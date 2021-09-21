Мнения 1 час назад

Добро пожаловать в локдаун: как люди скатились в 18 век, забыв про свои прививки в детстве

Я уже не знаю, как заставить людей вакцинироваться. Очевидно ― никак. Все это их высшее образование, на которое так пашут родители, ― говнище. Потому что при такой статистике мозгов у людей нет

Добро пожаловать в локдаун: как люди скатились в 18 век, забыв про свои прививки в детстве Добро пожаловать в локдаун: как люди скатились в 18 век, забыв про свои прививки в детстве

Давняя приятельница пишет, что не вакцинировалась, потому что "мало ли что, это ж непонятно ничего, могу и умереть". Таксист рассказал, что запретил жене делать прививку от коронавируса, потому что "я не дурак, еще второго ребенка хочу, а после прививки она не родит", на Донбассе пионеры боятся, что "американцы меняют генофонд" (лучше б они его на Донбассе поменяли), продавщица в магазине на мою просьбу надеть маску сказала, что "ее господь рабом не называл", пару медийных персонажей оказались антивакцинаторами, а ТСН пишет про "умершего после вакцины".

Тем временем в Украине вакцинированных так мало, что каждый день госпитализируют людей и они умирают. Нам просто жопа через пару месяцев. Такое ощущение, что люди вообще забыли про свои прививки в детстве, не понимают, как это работает, и скатились в 18 век.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Читайте также:
Почти все госпитализированные с COVID-19 не привиты — Кузин

Да-да, именно в 1796 году Эдвард Дженнер придумал прививку от оспы. А оспа, между прочим, выкосила половину Европы. Он назвал свое средство "вакцина" ― вакка, корова. Дженнер поместил гной больного в рану человека. Оказалось, что у него выработался иммунитет против оспы.

Знаете, что говорили про Дженнера? Что вакцина сделает из человека корову, у него отрастет шерсть и много чего еще. 1796 год. Спустя 230 лет идиоты получили тикток, инстаграм, доставку еды, сони ПС-5, вибраторы, барбер-шопы и еще кучу всего, но они по-прежнему думают, что вакцина сделает им коровий нос.

Я уже не знаю, как заставить людей вакцинироваться. Очевидно ― никак. Все это их высшее образование, на которое так пашут родители, ― говнище. Потому что при такой статистике мозгов у людей нет. Добро пожаловать в новый локдаун.

Читайте также:
Карантин будет жестче, но пока без локдауна. Новые правила от Кабмина — что изменится

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Почти все госпитализированные с COVID-19 не привиты — Кузин
Почти все госпитализированные с COVID-19 не привиты — Кузин
Кабмин продлил адаптивный карантин до Нового года
Кабмин продлил адаптивный карантин до Нового года
COVID-19: за сутки коронавирус диагностировали у 5 тысяч 159 украинцев
COVID-19: за сутки коронавирус диагностировали у 5 тысяч 159 украинцев
Загрузка...
Новое видео
Как запитчить инвестора? Василий Хмельницкий на U Tomorrow Summit. Аллея стартапов и инвестиции

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. СБУ начала информационную кампанию с целью повысить бдительность украинских граждан

  3. Замглавы ОПУ Смирнов не справился с судебной реформой и может лишиться поста, — эксперты

  4. Toyota останавливает все заводы в Японии, "замораживается" выпуск Land Cruiser 300

  5. Цены на газ в Европе вновь превысили $900 за тысячу кубометров из-за действий "Газпрома"

Ивент
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
Сім найкращих світових короткометражних фільмів вже чекають на українських глядачів
Загрузка...