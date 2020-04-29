Диджитализация строительной сферы: перспективы и риски

Реформирование строительной отрасли планируют реализовать не только посредством ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), создав вместо нее три новых органа, а также путем внедрения ряда диджитал-проектов. Так, в перспективе создадут Единую государственную электронную систему и новый реестр строительной деятельности.

Поможет ли цифровизация положительно трансформировать строительную сферу и что это принесет отрасли?

Автоматизация в строительстве

17 октября 2019 года Верховная Рада приняла закон, которым предусматривается создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Согласно закону, система представляет собой публичный портал данных, который будет состоять из реестра строительной деятельности, электронного кабинета застройщика и портала электронной системы.

Среди ключевого функционала е-системы: возможность поиска объектов по разным критериям, реестр с данными всех объектов на всех этапах строительства, электронный документооборот и регулярное обновление информации об изменениях законодательства в отрасли.

Кроме того, е-система должна обеспечить взаимодействие в онлайн-режиме с такими ресурсами, как земельный кадастр, госреестр прав на недвижимое имущество, госреестр судебных решений и пр.

Таким образом, портал будет содержать в себе всю доступную информацию, относящуюся к сфере строительства. И при идеальном исполнении станет связывающим звеном между государством, застройщиком и инвестором.

По предварительной информации, е-система должна заработать до 1 декабря 2022 года.

Новый реестр строительной деятельности: функционал

Ключевым элементом е-системы станет новый реестр строительной деятельности. В идеале электронный ресурс должен аккумулировать в себе все функции, связанные с документами в сфере строительства.

Например, если застройщику нужно узнать о градостроительных условиях и ограничениях, получить экспертные заключения или оформить разрешение на строительство, он сможет все сделать с помощью реестра в режиме 24/7.

В Министерстве цифровой трансформации обещают сделать реестр более защищенным от несанкционированного доступа, чем был его предшественник — Реестр разрешительных документов ГАСИ. Он будет иметь распределенную модель хранения данных, ориентированную на объекты строительства. За каждым объектом будет закреплен свой уникальный ID-код, к которому "привяжут" все данные. За кодом можно будет отследить историю той или иной застройки и все существующие документы. Любой желающий сможет найти информацию об интересующем строительном проекте, например, проверить на каком этапе работ он находится.

Такая практика уже давно имеет место в ряде европейских стран, политика которых направлена на всеобщую прозрачность.

Согласно планам реформы, новый реестр в Украине начнет функционировать в июне этого года.

Цифровизация отрасли: чего ожидать

Мы живем в мире, где решающим остается человеческий фактор. И неготовность некоторых представителей строительной отрасли выполнять свои обязанности, грозит вместо реальных изменений — показными декорациями. Например, в части открытого ведения Реестра строительной деятельности.

Более того, важно рационально понимать, что будут возникать технические неполадки. И они наверняка появятся при интеграции е-системы с уже существующими базами и госреестрами. А если мы говорим о базах градостроительного кадастра, то в некоторых регионах страны их вообще не существует.

Вместе с тем, при адекватной реализации автоматизация строительной отрасли, позитивно скажется на рынке в целом. Первым улучшением, которое заметят все, станет сокращение сроков предоставления административных услуг. Ранее система их оказания в сфере была сложной и запутанной, без акцента на клиентоориентированность.

Затем — налаживание и упрощение процесса документооборота, перевод пресловутой "бумажной волокиты" в электронный формат. Это в свою очередь, приведет к снижению коррупционных рисков и обеспечит публичность в сфере строительства.

В рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business Всемирного банка, одним из десяти индикаторов, по которым оценивается прозрачность деловой активности, является "Получение разрешений на строительство". На сегодня Украина занимает 20 место по данному критерию. При максимально положительном сценарии, реализация диджитал-проектов повлияет на рост позиций страны. Логично, в будущем это поспособствует улучшению инвестиционного климата и привлечению иностранных инвестиций.