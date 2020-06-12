Деньги у Украины будут, но стоит задуматься о том, как не повторить судьбу Аргентины

После долгих мучений Украина и МВФ все же пришли к соглашению — МВФ даст денег. Следом за этим повысится уровень доверия инвесторов к Украине по всему миру, благодаря чему страна сможет привлекать иностранный капитал и окончательно стабилизирует свою финансовую систему.

В это сейчас сложно поверить, но текущая программа помощи МВФ может стать поворотной точкой, поскольку далее в экономике страны запустится, если можно так выразиться, позитивный эффект домино.

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Последовательность событий будет следующая: МВФ выделяет деньги и тем самым дает сигнал всем инверторам в мире о том, что инвестировать в Украину безопасно. За счет этого мировой капитал будет закладывать меньший риск в инвестиции в страну и охотнее вкладывать деньги в государственный долг Украины. Вложения нерезидентов в ОВГЗ, которые в прошлом году выросли практически с нулевой отметки до 120 млрд грн, могут кратно увеличиться. Это позволит полностью решить проблемы с государственным долгом и снизить ставки по заимствованиям.

После окончательной стабилизации государственных финансов агентство Moody's, наконец, повысит кредитный рейтинг Украины до уровня "В". Таким образом страна будет иметь рейтинг "В" от всех трех ключевых рейтинговых агентств мира. А это позволит стране еще более укрепить финансовую стабильность.

За счет стабилизации финансовой системы и крепкому курсу гривни, в стране наконец-то упадут ставки по кредитованию, что позволит запустить кредитный мотор экономики. А учитывая то, что уровень кредитования в Украине сейчас очень низкий, то и потенциал роста кредитования у страны просто огромный.

Рост кредитования даст огромный толчок для роста экономики во всех сферах, и покупательная способность украинцев будет расти. Страну ждет цикл роста экономики, сейчас экономика Украины находится лишь в начале этого пути.

Но во всем этом есть огромная мина. Поскольку важен не только рост номинальной экономики и рост покупательной способности людей. Очень важно качество этого роста, и тут невольно встает вопрос о том, как Украине не повторить судьбу Аргентины.

Если вспомнить историю, то в 1989 году номинальный ВВП Аргентины составлял 76 млрд долларов, а 1998 году он вырос до 298 млрд долларов, то есть почти в 4 раза за 9 лет. Но потом Аргентину постиг дефолт — к 2002 году ВВП упал до 97 млрд долларов.

Суть проблем Аргентины заключалась в том, что в начале 90-х в страну пошел прилив денег, эти деньги запустили экономику, в том числе и кредитование, и благосостояние аргентинцев, их покупательная способность стала очень быстро расти. Но аргентинцы, образно говоря, очень быстро научились "кушать" как развитые страны, а работать так же производительно не научились. Поэтому, когда кредитный цикл завершился, экономика Аргентины оказалась в состоянии дисбаланса, когда потребительская экономика оказалась в отрыве от производственной экономики. Номинальный рост экономики Аргентины и рост потребления значительно обогнал производственную составляющую, из-за сложившегося перекоса и случился дефолт.

Украина сейчас находится в схожем состоянии, что и Аргентина в 1989-1992 годах. Деньги у страны будут, они придут, такова будет конъектура. Но вопрос стоит в том, как этими деньгами страна распорядится. Проест ли страна эти деньги и потратит их на "стразы" или пустит их на инвестиции?

В первом варианте со "стразами" наплыв денег будет тащить экономику вверх несколько лет. Но после того, как кредитный цикл завершится, а завершится он тем, что большая часть страны (и население, и компании, и государство) будут в долгах, наступит кассовый разрыв. ВВП, который к тому моменту может быть вырастет до 300-400 млрд долларов, рухнет назад, в его нынешнее состояние. Во втором варианте страна получит здоровый экономический рост, в будущем разрыва кассы не случится, что позволит экономике развиваться и дальше.

Для второго варианта Украине нужно научиться работать как развитая страна. Причем, когда речь идет о работе, то вопрос стоит не о том, что нужно вылить много "пота". В развивающихся странах люди много работают и, образно говоря, выливают 100 литров "пота" для того, чтобы заработать 10 тысяч долларов, поскольку работают на оборудовании стоимостью 20 тысяч долларов. В развитых странах люди работают на оборудовании стоимостью 200 тысяч долларов, а потому тратят только 50 литров "пота", зарабатывая при этом 50 тысяч долларов.

Для того, чтобы в стране был здоровый рост экономики, нужно создать условия для инвестиций, чтобы частный капитал сам хотел вкладывать и работать, чтобы половина кредитных денег шла в инвестиции, а не только в потребление. А чтобы так случилось, нужно продолжать реформы, нужно совершенствовать налоговую систему, нужно создавать конкурентный рынок, нужно завершить судебную реформу, нужно полностью реализовать на практике принцип о незыблемости права на частную собственность, реализовать принцип разделения властей и многое другое. Тогда для ведения бизнеса в Украине будут созданы нормальные условия, и тогда у страны будет нормальный, здоровый рост экономики. В противном случае через 10 лет деньги будут "счастливо проедены", и вновь будет "разбитое корыто".

Проблема заключается в том, что рост экономики в любом здоровом и не здоровом виде усыпляет всех — и политиков, и население. Сейчас, когда "тяжело", все озабочены тем, как развиваться и что делать, а потому готовы делать реформы. Но через несколько лет номинальный рост экономики может усыпить бдительность, ведь все вдруг станет хорошо, будет эйфория светлого будущего, от того и реформы могут не завершиться.

Какой путь выберет страна и каково будет положение в экономике в 2028-2030 году, будет зависеть от того, хватит ли у нынешних властей Украины сил и решимости достроить полноценную рыночную экономику в предстоящие годы или нет. Усыпит ли наплыв денег их желание менять страну в лучшую сторону или нет. Удастся ли стране построить экономику с балансом между потреблением и производством или нет. От этого зависит будущее, точно так же, как настоящее зависело от прошлых действий властей.