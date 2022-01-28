"Дія Сіті", іноземні фахівці та військовий облік: до чого готуватись IT-бізнесу у 2022 році

Оскільки Україна має чіткий курс до Європейського Союзу, ми переймаємо багато досвіду від західних країн і намагаємось інтегрувати частини європейського законодавства в нашій країні. Наприкінці 2021 року було прийнято багато нових законів, які вступили в дію цьогоріч. Які саме нововведення з’явились для IT-індустрії?

"Дія Сіті"

Одна з найбільш обговорюваних тем зараз в IT-секторі – "Дія Сіті". Це спеціальний правовий режим для IT-індустрії, певне середовище з можливостями для розвитку та відповідним для цього кліматом. Нововведення має свої плюси, втім для багатьох це все-таки ще загадка. Ніхто не знає, як воно працюватиме на практиці.



Новий договір

В межах програми з’явився новий вид договору – гіг-контракт. Його сторонами можуть бути компанія-член "Дія Сіті" та виконавець, але не ФОП, а саме фізична особа, яка має необхідну спеціалізацію.

Це гібридна форма цивільно-правового договору, за яким людина не працює за трудовою книжкою, але їй надають деякі соціальні гарантії як штатному працівнику, зокрема відпустки та лікарняні.

Основна мета нового виду співпраці – максимально захистити фахівців, які не хочуть вступати в трудові відносити або мати ФОП. Податки за цим договором будуть знижені таким чином:

· податок на дохід фізичної особи – 5% від винагороди гіг-спеціалісту;

· єдиний соціальний внесок – 22 % від мінімальної зарплати;

· військовий збір – 1,5% від винагороди гіг-спеціалісту.

Етичні норми співпраці

В рамках "Дія Сіті" також з’явилась ще одна нова практика – це етичні норми співпраці. Вперше в Україні на законодавчому рівні з’явилось поняття “неконкуренції”. Це стосується переходу працівника до конкурентів. Часто компанії вкладаються у вузькопрофільних спеціалістів, які згодом, зі знаннями, отриманими в нинішній компанії, переходять до конкурентів. В межах гіг-контракту роботодавець повинен компенсувати певну суму коштів за те, що людина не може піти в іншу компанію. Інша складова нововведення – заборона хантингу працівників клієнтами компанії.

Перевірки резидентів "Дія Сіті"

Є ризик, що компанію можуть виключити з "Дія Сіті". Наприклад, якщо бізнес не відповідає критеріям компанії-члена. Зокрема, це стосується кількості фахівців (мінімум 9), розміру середньої місячної винагороди – 1200 €, контрактів та мінімального доходу компанії. Цікавий момент, що поки що невідомо, хто саме буде проводити аудит компанії перед тим, як вона отримає членство. Ми не знаємо, чи буде це державний аудитор.

Що стосується перевірок з боку контролюючих органів вже після вступу в "Дія Сіті", для її членів існує інший порядок. Спочатку органи мають отримати відповідний дозвіл на перевірку “вищого рівня”.

Програма "Дія сіті" першочергово має привабити більше іноземних інвесторів, оскільки членами "Дія Сіті" можуть бути лише прозорі та чесні компанії без притягнення до кримінальної відповідальності.

Наразі "Дія Сіті" в багатьох викликає чимало питань. Є в програмі і плюси, як то знижені податки та захищеність, так і чимало нововведень на кшталт гіг-контракту та неконкуренції. В декого це викликає занепокоєння, оскільки компанії не зіштовхувались з подібними практиками. Поки що вступ до програми є добровільним. Наразі власникам компаній потрібно проаналізувати переваги та недоліки програми, реальність та ефективність державних гарантій та підготуватись до змін.

Працевлаштування іноземних фахівців

IT-ринок в Україні стикається з нестачею українських фахівців. Багато з них виїжджають за кордон або працюють віддалено на іноземні компанії. Втім з цього року для роботодавців відкрили нові можливості для вирішення цієї проблеми. Тепер на законодавчому рівні іноземні працівники можуть проживати на території України без обмежень, якщо мають на це постійну посвідку. Щоб IT-фахівцю отримати посвідку, треба подати необхідний перелік документів і протягом 3-4 тижнів отримати відповідь від Міністерства цифрової трансформації. Для порівняння: отримання посвідки на постійне місце проживання на інших підставах на практиці займає до двох років.

Зміни в податках

Закон 5600 вніс деякі зміни до Податкового кодексу України. Тепер працівникам фінансових відділів та власникам IT-бізнесу потрібно ставитись дуже серйозно до строків сплати податків та звітності.

Раніше накопичений борг податкова могла стягнути з рахунку компанії, якщо він тривав понад 90 днів, а його розмір перевищував 5 млн гривень. Тепер обмеження скасували. Наразі розмір боргу, який податкова може стягнути, не визначений. Це означає, що служба може стягнути борг з рахунку компанії, не обмежуючись його сумою. Відкритим питанням залишається те, в які строки сума повернеться бізнесу, якщо дії податкової суд визнає неправомірними.

Військовий облік для жінок

Всі ми вже чули про новий наказ Міністерства оборони України щодо військового обліку жінок. Перелік спеціальностей, які підпадають під цей наказ, вже скоротили, а також йде обговорення про повторне скорочення переліку професій. Та все одно там залишились спеціальності, які є в IT-сфері.

Роботодавець має контролювати, щоб жінки відповідних спеціальностей, які працюють в компанії, стали на військовий облік. Також перш, ніж брати жінку на роботу, роботодавець має перевіряти в неї документи про взяття на військовий облік.

Якщо компанія не контролює це питання, вона може отримати штраф від 5 до 8 тисяч гривень. Втім до кінця 2022 року штрафувати нікого не будуть.