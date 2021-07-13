День открытых дверей: кто и почему выиграет от запуска Open Banking в Украине

В конце июня Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект "О платежных услугах". Документ, который окажет колоссальное влияние на финансовые рынки в Украине. И, возможно, сделает страну одним из мировых лидеров цифровых технологий в финансовом секторе. Но от предложенных новаций выиграют далеко не все.

Что такое Open Banking

Одно из самых важных положений закона — запуск концепции Open Banking. Суть ее, на самом деле, очень проста. В основе лежит утверждение, что каждый человек имеет право самостоятельно распоряжаться своими персональными данными. В том числе, и финансовыми.

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Владелец банковского счета, например, имеет полное право передать информацию об остатках и движению средств любому, кому хочет. Не спрашивая об этом свой банк. Может показаться, что это слишком очевидное утверждение. Но на практике это право до сих пор реализовано лишь в нескольких странах. Ни вы, ни я не можем сейчас попросить свой банк, например, показать другому банку, сколько на нашем счете денег, чтобы получить кредит.

В смартфоне у среднестатистического украинца установлено 2-3 банковских приложения, потому что финучреждения не могут, да и не очень хотят, делиться друг с другом информацией.

Open Banking снимает все эти проблемы. Согласно этому принципу, владелец счета имеет право открыть свои данные третьему лицу, дав распоряжение своему банку. А тот обязан выполнить запрос. Именно обязан — закон прямо требует запустить протокол обмена данными.

По прогнозам НБУ, единый стандартный интерфейс обмена данными появится в 2023 году. Еще какое-то время понадобится на его имплементацию банками. Вероятно, ближе к 2024 году система заработает.

Кому это выгодно

Больше остальных от введения новаций получат потребители. Крупные банки потеряют "монополию на клиента" — удерживать его прямо и косвенно внутри своей экосистемы больше нельзя будет. Это чем-то похоже на запуск MNP, который позволил менять оператора сотовой связи без смены номера.

На практике это означает, что человек сможет управлять всеми своими счетами из одного приложения, получит доступ к более дешевым займам, поскольку кредитор сможет увидеть реальное финансовое состояние потенциального клиента. Огромный рывок нас ждет и в части решений для удаленного управления финансами. Покупка ценных бумаг, инвестиции — все это станет принципиально проще, а в условиях усилившейся конкуренции еще и дешевле.

Есть и более простые вещи. Скажем, открыть вклад в "чужом" финучреждении, перебросив на счет деньги из своего банка, можно будет в пару кликов. Усилится конкуренция в эквайринге, поскольку теперь услугу смогут предоставлять небанковские учреждения. Подешевеют переводы между физлицами, поскольку право предоставлять сервис получат мобильные операторы. Принимать платежи смогут даже органы государственной власти. Теоретически это снизит стоимость транзакционных услуг по оплате всевозможных сборов.

Кто проиграет

Как показывает опыт Великобритании, которая первой в мире начала строить OpenBanking, сложнее всего приходится крупным банкам. Украинских лидеров розничного банкинга трудно упрекнуть в архаичности, но и именно они пострадают сильнее всего от нововведений.

Не исключено, что некоторые из них даже будут предпринимать попытки максимально оттянуть внедрение открытого API, как это происходило в той же Британии. Но в результате мы все равно придем к Open Banking: репутационные риски от "заградительных" мер выше потенциальных выгод от удержанных на несколько месяцев клиентов.

Небольшие банки, финкомпании и финтех стартапы, напротив, получат шанс. Качественный продукт, который действительно будет решать проблемы клиента, гораздо проще и дешевле будет выводить на рынок. Выиграют от этого, снова-таки, простые клиенты.

Звучит очень просто, однако британский опыт показывает, что до полноценного запуска нужно преодолеть множество потенциальных трудностей вполне практического свойства. Начиная от безопасности (в законе этому уделено много внимания, но конкретные правила должен будет прописать НБУ), заканчивая спорными моментами. Ведь в цепочке "покупатель-продавец" кроме банков и платежных систем появятся новые звенья. А значит, понадобятся новые процедуры решения спорных вопросов.

Но все это, как показывает практика, решаемые проблемы. Их нельзя сбрасывать со счетов, но и концентрироваться исключительно на них тоже нет смысла. Когда есть цель, трудности только улучшают результат.