Чи настала ера справедливості справляння єдиного соціального внеску?

Початок літа 2020 року відзначився поверненням з підпису від президента проекту закону про внесення змін до закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників) №2166 від 20 вересня 2019 року. Нині він більш відомий як закон №592-IX від 13 травня 2020 року.

Цей закон є втіленням судової практики, яка склалася за останні роки, з питань подвійного нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов‎'язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Суди неодноразово звертали увагу, зокрема, на те, що платники єдиного внеску розмежовані на фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Тому, законом внесено ряд змін до статей 4 та 7 закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов‎'язкове державне соціальне страхування", зокрема:

• доповнено перелік осіб, звільнених від сплати ЄСВ, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю. Такі особи зможуть бути платниками ЄСВ виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов"язкового державного соціального страхування;

• звільнено осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, від сплати за себе ЄСВ за умови взяття їх на облік як фізичних осіб-підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно в якості ФОПів та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність;

• скасовано зобов‎'язання для фізичних осіб-підприємців (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності), осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та членів фермерського господарства сплачувати мінімальний розмір ЄСВ у разі відсутності діяльності, тобто за місяці, у яких не було отримано доходу (прибутку).

Таким чином, у разі, якщо особа добровільно не бере участі у системі загальнообов‎'язкового державного соціального страхування, яка передбачає надання застрахованим особам матеріального забезпечення, страхових виплат, медичних і соціальних послуг за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, при цьому отримує пенсію за віком або є особою з інвалідністю, така особо звільнена від сплати ЄСВ.

Інша ситуація: особа провадить незалежну професійну діяльність, наприклад, є приватним нотаріусом, адвокатом, та взятий на облік у податкових органах як платник ЄСВ за цим видом діяльності і одночасно з цим здійснює провадження за аналогічною діяльністю як ФОП. У такому разі, особа звільнена від подвійного оподаткування та сплати ЄСВ.

І головне — якщо особою за певний період часу з різних причин не отримано доходу (прибутку), то така особа також звільняється від сплати ЄСВ, однак виключно за період "простою". Однак, слід зауважити, що нові правила почнуть діяти лише з 1 січня 2021 року.