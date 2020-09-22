Ефективна взаємодія з державними органами: як почути від чиновника заповітне "так"

В липневій колонці для Delo.ua я розповідала про шляхи підвищення взаємодії влади та бізнесу на стадії ініціювання оскарження чи отримання будь-якого дозволу. В згаданій публікації містяться конкретні рекомендації про те, як уникнути проходження документами повторного кола чи отримання формальних відмов.

Нижче наводимо поради про те, як почути від чиновника остаточне "так" після того, як документи вже подані:

✅ Після подання скарги/звернення, необхідно чітко встановити, хто є відповідальним за підготовку матеріалів та відповіді по зверненню. Дізнавшись необхідну інформацію через канцелярію відомства, не соромтесь зателефонувати чиновнику та спитати, чи в нього наявні всі документи для розгляду вашого звернення. На превеликий жаль, доволі розповсюдженими є випадки, коли орган, який приймає остаточне рішення, не володіє необхідною інформацією через те, що підпорядковані йому підрозділи або підвідомчі організації не встигли її передати або просто "забули" це зробити.

Наприклад, Міністерство захисту довкілля, розглядаючи скаргу, об"єктивно може не мати всіх документів, досліджених під час перевірки суб"єкта господарювання Екологічною інспекцією. Територіальний департамент аудиту ДПС може не встигнути передати документи по перевірці платника податків в ДПС України банально через надмірну завантаженість та нестачу людських ресурсів. У ваших інтересах надати все, в повному обсязі та в максимально короткі строки.

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✅ Там, де це релевантно, завжди вимагайте особистої присутності під час розгляду вашого звернення. Це забезпечить діалог та мінімізує формальний розгляд. Наприклад, не нехтуйте присутністю під час розгляду вашої скарги на податкове повідомлення-рішення в ДПС України. "Живі" пояснення по суті операцій можуть зекономити вам час та нерви, витрачені на майбутні судові провадження та дорогих адвокатів. Аналогічний механізм "особистого залучення" діє і при розгляді ваших скарг в Антимонопольному комітеті (АМКУ), Державній митній службі, Департаменті державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції. Переконайтесь, що законодавчі процедури дотримані, а ваші прохання щодо особистої присутності викладені письмово. Якщо така процедура не передбачена — поцікавтеся інструментом особистого прийому в загальному порядку. Чиновник навряд чи буде самостійно ініціювати ваше особисте залучення, адже його прерогатива — це своєчасний розгляд вашого звернення (надання відповіді в межах 30 днів). Водночас, ваше очікування — отримати конкретний результат, а не чергову "відписку".

✅ Не забувайте про можливість залучення зовнішніх експертів (особисто) чи їх висновків (письмово) на підтримку вашої позиції. Вищенаведений приклад розгляду скарги на податкове повідомлення-рішення на стадії адміністративного оскарження передбачає залучення представника Міністерства фінансів України. Під час розгляду скарг чи здійснення розслідувань іншими структурами (наприклад, АМКУ) на підтримку позиції ви можете надавати висновки науково-технічних та інших експертиз, при цьому, самостійно визначивши коло питань, які будуть досліджуватися. Додатковою аргументацією на вашу користь може бути посилання на офіційні листи-роз"яснення, які видаються багатьма органами та стосується типових ситуацій, які турбують бізнес.

✅ Не прогавте можливості подати додаткові документи, якщо такі запитуються чиновником. Не відкладайте на потім. Зробіть це одразу після розгляду вашого звернення у якості додатку до скарги (звернення), вказавши вхідний номер, який вже попередньо відомий. На превеликий жаль, ми постійно спостерігаємо нехтування та нечіткість в поданні належних документів з боку бізнесу і, як наслідок, посилання контролюючого органу на відсутність "повної картини" та неможливість прийняття нового рішення.

✅ Вивчіть "базу знань та роз"яснень" органу, де відбувається розгляд вашого звернення. Наприклад, починаючи з 2015 року, усі рішення АМКУ доступні на веб-сайті Комітету. Посилайтесь на релевантну судову практику.

✅ Не забувайте, що дії окремих органів/суб"єктів господарювання перебувають під наглядом спеціальних регуляторів. Наприклад, дії монополістів ви можете оскаржити до Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЄКП), а фінансових установ до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

✅ Будьте обережні з принципом мовчазної згоди. Передбачений законом 10-денний строк для розгляду вашого звернення не означає автоматичну реєстрацію документів чи видачі дозволу. Так, ми постійно стикаємся з скаргами на Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ), яка не дотримується згаданого строку для реєстрації чи видачі дозвільних документів забудовникам через наявність зауважень. Через відсутність належної комунікації з забудовниками отримання дозвільних документів відтягується, що призводить до невизначеності та напруження.

✅ В розмові з чиновниками всіх рівнів використовуйте soft skills. Не тисніть своїми знаннями та не звинувачуйте "у всіх гріхах". Країна змінюються, і чиновник, який сидить перед вами, можливо належить до "нової генерації чиновників" та має більш конструктивний підхід до вирішення ситуації.

Насамкінець, варто зауважити, що багато питань щодо ефективності оскарження вирішиться із прийняттям Закону про адміністративну процедуру. Проєкт цього закону прийняли за основу 2 вересня 2020 року. Закон має стати "загальним" нормативно-правовим актом, що забезпечить адміністративну реформу. Ключові стейкхолдери та експерти, включаючи Раду бізнес-омбудсмена, працювали над його редакцією.