Денис Малюська: министр "переобуться по команде"

Мы делегацией от Совета общественного контроля НАБУ ходили на приём в Министерство юстиции к заместителю министра. Я, Богдан Кузьмич и Виктор Трофименко.

Вопрос, который тянется уже давно — Киевский институт экспертиз, в частности, его руководитель Александр Рувин. В большинстве своём через этот институт проходили экспертизы по громким делам. А без экспертизы в суд можно и не идти. Для справочки: по официальной информации этот господин является гражданином Израиля и имеет там немало имущества (будучи всю жизнь на госслужбе). Также у него имеются ещё кое-где за границей далеко не хибарки. Именно этот человек "отзывал" экспертизу из НАБУ по Роме Насирову (помните ещё такого?), именно Рувин светился своими институтскими экспертизами в самых громких делах, чем прославился как "чемоданно-наличная экспертиза".

НАБУ открывало на него три дела. В первом случае по незаконному обогащению, которое в итоге было отменено Конституционным судом, а потому дело закрыли. Два следующих дела шли ровно до сбора необходимой информации, а потом их Специализированная антикоррупционная прокуратура забирала за подследственностью полиции, где эти дела благополучно и быстро умирали.

Так вот Минюст. Ему подчиняется в том числе и Рувин. Когда мы пришли на приём, показали всю эту информацию, заодно замминистра и письма увидел, которые им из НАБУ несколько раз подряд приходили, но он как профильный узнал о них от нас. Да, там внутри Минюста тоже свои кланы, и съедят они бесхребетного Малюську быстрее, чем мы ожидаем.

В общем, на все озвученное и показанное в документах в Минюсте нам ответили примерно следующее: "Мы не можем уволить, вот докажите его вину, а то, что он гражданин другой страны и у него так много имущества, ну это ж к экспертизам не относится". Бинго! И тут министр едет проведать хрюшек в СИЗО (визит министра юстиции Малюськи в СИЗО Харькова 9 марта — Delo.ua), и упоминает, что фигуранты уволены, и идёт следствие. То есть в одном случае мы можем, а в случае с Рувиным ссымся прям в свои ботинки? Или кто из ОП сказал "Фу!"? Или главный бессмертный министр МВД сказал "Фу!"? В общем, те же яйца только в профиль...