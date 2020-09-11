Covid-19 должен ускорить процесс диджитализации Украины

Недавно в Харькове открыли первый в Украине Дом недвижимости, где можно будет получить 104 услуги, среди которых регистрация земельных участков и прав на них, оформление разрешительной документации на строительство или реконструкцию зданий и квартир, техническая инвентаризация всех объектов недвижимости, оформление построенных и реконструированных объектов, оформление документов для поставщиков жилищно-коммунальных услуг.

Получить 104 услуги в одном месте — это хорошо или плохо? Если существует 104 услуги, которые потенциально нужны одному человеку, то для меня это очень плохо, потому что это означает, что что-то в нашем государстве точно не так. То, что харьковские власти попытались купировать это, вовсе не решает проблему — вопрос с уменьшением количества услуг нужно решать на глобальном уровне.

В составе предыдущего правительства был министр, который пытался упростить это чиновничье чудо, когда у тебя на одну бумажку есть еще 10 справок. Часть его инициатив до сих пор в реализации, но большинство из них загубили, потому что желание зарабатывать на справках сильнее здравого смысла и комфорта граждан.

Если говорить о самом Доме недвижимости, на самом деле этот проект не уникальный для Украины, потому что подобные в том или ином виде существуют по всей Украине — прозрачные офисы, ЦНАПы, документ-сервисы "Готово" и так далее. Многие города уже дано пытаются создавать отдельные офисы для концентрации предоставления различных услуг — просто у кого-то там десять услуг, у кого-то 104.

Глобально у меня есть две претензии к таким проектам. Во-первых, необходимо сделать так, чтобы в такие центры, нужно было идти только в крайнем случае, когда уже нет другой возможности, кроме как получить бумагу с мокрой печатью и подписью, либо, когда нужно пообщаться с профильным специалистом для решения нерешаемой по телефону или в удаленном режиме проблемы, а не с работником фронт-офиса, который просто запакует документы и заберет их на двухнедельные изучение.

Во-вторых, очень спорный вопрос, стоит ли вообще централизовать такие услуги. Для небольшого города действительно удобно, когда все находится в одном месте. Но, например, для большого города путешествие с одного его конца в центр и путь обратно может занимать полдня, хотя сама услуга по регламенту будет предоставляться 10 или 15 минут.

Поэтому такие вещи должны быть децентрализованы. Но как только мы переходим к децентрализации, возникает вопрос качества услуг и стоимости поддержки инфраструктуры. Создание таких офисов в новом или реконструированном здании, в стильном дизайне, с новой техникой, с профессионально обученным персоналом — это безумные деньги. Поэтому содержать такой офис очень красиво для новостей, но очень затратно по бюджету.

Кардинально изменит ситуацию тотальная диджитализация — 70-80% вопросов на самом деле можно решать онлайн, не передвигаясь городу. Для этого нужно не просто оцифровать сервисы, а создать цифровые документы, которые соответствуют бумажным. Любой документ с QR-кодом, подписанный цифровой подписью чиновника, должен иметь юридическую силу.

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Получить личный ЕЦП — дело трёх минут и доступно абсолютно всем. На самом деле сейчас даже у старшего поколения есть смартфоны, многие из них сидят в планшетах и за компьютерами, и у большинства есть молодые родственники или соседи, чтобы разобраться с этим несложным процессом.

Проблема заключается в том, что, во-первых, люди об этом не знают — никто не ведет разъяснительную работу, во-вторых, большинство цифровых бумажек все равно нужно-таки распечатать и поставить печать. Сегодня активно идет работа над порталом Дия и, я надеюсь, что уже в скором времени все услуги можно будет получить в цифровом виде, а большинство из них просто отменят за ненадобностью.

Нужно наконец-то сделать так, что, когда человеку действительно необходимо будет подшить в какое-то документальное дело справку, он просто нажмет на кнопочку "я хочу документ в бумажном виде", и его отправят ему на обыкновенную почту, привезут курьером или он сам придет в подобный центр и заберет уже готовый документ у оператора. Поэтому такие дома должны стать исключением, а не трендом.

Кроме того, коронакризис показал, что какие бы ни были красивые центры приема клиентов, в период карантина многие службы либо вообще перестали работать, либо поставили почтовый ящик для связи с внешним миром. Нарастающая неопределенность четко показывает, что цифровизация — наше все.