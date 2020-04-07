Fashion-индустрия Украины: каковы перспективы развития после карантина

А дальше будет перезагрузка рынка и индустрии в целом! Модный бизнес будет работать по-новому! Одеваться как были, так и будут, но клиент поменяется!

➡️ После карантина у клиентов поменяются приоритеты и теперь они дважды задумаются, а нужна ли им вторая пара обуви или нет. Решением станет покупка базовых вещей, которые никто не отменял. Рубашки, брюки, носки, нижнее белье и обувь будут покупать!

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➡️ "После карантина я поеду в Милан или Париж в аутлеты и все куплю там" — забудьте! Воздушное пространство еще какое-то время будет закрыто и это отличный шанс для украинской fashion-индустрии. Будет отличный шанс наладить отношения с новой аудиторией и предложить хорошие условия по цене и качеству! Давайте поддержим своих дизайнеров и сможем вместе пережить этот не легкий период!

➡️ Клиент станет более придирчивым и готов покупать только уникальные модели. Учитесь удивлять уже прямо сейчас! Обычное классическое платье уже никого не удивит, а вот новая модель с нестандартным дизайнерским кроем может заинтересовать даже самых придирчивых модников.

➡️ Персональный подход и скидки станут вашим спасением! Именно так необходимо начинать новый летний сезон. Если вы хотите выжить и планировать пошив новой коллекции, вам необходимо выходить на рынок с конкурентным преимуществом. Скидки на новую коллекцию всегда смогут заинтересовать покупателя, а индивидуальный подход и хороший сервис поможет сформировать лояльность потребителя и сделать его вашим постоянным клиентом.

➡️ Выход в онлайн! Если еще пару месяцев назад бренды сомневались о развитии в онлайне, то теперь даже самые консервативные производители задумываются о собственной страничке в социальных сетях и своем канале на Youtube. Не бойтесь, вы можете уже прямо сейчас начинать раскрутку своего бренда совершенно бесплатно или подключать специалистов, которые смогут вам в этом помочь.

А пока есть отличное время для творческого вдохновения и планирования! Можно пройти курсы онлайн и подумать над новой коллекцией! Берегите себя! Будьте здоровы!