Диджитал-евангелист: 6 компетенций правильного IT-директора

Несколько лет подряд мы проводим опрос топ-менеджеров и членов набсоветов крупных компаний, чтобы выяснить, насколько хорошо они разбираются в цифровых технологиях. В этом исследовании принимают участие порядка двух тысяч компаний из топ-10 индустрий полутора десятка стран.

Примечательно, но вот уже несколько лет количество диджитал-экспертов среди управленцев и корпоративных директоров остается неизменным — всего около 5%. При этом сложно найти компанию, руководство которой не разделяло бы уверенности в том, что будущее — за цифровизацией. И все прекрасно понимают, что надо наращивать свой потенциал в этой области.

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Для того, чтобы подготовить компанию к изменениям наступающей цифровой эпохи и обеспечить ее лидерские позиции в отрасли, необходимо учесть несколько ключевых компетенций:

Digital DNA

Сегодня CIO (или CDO — Chief Digital Officer) — это уже не технарь, знающий, как улучшить процессы, сделав их дешевле и эффективнее. Наступающий цифровой мир предъявляет иные требования — способности отойти от привычных паттернов и вести бизнес совсем по-новому. Нести в себе цифровую ДНК — это уметь понять, какие бизнес-вызовы стоят перед организацией и как можно на них ответить, используя диджитал-инструментарий. Другими словами, CIO должен быть, прежде всего, стратегом, способным увидеть те новые возможности и направления для развития бизнеса, которые дают цифровые технологии, и максимально использовать их для повышения конкурентоспособности компании.

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Cloud Concept

Раньше все пытались строить системы внутри своей организации. И хотя такие проекты предполагали больший контроль, они всегда оказывались сложными, долгосрочными и дорогостоящими. Применение современных облачных решений дает возможность значительно ускорить процесс и выстроить любую новую систему оперативно и сравнительно недорого. Основной вызов здесь — адаптировать существующую IT-архитектуру бизнеса к новым подходам. Для этого IT-директору необходимо глубокое понимание Cloud-технологий, концептов виртуализации и бессерверных вычислений. Не вооружившись новейшим цифровым тул-китом, компания будет топтаться на месте.

Data-Driven Decisions

Любые управленческие решения всегда основывались на данных. Однако если еще вплоть до недавнего времени подтверждение верности выбранной стратегии/тактики руководители получали ретроспективно — через отчеты по итогам прошедшего периода, — то в новом цифровом мире технологии позволяют получать информацию намного быстрее, и получать ее из ранее недоступных источников и каналов. Роль CIO в этом вопросе очень важна: от того, насколько эффективно он сможет поддержать топ-менеджмент компании идеями и инициативами по оптимизации процесса принятия решений, зависит успех бизнеса в долгосрочной перспективе.

IT Architecture

Пожалуй, это уже классика. Правильный IT-директор должен знать, как подогнать существующую цифровую архитектуру под новые диджитал-процессы, а также — как выстроить систему таким образом, чтобы ІТ-эксперты могли передавать свои знания управленцам в понятной последним форме.

Security

Сегодня именно эта компетенция является одним из основных требований к CIO и ценится превыше всего. По статистике, атаки на цифровые структуры бизнеса совершаются едва ли не ежедневно, и последствия слива критической информации о предприятии могут быть плачевными: судебные разбирательства, потерянные клиенты, ущерб репутации. Критично важно с помощью ІТ-архитектуры обеспечить и гарантировать целостность внутренних данных, с которыми бизнес работает и на основании которых принимаются решения.

Vendor Management

Речь идет об управлении отношениями с поставщиками и контрагентами. Это всегда было достаточно важным моментом, однако сейчас, когда внешние связи каждой компании стали намного более комплексными и диверсифицированными, именно менеджмент вендорами может стать определяющим фактором непрерывности бизнес-процессов. Цель здесь — получить максимальную ценность от всех поставщиков через обеспечение эффективной, конструктивной, двусторонней коммуникации между компанией и ее внешними партнерами.

В рамках исследования мы просили респондентов оценить ситуацию в своей компании и на рынке в целом: какие диджитал-навыки присутствуют в достаточной мере, а каких явно не хватает. Наиболее слабыми звеньями оказались безопасность и кибербезопасность. Также, согласно результатам опроса, многие диджитал-специалисты не до конца понимают концепт data-driven decision making и, соответственно, на текущий момент не могут приносить пользу бизнесу в этой сфере.

Сегодня цифровые технологии — это уже намного больше, чем поддержка бизнес-процессов. Это неотъемлемая часть бизнеса. И роль CIO или CDO — часть генетической цепочки. Без нее бизнес-организм уже не может нормально функционировать.