Для тих, хто хоче працювати в ІТ: що треба знати та куди йти навчатись

Глобальна цифровізація та розвиток сучасних технологій, безумовно, змінюють попит на продукти та сервіси, які необхідні для компаній щоб успішно конкурувати та розвиватися. Такі тенденції у довгостроковій перспективі, між іншим, впливають на формування ринку праці та попиту на окремих фахівців. Водночас, через активний ріст, ІТ-індустрія, яка являється на сьогоднішній день однією з лідерів у експорті послуг в Україні, постійно перебуває у стані нестачі кваліфікованих кадрів.

Абітурієнти вже звернули увагу на нові тенденції: за даними Міністерства освіти та науки України у 2019 році найбільше було подано заявок до ВНЗ саме на ІТ напрями (комп‎'ютерні науки та програмна інженерія) — 66 593. Для порівняння, у 2018 році кількість бажаючих навчатися на зазначених спеціальностях становила 47 355 абітурієнтів Що стосується другого та третього місця — це філологія (65 419 заявок) та право (65 077).

Багато про актуальність ІТ говорить і статистика розміщених вакансій: більше 15% усіх пропозицій належить ІТ-індустрії. Навіть беручи до увагу карантин та пов‎'язану з ним кризу, що безсумнівно призведе до сповільнення, в тому числі й ІТ, можна прогнозувати, що за сприятливих умов уже з 2021 індустрія знову продовжуватиме нарощувати свій потенціал. Тому, вже зараз важливо думати про майбутніх спеціалістів, аби забезпечити індустрію кадрами, а молодь — високооплачуваною та перспективною професією.

Беручи до увагу незвичну для багатьох модель дистанційного навчання, якість якої в першу чергу залежить від самоорганізації та сфокусованості учнів, компанії-члени ІТ комітету Європейської Бізнес Асоціації дали свої поради для абітурієнтів — які перспективні напрями наразі існують в ІТ та на що необхідно звернути увагу, якщо ви плануєте пов‎'язати своє майбутнє з цією індустрією.

Учасники ІТ комітету вже багато років працюють над розвитком освіти для студентів, абітурієнтів та викладачів, а на базі своїх компаній створюють окремі навчальні центри, академії та університети. Асоціація, в свою чергу, завжди відкрита до співпраці у різних освітніх проектах. Так, наприклад, незабаром компанії-члени ІТ комітету проводитимуть серію профорієнтаційних лекцій для дітей на базі HR комітету Асоціації. Крім цього, наразі в ІТ Комітеті готується проєкт, що має на меті створення можливостей для тих, хто планує перекваліфікуватися в ІТ-фахівців.

В опитуванні взяли участь компанії TEAM International, EPAM Ukraine, N-iX та Sigma Software.

Актуальні ІТ-напрями у майбутньому

На даному етапі ІТ-індустрія перебуває у стані динамічного розвитку, адже через карантин багато звичних бізнес-процесів змінюються. Однак, точно передбачити, що саме буде актуальним через 2-3 роки доволі важко. З іншого боку, сьогодні компанії впроваджують нові цифрові технології, покращують свої онлайн-платформи, щоб не втратити конкурентоспроможність. І за таких умов кваліфіковані ІТ-фахівці особливо цінуватимуться та попит на них — збільшуватиметься. Тому, ІТ майбутнього потребуватиме спеціалістів з розумінням доменної галузі (наприклад — фінтех, е-комерція, геімінг тощо), де реалізовуються проекти із знанням технологій та хорошою базовою математичною підготовкою.

Крім того, у майбутньому очікується збереження попиту на інженерів з базовим знанням мов програмування Java, .Net, FrontEnd (JS, React, Angular), Data management (BI, Big Data, Teradata, Business Objects) і QA (manual та automation). Тобто, спеціалісти з розробки та перевірки якості програмного забезпечення завжди будуть затребувані.

Питання лише в тому, які мови програмування будуть привалювати. Адже потреба у тій чи іншій мові залежить від багатьох факторів, включаючи основні інженерні тенденції та загальний розвиток технологій. Саме тому важливою складовою успішного ІТ-фахівця є саме безперервне навчання. А окрім математики варто звернути увагу і на іноземні мови, особливо англійську. Адже ІТ спеціалісти мають проекти з колегами зі всього світу.

Якщо ж говорити про найактуальніші напрямки, котрі зараз вже активно набирають обертів, слід звернути увагу на технології віртуальної та доповненої реальності, штучний інтелект, машинне навчання, блокчейн, кібербезпеку, інтернет речей, тощо. До речі, вони вже зараз починають користуватись попитом і тенденція лише збільшуватиметься.

Проте слід розуміти, що "світ ІТ" дуже динамічний. Тож необхідно постійно тримати руку на пульсі усіх змін та тенденцій, шукати дослідження стосовно перспективних напрямів, тощо.

Де ж отримати ІТ-освіту?

Незважаючи на те, що існує думка ніби сьогодні вища освіта необов‎'язкова для ІТ та всього можна навчитися онлайн/на певних курсах — експерти запевняють в протилежному. Хоча світ дійсно змінюється, а процес навчання трансформується — необхідна більш глибока та структурована освітня база все ж надається у ВНЗ. Тому, при безпосередньому виборі вишу слід моніторити їхні сайти, педагогічний склад, досвід, освітні напрями, а також спільні проекти, що реалізуються у партнерстві з ІТ-компаніями.

Участь у таких партнерських програмах дозволить вже протягом навчання отримувати певний практичний досвід (blendedформат), а у перспективі — практику/працевлаштування в даній компанії-партнері. До прикладу, TEAM International запропонували свій список найпривабливіших ВНЗ для здобуття ІТ-спеціальності:

- Національний університет "Києво-Могилянська академія";

- Харківський національний економічний університет імені Кузнеця, факультет економічної інформатики;

- Харківський національний університет радіоелектроніки, факультет комп'ютерних наук і факультет комп'ютерної інженерії та управління;

- Київський національний університет імені Шевченка, факультет комп'ютерних наук і кібернетики;

- Чернівецький національний університет імені Федьковича;

- Сумський державний університет, факультет електроніки та інформаційних технологій;

- Київський політехнічний інститут імені Сікорського;

- Львівський політехнічний університет;

- Дніпропетровський національний університет імені Гончара;

- Одеський національний політехнічний університет.

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Якщо ж у вас немає можливості чи бажання навчатися у ВНЗ — на сьогодні існує безліч якісних як платних, так і безкоштовних курсів і платформ для вивчення програмування онлайн:

- BitDegree;

- Coursera;

- edX;

- Codewars;

- Free Code Camp;

- MIT Open Courseware;

- Hackr.io;

- Solo Learn;

- Codeasy.net;

- Hack.pledge ().

Отже, на сьогоднішній день ІТ-індустрія залишається однією з найпопулярніших, найбільш прогресивних та високооплачуваних галузей в Україні. А враховуючи залежність світу від сучасних технологій — ІТ вже зараз стало мрією для багатьох підлітків.

Тому, щоб досягти омріяних результатів та не боятись майбутньої конкуренції, вже зараз необхідно замислюватися та ставити конкретні цілі для себе. Адже навчитися кодувати неважко, але щоб стати дійсно віртуозом, справжнім гуру ІТ — необхідно з головою занурюватись в усі тонкощі програмування. А для цього — варто отримувати ґрунтовні базові знання починаючи з середньої школи та самовдосконалюватись протягом життя.