Добро пожаловать в локдаун: как люди скатились в 18 век, забыв про свои прививки в детстве

Давняя приятельница пишет, что не вакцинировалась, потому что "мало ли что, это ж непонятно ничего, могу и умереть". Таксист рассказал, что запретил жене делать прививку от коронавируса, потому что "я не дурак, еще второго ребенка хочу, а после прививки она не родит", на Донбассе пионеры боятся, что "американцы меняют генофонд" (лучше б они его на Донбассе поменяли), продавщица в магазине на мою просьбу надеть маску сказала, что "ее господь рабом не называл", пару медийных персонажей оказались антивакцинаторами, а ТСН пишет про "умершего после вакцины".

Тем временем в Украине вакцинированных так мало, что каждый день госпитализируют людей и они умирают. Нам просто жопа через пару месяцев. Такое ощущение, что люди вообще забыли про свои прививки в детстве, не понимают, как это работает, и скатились в 18 век.

Да-да, именно в 1796 году Эдвард Дженнер придумал прививку от оспы. А оспа, между прочим, выкосила половину Европы. Он назвал свое средство "вакцина" ― вакка, корова. Дженнер поместил гной больного в рану человека. Оказалось, что у него выработался иммунитет против оспы.

Знаете, что говорили про Дженнера? Что вакцина сделает из человека корову, у него отрастет шерсть и много чего еще. 1796 год. Спустя 230 лет идиоты получили тикток, инстаграм, доставку еды, сони ПС-5, вибраторы, барбер-шопы и еще кучу всего, но они по-прежнему думают, что вакцина сделает им коровий нос.

Я уже не знаю, как заставить людей вакцинироваться. Очевидно ― никак. Все это их высшее образование, на которое так пашут родители, ― говнище. Потому что при такой статистике мозгов у людей нет. Добро пожаловать в новый локдаун.