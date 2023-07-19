Чому вам буде складно впровадити сервіс командної роботи в компанії і як це зробити

Чимало компаній стикаються з однією й тою ж проблемою: з лінійним масштабуванням компанії кількість хаосу в роботі та проектах зростає експоненційно. Тому вони починають шукати сервіс для роботи, такий як Worksection або аналоги, щоб розуміти:

хто що робить зараз;

що вже було зроблено;

коли буде зроблено і чи вкладаємся ми по термінах;

коли можна буде взяти ще проєктів.

Але в 30-40% випадків впровадження таких інструментів не приносить успіху. І це не тому, що сервіс “не подобається менеджменту”.

Чому виникає хаос в комунікації

Згадайте, як починається майже кожен бізнес. На початку ви працюєте в маленькій компанії з кількома людьми. Ви сидите в одному кабінеті і всім зрозуміло, хто що робить. Комунікація на початковому етапі такого бізнесу найпрозоріша. Проте вона починає зникати, коли компанія росте.

З'являються нові працівники, нові команди, нові відділи. Кожен працює по-своєму. Хтось ставить задачу усно на курилці, хтось пише лист на пошту, хтось комунікує в Telegram. Додайте сюди безкінечні таблиці в Excel або Google Sheets, які для багатьох давно перетворились на настільний довідник зі всіма можливими даними. А ще коментарі від багатьох людей водночас і режим правок в документах.

У цього методу постановки задач і розрізненої комунікації є два величезних недоліки. Перший недолік – чим більше людей, тим більше каналів комунікації, які дозволяють ці задачі ставити. Тому “вавилонська вежа” тільки росте.

Другий – усе це відбувається майже водночас, і в якийсь момент багаторівнева задача може перетворитись на справжній хаос.

Якщо по такій тасці треба зібрати всю інформацію в одну послідовність, то єдиний вихід – нервово бігати по месенджерам, перепискам й поштовим скринькам. Нагадує переїзд на нову квартиру, коли кожну річ переставляють хаотично багато разів без суттєвого результата.

Це стосується і робочих задач й спілкування по ним. Тому не дивно, що бізнес шукає інструмент, який дав би їм і структурованість, і зручну комунікацію, де кожне завдання чи проєкт мають окремий чат.

Вони знаходять такий інструмент – сервіс командної роботи. Це може бути Worksection чи його аналог, їх доволі багато. Менеджмент дивиться, як цей сервіс працює. Їм все подобається і вони запускають його на всю компанію. Але раптово зіштовхуються зі викликом – мовчазним опором колективу. Чому так трапляється?

Як здолати спротив та запровадити сервіс командної роботи

В будь-якій компанії є люди, які роблять роботу повільно. І фактично вони отримують гроші за час, який вони проводять на роботі, а не за кінцевий результат. Класична ситуація, що пов’язана із різними факторами. Наприклад, з розміром зарплатні або з відсутністю мотивації щось робити. Інша категорія працівників, на відміну від перших, роблять свою частину роботи злагоджено, ефективно і досить швидко, але при цьому не хочуть ні на міліметр порушувати заведений порядок дій.

Вони довго відпрацьовували послідовність і алгоритм дій для кожної задачі, створили простори в Slack, чати в Telegram, шаблони і списки, і тепер все працює ідеально. Нова система завжди несе ризики для заведеного порядку дій, тому такі працівники бояться втратити те, чого вони досягли в робочій рутині власними зусиллями.

В будь-якому випадку, коли керівництво приходить із новою системою, яка робить роботу прозорою і керованою, це змушує працівників нервувати й відчувати загрозу. Бо руйнується старий канон, який був зрозумілим й комфортним для багатьох. Одні бояться, що втратять насиджене місце. Іншим шкода часу й зусиль, які були витрачені на систематизацію процесу, і вони не хочуть виходити зі створеної для себе зони комфорту.

Впровадження нового сервісу – це завжди зміни. А зміни болючі й викликають спротив, який може бути дуже сильним. Отже, що можна із цим зробити?

Необхідно підготувати свій колектив до змін . Обговоріть з ними, чому вам потрібен новий сервіс, як він допоможе вам працювати ефективніше, і які переваги він принесе кожному.

Виберіть пілотну групу , яка почне працювати у такій системі . Нехай це будуть люди, які відкриті до змін. Дайте їм спробувати сервіс, отримати досвід користування, яким вони поділяться з іншими.

Організуйте навчання . Людям потрібно зрозуміти, як користуватися сервісом і як він допоможе у роботі. Це можуть бути навчання від постачальника сервісу, відеоуроки, вебінари, чи просто письмові інструкції.

Зробіть перехід на нову систему поступовим . Не намагайтеся впровадити все відразу. Дайте людям час адаптуватися, призвичаїтися до нового.

Нехай ваші лідери будуть прикладом . Якщо вони активно використовують сервіс, вони покажуть, що вірять в нього, і це буде мотивацією для решти колективу.

Пам’ятайте, що кожна зміна є викликом, який можна подолати лише із правильним підходом. На шляху до ефективних зрушень знадобиться терпіння, поступовість і зваженість, але також і наполегливість. В цьому допоможе чіткий план впровадження нової системи з приблизними датами і дедлайнами для кожного етапу, а також чеклист для самоперевірки того, що вже зроблено, а про що варто не забути в процесі змін.

Дотримуйтесь порад вище, плану і дедлайнів, і вже скоро зможете побачити реальні результати, які скажуть самі за себе.