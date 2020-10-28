Страховых случаев стало меньше: как карантин изменил рынок страхования

Знаковым 2020-й год оказался не только для всей страны, но и для каждой отрасли, в частности для страховой. Страховщики были вынуждены пересмотреть свои бизнес-процессы, структуру продаж, страховой портфель. Все это и введение карантина повлияло на ряд видов страхования, продажа которых существенно уменьшилась.

Первые несколько месяцев карантина показали тенденцию к резкому снижению аварийности на дорогах, уменьшению количества ДТП. Это связано с тем, что люди более или менее тщательно соблюдали требования карантина, в основном сидели дома. Обучение в школах остановили. Соответственно, серьезной потребности в передвижении людей не было, а количество машин на улицах значительно снизилось.

Но уже с мая люди, которым надоело сидеть дома, начали активно путешествовать как по стране, так и внутри города, поехали в парки, развлекательные центры, в магазины. Количество машин на дорогах резко возросло, и уже летом частота наступления страховых случаев стала значительно выше.

Интересно, что в медицинском страховании большинство компаний до введения карантина или в начале ожидали всплеск заболеваемости, а в результате получилось все наоборот. Количество обращений в медицинские учреждения резко снизилось. Украинцы боялись ходить лишний раз в медицинские учреждения, чтобы не заразиться. Это тоже повлияло на то, что вопреки нашим первоначальным ожиданиям убыточность по добровольному медицинскому страхованию тоже снизилась.

Карантин очень четко показал, кто из страховщиков готов к работе в онлайн-режиме, а кому пришлось перестраиваться. Даже статистика моторного бюро относительно продаж электронных полисов и гражданки показала, что за последние полгода по сравнению с предыдущими периодами только количество электронных полисов выросло вдвое.

То есть большинство страховых компаний, которые до этого не продавали или продавали очень мало электронных полисов, а предпочитали бумажные, стремительно перешли на продажи электронных полисов, поскольку это удобнее и безопаснее с точки зрения выполнения требований карантина.

Другой момент — это работа в офисах. Сейчас ситуация во всех страховых практически такая, что 70-80% персонала работают за пределами офисов, дома. Интересно, что удалось организовать работу из дома даже для работников колл-центров, которые с гарнитурой находятся дома, отвечают на звонки, имеют доступ к программам и системе страховой компании.

Влияние пандемии еще сильнее ускорит процессы концентрации рынка в компаниях более технологичных, более устойчивых, для которых потеря части бизнеса, связанного с закрытием границ, не является препятствием или угрозой, а наоборот они используют это время для того, чтобы еще больше усилить свою логичность и эффективность.

Работа с клиентом. Внешне, там, где клиент сталкивается с сервисом, с работой страховой компании, здесь фактических изменений каких-то очевидных нет. Для того, чтобы подать заявление в офис страховщика и вскоре даже для того, чтобы осмотреть автомобиль, для этого не надо приезжать в офисы компании, а можно делать это онлайн с привязкой к локации, где находится автомобиль клиента или иной застрахованный объект.

Что дальше?

Если даже предположить, что в течение полугода-года мы начнем выходить из карантинных реалий, то на работу компании это практически не повлияет. Страховые (и не только страховые) будут и в дальнейшем внедрять цифровые технологии уже независимо от того произойдет очередной карантин или не произойдет.

Covid-19 и медицина. Как и в страховании, так и у медиков — сейчас кто лучше подготовлен, тот легче проходит сквозь кризисные моменты и легче выходит из кризиса, если таковой был. Медицинские центры, с которыми мы сотрудничаем, имеют главную проблему сейчас — они не могут охватить количество желающих сдать тесты.

Сертифицированные для сдачи центры не справляются, и это еще один сигнал к тому, что спрос на эту услугу значительно больше, чем возможности ее предоставить. Все работают на сегодняшний момент над тем, как расширить свои мощности и обеспечить возможность бесперебойного проведения тестов.

Может ли страховая медицина стать обязательной для крупных предприятий?

Страховая медицина обязательной не станет, потому что это большая статья расходов для предприятий. Не все предприятия готовы предоставлять социальные пакеты своим работникам. Но с другой стороны, более активно предприятия начнут в добровольном порядке интересоваться услугами медицинского страхования. Именно страховая медицина может служить средством финансирования сложных страховых случаев, которые есть в медицине.

В целом по рынку растет количество застрахованных по добровольному медицинскому страхованию. Своих работников страхуют больше предприятия с иностранным капиталом, меньше — с украинским. Прямой зависимости между увеличением случаев страхования и пандемией не проследишь, но то, что это был дополнительный фактор задуматься над вопросами страхования, это так. Сейчас уже подписывая новые договоры, всегда акцентируется внимание на том, что будет, если работник заболеет именно Covid-19.

Вообще медицинское страхование — это не только финансирование предприятий, это, в первую очередь, сервис. Страховые компании имеют налаженные, подписанные договоры с клиниками, с медицинскими структурами, с центрами в разных уголках страны. Застрахованный работник быстрее сможет получить помощь, чем тот, кто будет обращаться по стандартной схеме через семейного врача, даже через частную клинику по записи.