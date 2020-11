Две технологии американских выборов: Fortnite Байдена против вирусных танцев Трампа

В США состоялись выборы президента, хотя скорых результатов ждать не стоит. Система в Штатах построена таким образом, что итоги голосования будут поступать от разных штатов в разное время. Данные по Аляске огласят до 6 ноября, результат Невады будет известен до 10 ноября, а Северной Каролины — до 12 ноября.

Победителя огласят только в начале декабря — кому-то из кандидатов нужно будет заручиться голосами 270 выборщиков. По состоянию на 13:00 по киевскому времени, кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал 238 (или 50% голосов избирателей), а действующий президент Дональд Трамп только 213 (48,4%).

Результаты вполне ожидаемые, особенно если учитывать результаты последних национальных опросов — по ним Трамп отставал от Байдена на 8-8,5%.

При этом абсолютное большинство редколлегий крупных средств массовой информации (существует в США такая традиция) высказались в поддержку демократа. Даже USA Today, которые в 2016 году не поддержав никого из кандидатов выступили с позицией "не Трамп", в этот раз прямо заявили — Байден.

За Трампа выступили только в New York Post. Но эта газета на протяжении сорока лет поддерживают только республиканцев. В то же время два других издания (The Dallas Morning News и The Arizona Republic), долго время занимавшие сторону Республиканской партии, воздержались. В стороне остался и Wall Street Journal, но это деловое издание традиционно занимает нейтральную позицию.

Это далеко не единственный фактор, обусловивший нынешнее лидерство Байдена — причины еще подробно изучат и проанализируют ученые-политологи. Но сейчас можно остановиться на конкретном примере — принципиальной разнице между двумя предвыборными технологиями Трампа и Байдена.

Трамп в рамках своего предвыборного турне, "зажигательно" танцевал перед своими сторонниками под диско-хит американской группы Village People Y.M.C.A. Впервые такой трюк действующий президент США исполнил еще в середине октября, а потом повторял практически каждый раз. Короткое видео его танца на митинге во Флориде, которое Трамп опубликовал на своей странице в Twitter, стало вирусным. Иронично, учитывая, что в тот момент он только-только оправился от коронавируса. Позже появилось похожее, но уже из Пенсильвании. Непосредственно в день голосования, 3 ноября, Трамп опубликовал в Twitter ролик-нарезку своих танцев, подписав: "Голосуйте! Голосуйте! Голосуйте!".

Выбор композиции очевиден. Во-первых, сама YMCA (Young Men’s Christian Association, молодежная волонтерская организация) уже очень давно суперпопулярна в США. Первые концерты Элвиса Пресли и U2, например, были организованы как раз на площадках YMCA, а один из руководителей организации Джон Рэлей Мотт получил Нобелевскую премию мира в 1946 году.

Во-вторых, сама песня, ставшая негласным гимном организации, — золотой стандарт диско-музыки. Простая, мажорная, бравурная. Благодаря этому она входит в список синглов, физические копии которых продали больше 10 млн штук. Y.M.C.A. также входит в список "100 величайших танцевальных песен XX века", а в 2020 году Библиотека Конгресса выбрала ее для сохранения в Национальном реестре звукозаписи как произведение "культурно, исторически или эстетически значимое".

В-третьих, максимальную популярность песня (ее выпустили в 1978 году) получила, когда Трампу было слегка за тридцать. Логично и ожидаемо, что президент-консерватор решил публиковать свои "вирусные" танцы под суперхит своей молодости.

Однако Джо Байден, будучи практически ровесником Трампа (первому 77 лет, второму — 74), воспользовался другой логикой. Среди предвыборных трюков демократа можно выделить один, направленный непосредственно на молодое поколение американцев. В сентябре, за два месяца до дня голосований, его команда пересмотрела предвыборную стратегию из-за COVID-19 и запустила кампанию... в игре Animal Crossing: New Horizons. Это пятая игра серии в жанре симулятора жизни. Игрок оказывается на необитаемом острове и начинает обустраивать свой дом. Исследуя остров в реальном времени, он может собирать предметы, ловить насекомых и рыбу или превратить остров в полноценный город. Среди других примеров жанра — биологический симулятор Spore и социальный The Sims.

Выпущенная в марте 2020 года Animal Crossing: New Horizons стала настоящим хитом. Через месяц после релиза в игре появилось ток-шоу Animal Talking, созданное сценаристом фильма "Изгой-один: Звездные войны" Гэри Уитта. В эфире шоу побывал британский певец Стинг, актеры Дэнни Трехо и Элайджа Вуд, а также глава компании Xbox Фил Спенсер. Кроме того, модный дом Valentino и бренд Marc Jacobs выпустили виртуальные коллекции одежды для этой игры. Ну, а после того, как в Animal Crossing пришли люди Байдена, игроки получились возможность украсить свою придомовую территорию символикой кандидата от Демократической партии

В день выборов команда политика повторила этот эксперимент, но уже с другой игрой — симулятором выживания с элементами "королевской битвы" Fortnite. В массовом сознании эта игра считается самой детской из киберспортивных дисциплин: на турнирах сегодня уже нет игроков старше 25 лет, а средний возраст выступающего геймера на конец 2019 года составил 17 лет.

Но чтобы понимать, насколько популярен Fortnite сегодня в мире достаточно трех цифр. Первая — в мае этого года количество зарегистрированных игроков в ней перевалило за 350 млн человек. Вторая — только за апрель они провели в игре 3,2 млрд часов. Третья — на трех ключевых платформах для стриминга игр (Twitch, YouTube и Mixer) в 2019 году несоревновательный контент по Frotnite посмотрели 1,3 млрд часов. Это лучший результат среди 50 самых популярных игр на планете.

На виртуальных просторах этого хита 3 ноября появился тематический остров Джо Байдена. Локацию создали в творческом режиме игры и назвали No Malarkey Zone (No Malarkey — предвыборный слоган Байдена, который означает "Нет вранью"). На этом острове можно увидеть городской центр с ратушей, предвыборные плакаты Байдена и политические слоганы из его офлайн-кампании (среди которых есть и Black Lives Matter).

Эти технологии — скромный нюанс в гонке демократа и республиканца. Ее итог будет зависеть скорей от действий Дональда Трампа в последние годы и, например, околоукраинского скандала вокруг Джо Байдена. Но отличия в подходах — ставка на диско-хит почти полувековой давности против прицела на подрастающее поколение через компьютерные игры — хорошо демонстрируют логику двух кандидатов. Особенно если учесть, что самого Трампа на главной геймерской стриминговой платформе Twitch заблокировали за "поведение, полное ненависти".