Как эра электромобилей меняет многие бизнесы уже сейчас

Тенденции развития авторынка

Инновационные тренды меняют глобальную суть мирового авторынка. Электромобили — это новый тренд нашего мира. Они стремительно входят на рынок, внося особые коррективы в развитие отрасли. Чтобы процветать и оставаться в бизнесе, игроки авторынка должны быть мобильными: быстро принимать решения относительно того, какую часть своего бизнеса они хотят расширить, защитить или прекратить.

Для всех участников авторынка последнее десятилетие было сопряжено с неопределенностью. Они балансировали между борьбой за выживание во время экономического спада и отслеживанием новых стратегических решений для мобильности и непременного развития. И сейчас руководителям приходится переосмыслить практически все аспекты своего бизнеса, чтобы оставаться впереди конкурентов и продолжать выпускать инновационные продукты.

Мировой рынок электромобилей

Согласно анализу, проведенному Исследовательским центром изучения солнечной энергии и водорода (ZSW), в 2019 году количество электромобилей и плагин-гибридов в мире выросло до 7,9 млн, увеличившись на 2,3 млн по сравнению с предыдущим годом, а число новых регистраций достигло очередного максимума.

По прогнозам компании Deloitte, к 2025 году в мире будет около 25-30 млн электромобилей. Ежегодные темпы роста электромобилей составят 34% с настоящего момента до 2025 года. В то же время доля автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания будет снижаться.

Потребители все больше интересуются электрифицированными силовыми агрегатами. Для примера: 65% потребителей в Китае заинтересованы в использовании электромобиля (по сравнению с 61% в 2018 году). В Японии этот показатель составляет 59% по сравнению с 48% в 2018 году. В США 29% потребителей указали, что они предпочли бы электрокар следующим автомобилем, что составляет 9% увеличение с 2018 года.

Электромобили в Украине

Число электромобилей в Украине стремительно увеличивается. Наша страна занимает 10-е место в мире по росту использования электрокаров. В Украине зарегистрировано примерно 27 тысяч электромобилей и гибридов. Более 7 тысяч из них были куплены украинцами в 2019 году. Для сравнения, в 2018-м году число приобретений составило 5,3 тысяч экологического автотранспорта, что вдвое больше, чем в 2017 году. Доля электромобилей в общей массе автотранспорта в нашей стране по состоянию на начало 2020 года составляет 3-3,2%.

Украина определяет своим приоритетом переход на электрический автомобильный транспорт до 1 января 2030 года. В декабре 2019 года депутаты прописали этот переход в проекте закона №2532. В феврале 2020 года этот проект был снят с рассмотрения. Однако переход Украины на электромобили будет неизбежен с поддержкой законодательства или без нее. Так или иначе, этот тренд получит свое развитие.

Кого коснется потенциал развития электромобиля

➡️ Производители автомобилей

Оснащение электромобилей значительно проще традиционных автомобилей. Для их производства необходимо гораздо меньше комплектующих. По своему принципу работы они скорее похожи на компьютеры, способные передвигаться. Из этого следует, что для сборки электрокаров необходимо меньше трудозатрат, физических усилий, а также специфических комплектующих. Участники автопрома все чаще сталкиваются с проблемой экономической целесообразности содержания устаревших производственных мощностей и большого штата рабочей силы.

➡️ Дилерские центры и рынок техобслуживания

Устройство электромобиля предусматривает периодичность техосмотра раз в 20 тысяч км. Ресурс трансмиссии и электродвигателя значительно выше традиционных авто. Иными словами, электромобили ломаются реже. Следствием этого фактора станет резкое сокращение рынка техобслуживания, снижение объемов поставки автозапчастей.

➡️ Производители автозапчастей

Рабочий ресурс электрокара (до ощутимой потери емкости аккумулятора) составляет примерно 800 тысяч км. В переводе на временной показатель — это 40 лет стажа обычного водителя. Для производства электромобилей используется алюминий и нержавеющая сталь. Эти материалы практически не подвергаются коррозии. Следовательно, срок эксплуатации автомобилей существенно возрастет. Редкий бензиновый двигатель дорабатывает до миллиона километров. Чем старше традиционный автомобиль, тем больше затрат требуется для поддержания его в рабочем состоянии.

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Как видно на схеме ниже, каждая часть автомобильной системы по-разному видоизменится в ходе трансформационных эко преобразований. Последствия экономического спада показали, что, некоторые поставщики процветают, а другие борются за существование. Участники авторынка, внедряющие инновации, вероятно, увидят наибольшую возможность и рост (примерно 300% в некоторых сегментах). В то время как поставщики, работающие в более консервативных сегментах автомобильных частей, таких как тормоза, трансмиссия, двигатели внутреннего сгорания подвергаются наибольшему риску. Эти сегменты будут стагнировать в будущем. Кроме того, привлекательность рынка будет зависеть не только от сегментов продукта, в которых работают поставщики, но также от потенциала роста и их способности дифференцироваться.

Ниже представлена схема прогнозного объема авто компонентов в разрезе номенклатуры на 2025 год. Прогноз выполнен компанией Deloitte.

➡️ Нефтяная промышленность. Бензозаправки.

На содержание автотранспорта расходуется больше половины добываемой в мире нефти. Электростанции не используют нефть. Вытеснение традиционных авто из обихода обуславливает резкое падение будущего спроса на нефть. Этот процесс займет не менее десятилетия, но, тем не менее, участникам нефтепромышленного сектора нужно готовиться к этой новой реальности.

Отслеживая перспективы развития экологического автотранспорта, многие АЗС уже оборудовали свои мощности станциями зарядки электромобилей. Тренд экологичности простимулировал появление электрозаправок на парковках, возле кафе и ресторанов, в подземных паркингах, возле офисов и современных жилых комплексов.

Увеличивается появление скоростных экспресс-зарядок электрокаров, позволяющих за полчаса самому массовому электромобилю получить заряд, достаточный, чтобы проехать еще 200 км. Таким образом, при преодолении расстояния в 400-500 км на электрокаре на заправках придется провести не больше часа. Водители традиционных авто, преодолевая такое расстояние, тратят не намного меньше времени.

Выводы

Несмотря на неопределенность будущих событий, очевиден факт, что рынок не ждет. Влияние трансформации в сторону электромобилей может быть усугублено преобладающими экологическими факторами (снижение загрязнения окружающей среды, увеличение продолжительности жизни человечества в связи с отсутствием вредных выбросов, экономия ресурсов планеты). Выше перечислены примеры того, как производители оборудования, поставщики и новые участники предпринимают стратегические шаги, которые явно указывают на дальнейшие трансформации и преобразования. Постоянно развивающаяся экосистема дает руководителям полезный контент для размышлений о портфеле бизнесов, в которых они работают в настоящее время, и о вероятных траекториях развития их бизнеса в будущем. Владельцы могут проанализировать, каким бизнесом заниматься, какие предприятия они должны сократить, а какие следует финансировать для роста. Игроки авторынка могут стратегически планировать, чтобы определиться, как защитить свою позицию на рынке или консолидировать конкурентов для оптимизации затрат.