може бути Worksection чи його аналог, їх доволі багато. Менеджмент дивиться, як цей сервіс працює. Їм все подобається і вони запускають його на всю компанію. Але раптово зіштовхуються зі викликом – мовчазним опором колективу. Чому так трапляється?
Як здолати спротив та запровадити сервіс командної роботи
В будь-якій компанії є люди, які роблять роботу повільно. І фактично вони отримують гроші за час, який вони проводять на роботі, а не за кінцевий результат. Класична ситуація, що пов’язана із різними факторами. Наприклад, з розміром зарплатні або з відсутністю мотивації щось робити. Інша категорія працівників, на відміну від перших, роблять свою частину роботи злагоджено, ефективно і досить швидко, але при цьому не хочуть ні на міліметр порушувати заведений порядок дій.
Вони довго відпрацьовували послідовність і алгоритм дій для кожної задачі, створили простори в Slack, чати в Telegram, шаблони і списки, і тепер все працює ідеально. Нова система завжди несе ризики для заведеного порядку дій, тому такі працівники бояться втратити те, чого вони досягли в робочій рутині власними зусиллями.
В будь-якому випадку, коли керівництво приходить із новою системою, яка робить роботу прозорою і керованою, це змушує працівників нервувати й відчувати загрозу. Бо руйнується старий канон, який був зрозумілим й комфортним для багатьох. Одні бояться, що втратять насиджене місце. Іншим шкода часу й зусиль, які були витрачені на систематизацію процесу, і вони не хочуть виходити зі створеної для себе зони комфорту.
Впровадження нового сервісу – це завжди зміни. А зміни болючі й викликають спротив, який може бути дуже сильним. Отже, що можна із цим зробити?
- Необхідно підготувати свій колектив до змін. Обговоріть з ними, чому вам потрібен новий сервіс, як він допоможе вам працювати ефективніше, і які переваги він принесе кожному.
- Виберіть пілотну групу, яка почне працювати у такій системі. Нехай це будуть люди, які відкриті до змін. Дайте їм спробувати сервіс, отримати досвід користування, яким вони поділяться з іншими.
- Організуйте навчання. Людям потрібно зрозуміти, як користуватися сервісом і як він допоможе у роботі. Це можуть бути навчання від постачальника сервісу, відеоуроки, вебінари, чи просто письмові інструкції.
- Зробіть перехід на нову систему поступовим. Не намагайтеся впровадити все відразу. Дайте людям час адаптуватися, призвичаїтися до нового.
- Нехай ваші лідери будуть прикладом. Якщо вони активно використовують сервіс, вони покажуть, що вірять в нього, і це буде мотивацією для решти колективу.
Пам’ятайте, що кожна зміна є викликом, який можна подолати лише із правильним підходом. На шляху до ефективних зрушень знадобиться терпіння, поступовість і зваженість, але також і наполегливість. В цьому допоможе чіткий план впровадження нової системи з приблизними датами і дедлайнами для кожного етапу, а також чеклист для самоперевірки того, що вже зроблено, а про що варто не забути в процесі змін.
Дотримуйтесь порад вище, плану і дедлайнів, і вже скоро зможете побачити реальні результати, які скажуть самі за себе.