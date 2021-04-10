Декарбонізація: що треба зробити, щоб в Україні електромобілі стали масовими?

Кількість електромобілів в Україні за останні три роки збільшилася вчетверо. За останніми даними, в країні зареєстровано більше 26 тисяч електрокарів. Приріст досягнутий завдяки "першопрохідцям" — людям, які з ентузіазмом сприймають інновації, прагнуть отримати нові відчуття від керування автомобілем, розуміють важливість турботи про довкілля.

У 2020 році українські власники електромобілів зарядилися на швидких станціях YASNO E-mobility на більше ніж 565 тисяч кВт∙год, що еквівалентно скороченню викидів СО2 в атмосферу на 380 тон. Загалом же "зелені" рішення та продукти YASNO (енергоефективні набори, сонячні дахи, енергосервісні проєкти та інше) допомагають клієнтам зменшувати кількість викидів СО2 сумарно на 300 тисяч тон на рік. На сьогодні вже 29 зарядних станцій YASNO E-mobility потужністю 50 кВт працюють у Києві, Харкові, Дніпрі та на ключових автомагістралях, що з’єднують столицю зі Львовом, Одесою та Полтавою. У створення мережі постачальник YASNO інвестував 34 млн грн.

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Слід визнати, що електромобіль може зробити дійсно істотний внесок у досягнення глобальної мети по декарбонізації тільки тоді, коли стане масовим продуктом. Для цього електрокар і досвід його використання мають бути кращими за традиційну автівку.

Ціна і асортимент електромобілів не повинні поступатися автомобілям із двигуном внутрішнього згоряння. Заяви та плани ключових виробників дозволяють розраховувати, що ця умова буде виконана в найближчі 5 років.

Запас ходу — фактор, який ще кілька років тому виглядав основною перепоною для розвитку електромобільності. На сьогодні, можна сказати, ця проблема вирішена. Практично всі нові електромобілі укомплектовані батареями, які забезпечують 200-300 км пробігу без підзарядки, а топ-версії доставлять вас на відстань до 500 км без необхідності "заправки".

Забезпечення доступу до електромережі — головне, невирішене й досі, питання. Мережа публічних швидких зарядних станцій — обов'язкова, але не основна складова для цього. Сьогодні технології дозволяють за годину отримати "заряд", достатній для проїзду 300 км. Але година — це досить багато, якщо порівнювати з традиційними для автівок з ДВЗ 10 хвилинами на автозаправній станції. Такі рішення доречні й доцільні там, де немає альтернативи — на міжміських трасах.

Набагато зручніше для власника електрокара заряджатися вдома або на роботі. Спеціально чекати, поки поповниться "батарейка", не потрібно. При цьому електромобіль має 8 або більше годин для зарядки, отже, достатньо значно меншої потужності підключення до мережі: від 4,6 до 22 кВт.

Власники приватних будинків можуть навіть заощаджувати на зарядці у порівнянні з водіями автомобілів з ДВС. Адже якщо побутовий споживач придбав станцію та встановив вдома для своїх потреб, він сплачує за електроенергію за тарифом, що встановлений для населення. Відповідно до рішення Уряду з 1 січня 2021 року фіксована ціна для населення складає 1,68 грн/кВт∙год незалежно від обсягу споживання. При цьому, якщо встановлений двозонний лічильник, вартість спожитої з 23:00 до 7:00 електроенергії вдвічі дешевше.

Але основна частина населення в Україні мешкає в багатоквартирних будинках. І забезпечити цю категорію автовласників доступом до "розетки" досить складно. Крім того, в Україні й досі гостро стоїть питання організації парковки. Права власності на прибудинкові території та інші місця потенційного розміщення паркомісць не урегульовані, правила доступу для розміщення на них зарядних пристроїв або відсутні, або не прозорі, що робить завдання розбудови інфраструктури досить складним.