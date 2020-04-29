Фондовый рынок США купается в деньгах, поэтому больше не падает

На фоне всех проблем и страхов, происходящих в мировой экономике сегодня из-за коронавируса, фондовый рынок США, в относительных понятиях, чувствуют себя очень уверенно. Американский фондовый индекс S&P500 падал до 23 марта, но после он растет и к 28 апреля его значение составило 2878 пунктов, что всего на 15% ниже пиковых значений этого индекса в начале текущего года.

Более того, текущий уровень индекса S&P500 примерно равен тем максимальным значениям, которые были в 2018 году. То есть глядя на котировки американского фондового рынка можно подумать, что больших проблем в экономике нет.

Но эти проблемы есть. К примеру, всего за пять недель общее число американцев обратившихся за пособиями по безработице, если считать с исключением сезонных поправок, составило 24,4 млн. человек. А эта величина соответствует 15%-му уровню безработицы, ведь в США в состав рабочей силы входит всего 162,9 млн. человек.

Другая статистика по экономике так же провальная, но фондовый рынок живет своей жизнью. И эта своя жизнь оправдывается достаточно банально — финансовые власти мира "залили" мировую экономику деньгами в буквальном смысле.

В США финансовая подпитка экономики уже началась. Причем важно отметить, что декларирование мер поддержки это одно, а те меры которые уже осуществляются — другое. Так вот финансовые власти США уже действуют, и денежный ливень уже начался не только на словах, но и на деле.

Баланс ФРС США к 23 апреля вырос до уровня 6,6 трлн. долларов, тогда как 27 февраля он составлял 4,2 трлн. долларов. То есть американский регулятор "влил" в экономику 2,4 трлн. долларов менее чем за 2 месяца. В этом деле не отстает и Министерство Финансов США, которое в апреле, до 24 числа, увеличило свой долг на 1023 млрд. долларов, то есть на триллион.

Ранее в марте объем заимствований казначейства США составил 279 млрд. долларов. Всего за март и апрель госдолг США вырос на 1,3 трлн. долларов. Тогда как обычно для такого роста долга требовался почти целый год.

От властей не отстает и банковская система США. С 26 февраля по 15 апреля кредитный портфель банков США (внутри США) вырос с 13 936 млрд. долларов до 14 723 млрд. долларов. То есть банки раздали 787 млрд. долларов новых кредитов и увеличили свой кредитный портфель почти на 6%. Ранее для такого роста тоже требовался примерно год.

Так же стоит отметить, что за этот же период в банковской системе США более чем на 70% вырос объем свободных денежных остатков. 26 февраля в системе было 1 778 млрд. долларов свободных денег, а 15 апреля их уже было 3 073 млрд. долларов. Такого беспрецедентного роста свободных денег у банков США не было никогда в истории.

И история с США это только часть того, что происходит в мире. В общем, по оценке МВФ, фискальные власти, то есть бюджеты стран, заготовили для мировой экономики помощь в размере 8 трлн. долларов. А если к этому добавить монетарные стимулы от Центральных Банков, то общий объем вливаний на много превысит отметку 10 трлн. долларов.

Такой объем помощи, возможно, является избыточным для экономики, по крайне мере в ее номинальном, денежном выражении. Ведь давайте посчитаем, мировой ВВП в 2018 году составил 85,9 трлн. долларов по оценке Всемирного Банка. Если исходить из этих цифр, то месячный ВВП мира составлял 7,15 трлн. долларов. Если предположить, что во время карантина экономика простаивает на 50%, то месячные потери мира составляют примерно 3,6 трлн. долларов.

Помощь властей в размере более 10 трлн. долларов покрывает 3-4 месячные потери. Если же простой составляет 25% экономики, то объем помощи экономики покроет уже более чем полугодичный карантин.

По оценке МВФ потери мировой экономики от корона-кризиса составят около 9 трлн. долларов. Аналитики JPMorgan Chase считают, что ущерб мировой экономике составит 5,5 трлн. долларов до конца 2021 года. И получается, что общая помощь финансовых властей мира, скорее всего, превысит ущерб от корона-кризиса в деньгах.

Поэтому фондовый рынок США и перестал падать. И плюс к этому нужно учитывать, что корона-кризис отличается от всех предыдущих экономических кризисов. Ведь обычно в кризис экономика падает постепенно и по мере падения на рынках растет страх перед будущим. Кризисы, если можно так выразиться, истязают умы людей долгое время и создают неопределённость по поводу будущего. И рынок падает по мере роста страха, волна за волной.

У корона-кризиса все по-другому, нет никакого длительного падения с неопределённым будущим. Экономика рухнула очень быстро, да так, что экономисты даже не успевают посчитать реальный эффект от падения. В умах людей нет неопределенности по поводу будущего, они уже знают, что "дно" у экономики уже сейчас, а после снятия карантина экономика будет расти. Неважно как, в реальном выражении или только в номинальном, главное она будет расти.

И на рынке нет страха, который бы постоянно рос, и с каждым витком раскручивался бы с новой силой. Страх есть, но он не касается будущих перспектив, а сегодняшний негатив скоро останется в прошлом.

Образно говоря, инвесторы понимают, что при походе из точки "А" до точки "С", есть провал в точке "Б". Но в точке "С" проблемы закончатся, карантин будет снят и начнется восстановление экономики. А тогда зачем продавать акции сейчас (в точке "Б"), в самом низу. Никакой другой кризис не давал такой формулы. Инвесторы не знали что будет в точке "С", поскольку будущее не было определено. И поэтому они продавали в точке "Б".

Но сейчас будущее выглядит лучше настоящего, поэтому на фондовом рынке уже никто не паникует. Инвесторы решили просто переждать текущие проблемы и дождаться будущего. И в этом будущем с учетом того, что власти не смогут вернуть напечатанные деньги назад, точка "С" будет выше точки "А". То есть индекс S&P500 будет расти и вновь обновит свои исторические максимумы.

Инвесторы на финансовом рынке часто живут своими ожиданиями и смотрят в будущее, а не в настоящее. А будущее после карантина выглядит лучше настоящего, тем более что денег в этом будущем будет очень много.