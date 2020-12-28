Double-trouble або як НКРЕКП хоче зупинити розвиток нових вітрових станцій

Уже не перший раз інвестори стикаються зі спробами органів державної влади ретроспективно змінити регулювання, тим самим погіршивши становище інвесторів. Так і цього разу запропонований Національним регулятором проєкт змін до чинного порядку встановлення "зеленого" тарифу, мотивований спрощенням існуючих правил і створенням прозорих процедур, по-суті, може позбавити виробників можливості його отримати.

Суть пропонованих змін полягає у тому, щоб заборонити відхилення від технічних умов об'єкта електроенергетики при укладенні договору купівлі-продажу електричної енергії і технічних умов, які подаються для встановлення "зеленого" тарифу. На перший погляд Регулятор посилює норми законодавства для гарантування безпечного навантаження на мережу, але, НКРЕКП, по суті, забороняє виробникам, в першу чергу вітрової генерації, використовувати нові технології.

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Поняття "технічні умови" є дуже широким, яке включає в себе різне — встановлену електричну потужність, максимальну електричну потужність, вироблення і відпуск електричної енергії, тощо. Таким чином, якщо виробник ВДЕ матиме намір у своєму проєкті встановити більш потужні турбіни, а їх серія виробництва і виробник будуть відрізнятися від першочергово заявлених, тоді він втратить можливість отримати "зелений" тариф.

І тут слід зазначити, що від завершення процесу проектування і до початку будівництва об'єкта електроенергетики, як правило, існує істотний часовий розрив (2-3 роки), який має різні причини. Останній рік основна причина — борги, що накопичилися перед виробниками зеленої енергетики та нерегулярні оплати від "Гарантованого покупця". Така невизначеність у регулюванні не дозволяла реалізовувати проєкти відразу після укладення договорів купівлі-продажу.

При цьому, технології та обладнання, що застосовуються в альтернативній енергетиці — бурхливо розвиваються. Таким чином, на момент початку будівництва об'єкта електроенергетики обладнання, передбачене проектною документацією, вже може застаріти або навіть буде знятим з виробництва.

Крім того, застосування сучасного, більш ефективного в порівнянні із раніше розробленим проєктом обладнання може призвести до зміни площі земельної ділянки, на якій передбачається будівництво об'єкта. Проте, і тут Регулятор передбачив обмеження, запропонувавши заборонити зміну кадастрових номерів на земельні ділянки.

Хоча, слід зазначити, що будь-яка зміна площі земельної ділянки, призводить до необхідності зміни його кадастрового номера. При цьому, фактичне місце розташування об'єкта залишається незмінним, як і точка підключення до електричних мереж і вимоги по їх розвитку. Якщо говорити просто про місце розташування об'єкта, то при фактично незмінному місці розташування об'єкта, з формальної точки зору воно може змінюватися: спочатку це кадастровий номер земельної ділянки, потім будівельна адреса, за фактом введення об'єкта в експлуатацію — постійна адреса.

Таким чином, повторюсь, приймаючи зазначені зміни, Регулятор, по суті, забороняє введення нових об'єктів вітрогенерації за необґрунтованих причин, при цьому, не забезпечуючи безпеку системи передач електричної енергії.

У свою чергу, НКРЕКП може переглянути попереднє рішення і прийняти норму, яка, з одного боку, дозволить використання нових технологій, а з іншого боку — дозволить уникнути будівництво об'єктів ВДЕ, які не відповідають даним про розташування на земельній ділянці, заявленим в технічній документації до фактичних даних будівництва і введення в експлуатацію.

Так, якщо Регулятор все ж буде наполягати на своїй пропозиції, то буде створений double-trouble, в якому інвестори змушені ще раз переглянути свої плани щодо реалізації проектів вітрогенерації, а держава отримує чергову "жовту" картку для залучення нових інвестицій, за якою слідуватиме "червона".