Енергоефективні заходи майже на третину підвищують продуктивність персоналу

Підвищити продуктивність роботи персоналу до 30% можна за допомогою енергоефективних заходів: модернізації системи освітлення, опалення, вентиляції. Правильне сучасне освітлення зменшує втомленість, на 32% знижується кількість помилок при точних роботах, а також дозволяє у 2-3 рази зменшити рівень травматизму на небезпечному промисловому виробництві.

Модернізація системи опалення для підтримки оптимальної температури в офісах, оновлення вентиляції для чистого повітря та зменшення концентрації СО2 у будівлях, дозволяє створити здорове середовище для роботи персоналу, а відповідно підвищити колективний імунітет, зменшити кількість лікарняних випадків. Це важливо враховувати особливо зараз, поки вирує Covid19. А автоматизація насосного обладнання, конвеєрів, компресорів та іншого обладнання дозволяє зменшити людський фактор та розвантажити персонал від рутинних дій, убезпечити від помилок та аварійних ситуацій. Тому спеціалісти з роботи з персоналом мають бути зацікавлені, ініціювати та підтримувати енергоефективні заходи у своїх компаніях.

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Якщо людям комфортно знаходитися на виробництві, вони менше втомлюються, та відповідно стають менш дратівливими, зменшується стрес, і це загалом покращує психологічний клімат у колективі. А комфорт та дружня атмосфера сприяють більшій лояльності персоналу. Отже це однозначно важливий інструмент для керівників бізнесу та HR-спеціалістів.

Аби популяризувати енергоефективні інструменти YASNO під час модернізації мережі зі своїх 65 енергоофісів для обслуговування клієнтів, зробив певний фокус на тому, щоб усюди було застосоване LED-освітлення, енергоощадні вікна та двері та інші заходи. Це дозволяє забезпечити комфорт не лише для співробітників, а й для відвідувачів — клієнтів.

Зменшення витрат на енергоресурси за рахунок енергоощадності дозволяє звільнити кошти для більш нагальних потреб підприємства: забезпечення стабільних зарплат, фінансування соціального пакету, навчання, страхування персоналу. Таку можливість варто враховувати особливо під час бюджетування діяльності підприємства.

Зрозуміло, що модернізація та впровадження інновацій потребують коштів, а експертизи власних технічних працівників не завжди для цього достатньо. В таких випадках може допомогти постачальник електроенергії, газу та енергофективних рішень YASNO. Енергоменеджери YASNO Efficiency можуть проконсультувати, виконати енергоаудит для підприємства, навчити персонал самостійно розробляти енергоефективні заходи та допомогти впровадити систему енергоменеджменту за міжнародним стандартом ISO 50001.

YASNO Efficiency фінансує та виконує для промислових клієнтів енергоефективні проекти "під ключ", гарантуючи досягнення певного рівня економії енергоресурсів. Підприємство-замовник в такому випадку отримує економію, модернізоване обладнання, підвищення промислової безпеки та комфорт для персоналу та клієнтів. Таких проєктів компанія вже реалізувала більше на 80 — на промисловому виробництві та будівлях. 270 млн грн. на рік витрат на енергоресурси допомагає заощаджувати YASNO своїм клієнтам з енергосервісу.

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Антон Ковалишин навів декілька прикладів реалізованих компанією енергоефективних проєктів. Встановлення на Придніпровській ТЕС 130 LED-світильників допомогло покращити якість освітлення та економити 90% витрат на електроосвітлення машинного залу. 75% економії та нова якість освітлення — на Ладижинській ТЕС завдяки новим 167 LED-світильникам. А на Азовсталі та ММК Ілліча вже кілька тисяч світильників, встановлених YASNO Efficiency дозволяють економити від 75 до 90% витрат на освітлення. Модернізація систем опалення на 30 будівлях бюджетної сфери дають від 20 до 45% економії витрат на опалення та рівномірну температуру в усіх приміщеннях. Модернізація системи вентиляції та кондиціонування на одній з ТЕС допомогла заощадити 50% витрат на електроенергію та створити більш комфортні умови для роботи персоналу складного промислового об"єкту.

До речі, деякі компанії вже замовляють в YASNO тисячі енергоефективних наборів Розумний Watt та застосовують їх у програмах лояльності для персоналу. Набори допомагають економити до 50% витрат на електроенергію вдома. В набори входять двозонні лічильники електроенергії разом з послугою встановлення "під ключ". Вони дозволяють сплачувати у 2 рази менше за електроенергію за "нічним" тарифом з 23-00 до 07-00. У набори входять також розумні розетки та LED-лампи, і головне — інструкція з економії електроенергії.

"Якщо людина вдома буде застосовувати енергоефективні підходи, так переконається на власному досвіді у їх корисності, то скоріш за все і на підприємстві буде більш раціонально ставитися до використання енергоресурсів, заощаджуючи кошти роботодавця", — пояснив Антон Ковалишин.

А якщо працівники підприємства приїжджають до офісі на екологічному транспорті — електрокарах, або бізнес планує поповнити свій автопарк сучасними моделями електрокарів, що не спричинюють викидів СО2, то в YASNO можна придбати зарядні станції для власного використання, або навіть для отримання додаткового доходу. Крім того, у мережі швидких зарядних станцій YASNO E-mobility можна також "заправляти" електричний транспорт за 20-40 хвилини не тільки у Києві, а й у відрядженнях на трасах в напрямках Одеси, Львова та Полтави. Перехід на електрокари — це ще один крок до розвитку сталого та "зеленого" бізнесу, що дозволяє також скоротити витрати на паливно-мастильні матеріали та технічне обслуговування транспорту.