ДТП в Україні: ТОП-5 рекомендацій постраждалим

У липні цього року на Столичному шосе поблизу Києва трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло двоє дорослих і двоє дітей, одна дитина потрапила до реанімації. У жовтні на Майдані Незалежності в ДТП загинули дві жінки, четверо людей отримали ушкодження, серед них — 5-місячна дитина.

В листопаді сталося одразу два смертельних ДТП: у Києві на проспекті Свободи збили літню жінку, а у Святошинському районі автомобіль виїхав на тротуар — двоє пішоходів померли на місці, один ушпиталений.

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Автомобільні аварії стаються по всій території України чи не щодня. Кількість ДТП, які збурюють суспільство, дедалі більшає, нерідко вони мають летальні наслідки. Проте влада проявляє млявість у цьому питанні. Якщо й відбувається щось у суворішому покаранні винуватців аварій, нормативні зміни до кінця не доводять.

13 липня 2020 року ВРУ проголосувала в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" (№2695).

Цей закон мав посилити відповідальність водіїв за вчинення смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння, але на сьогодні справа далі першого читання не зрушила. В цілому за документ так і не проголосували. Стаття про кримінальну відповідальність за п’яне кермування залишилася "мертвою".

Рекомендації потерпілим — як захистити себе

Постраждалі в ДТП так і залишаються сам на сам зі своїми проблемами, без будь-якої вагомої підтримки з боку держави. До речі, і сучасний кримінальний процес побудований таким чином, що винуватець ДТП перебуває у вигіднішому становищі, у порівнянні з потерпілим. Тому цей матеріал я присвятив потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах, як свій незначний вклад на їхню підтримку.

У цілому ДТП бувають двох видів: з жертвами і без жертв. Якщо вони відбуваються без жертв, то у таких випадках складають адміністративний протокол і настає адміністративна відповідальність (стаття 124 КУпАП). Якщо у результаті є жертви, то відкривається кримінальне провадження і, відповідно, слідує кримінальна відповідальність (стаття 286 ККУ). "Кримінальні" ДТП в свою чергу діляться на ті, що зі смертельними наслідками, і ті, що без летальних результатів. Рекомендації в будь-якому з цих випадків є однаковими.

Рекомендація 1. Відеореєстратор

Обов'язково мати в авто відеореєстратор. Якщо запис збережеться та інформація з нього буде правильно вилучена, вона надасть неоціненну допомогу. Це "вбивчий" доказ, який стане ключовим і в підсумку не дозволить винуватцеві ДТП уникнути відповідальності.

Рекомендація 2. Фіксація слідів

Найважливіша дія у справі! В адміністративній справі (там, де без жертв) сліди фіксуються на схемі ДТП. У кримінальній справі (там, де з жертвами) сліди фіксуються в протоколі огляду місця події, плюс — схема ДТП. Це роблять поліцейські: патрульний або слідчий, в залежності від категорії справи. Але практика показує, що і самому потерпілому варто фотографувати або знімати на відео сліди ДТП.

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У сучасних умовах це робити необхідно, тому як досвід поліцейського у справах про ДТП може бути незначним і сильно пощастить, якщо в цей день чергуватиме досвідчений слідчий. Тому, якщо потерпілий не сильно пошкодився або, можливо, є пасажири, які не дуже постраждали, потрібно зібрати волю в кулак, вгамувати тремтіння в пальцях і самостійно зафіксувати сліди ДТП. Зібрана інформація у розслідуванні стане на вагу золота.

Рекомендація 3. Свідки

На місці ДТП завжди є небайдужі водії. Хтось із них щось бачив, щось знає або має свою думку. Можливо, чийсь реєстратор зафіксував момент ДТП. Потрібно взяти у цих людей контактні дані, як мінімум ПІБ і номер телефону. Так, бувають такі ДТП, де потерпілому не до свідків. Але потрібно зробити це, перемагаючи біль, так би мовити останнім зусиллям волі. Тому що пройде час і біль вщухне, рани загояться, а важливий для справи свідок буде втрачений безповоротно. І, звичайно ж, треба дізнатися ПІБ винуватця ДТП. Це дозволить в подальшому відслідковувати хід справи.

Рекомендація 4. Адвокат

Людина, яка постраждала в ДТП, отримує процесуальний статус потерпілого. Цей статус дає право найняти адвоката. Бажано це зробити. Адвокат, як мінімум, допоможе долучити фото з місця ДТП, зроблені потерпілим самостійно, та відео з реєстратора до матеріалів справи. Ці докази не будуть втрачені. Саме адвокат проаналізує справу і підсилить її при необхідності. Саме адвокат складе цивільний позов про відшкодування збитку і представить інтереси потерпілого в суді. І, нарешті, саме адвокат проведе перемовини з винуватцем ДТП, якщо той захоче відшкодувати збитки добровільно.

Порада 5. Експерт

Обов'язково потрібно заручитися підтримкою експерта-автотехніка. Експерт-автотехнік — це фахівець, який за матеріалами справи з технічної точки зору визначить хто винен у ДТП і які пункти ПДД порушені. Також він зможе скласти альтернативний висновок. Тому як, треба визнати, що висновки державних експертів, тобто ті, що виготовляються на замовлення слідчих органів, низької якості. Ці висновки потім у суді легко "розбивають" захисники обвинуваченого. Тому потерпілому треба підсилюватися альтернативною експертною думкою і активно використовувати експерта, в тому числі і в судових засіданнях.

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Звичайно, краще ніколи не потрапляти в ДТП. Якщо все ж потрапили, помилкою буде нехтувати важливими рекомендаціями. На мою думку, вони допоможуть потерпілим домогтися справедливості.