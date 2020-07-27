Долевое участие: коррупционный сбор или залог развития?

В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине", которым отменила долевое участие в развитии инфраструктуры населенного пункта. Правда на 2020 год предусмотрела переходный период, когда ее уплата производится исключительно денежными средствами в размере 4% для нежилых и 2% для жилых объектов.

Напомню, что долевое участие всегда было важным ресурсом развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры — то есть дорог, инженерных сетей, детских садов, школ и больниц на территории, прилегающей к строительству. Например, в 2018 году часть долевого участия составляла 53,5% бюджета развития Киева.

Атаковать этот сбор систематически начали с 2015 года. Противники аргументировали свою позицию тем, что, мол, это удорожает стоимость жилья, а средства, полученные местными властями, распределяются непрозрачно. Кроме того, лоббисты отмены долевого участия часто ссылались на желание продвинуться вперед в рейтинге Doing Business.

Относительно рейтинга, то Украина пока занимает 21 место среди 190 стран по уровню сложности разрешительных процедур в сфере строительства, это очень хороший показатель. А долевое участие не является административным сбором за получение разрешительных документов и уплачивается перед принятием объекта в эксплуатацию. Поэтому его влияние на место Украины в рейтинге Doing Business противоречиво.

Подорожание квадратных метров из-за уплаты долевого участия — это тоже широко тиражируемый миф. На самом деле его процент рассчитывается от сметной, а не рыночной стоимости строительства.

Так, на 2020 год Министерство развития общин для Киева установило прогнозный среднегодовой показатель опосредованной стоимости сооружения жилья на уровне 15,9 тысяч грн за квадратный метр. То есть долевой взнос с каждого квадрата составит 318 грн. Учитывая среднюю коммерческую стоимость квадратного метра в столице на уровне 27,5 тысяч, он реально составляет лишь 1,1%.

К тому же после отмены уплаты долевого участия нет никакой гарантии, что застройщики снизят цены хотя бы на этот один процент. А город потеряет значительные денежные ресурсы, за которые могло обустроить микрорайон, где возведен новый жилой объект.

Разговоры о нецелевом использовании средств от уплаты долевого взноса при рассмотрении вблизи оказываются голословными. Ведь статья 40 закона "О регулировании градостроительной деятельности" (сейчас уже исключена) четко указывала: "Средства, полученные как долевое участие в развитии инфраструктуры населенного пункта, могут использоваться исключительно для создания и развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры соответствующего населенного пункта".

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Они зачисляются в бюджет развития как составная часть специального фонда местного бюджета. Эти расходы четко регламентированы Бюджетным кодексом и власть не может использовать деньги как ей заблагорассудится.

Какие результаты получит Киев после отмены уплаты долевого участия?

Во-первых, разбалансировку бюджета, что в условиях последствий экономического кризиса скажется на всем муниципальном хозяйстве, а, следовательно, на качестве жизни киевлян.

Во-вторых, приостановление или замедление реализации ряда социальных проектов. В условиях перегруженности школ и детсадов это может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.

В-третьих, деградацию инженерных сетей при все возрастающих нагрузках новых жилых комплексов на уже существующую устаревшую инфраструктуру.

В-четвертых, ослабление социальной ответственности застройщиков, которая и так находится не на слишком высоком уровне. Когда пытаются выгнать "коробку" с максимальным количеством квартир, не беспокоясь, где новые жители будут лечиться, где учить детей, не будет ли у них перебоев с водой или электроэнергией.

Законодатели в свое время не прислушивались к голосу общин об опасности отмены долевого участия. Теперь Киеву и другим городам придется пройти сквозь этот эксперимент, который рано или поздно завершится провалом. И центральная власть будет искать определенные компенсаторные механизмы, или же восстанавливать нарушенный порядок вещей. Однако, ценой такой ошибки будет качество жизни миллионов людей.