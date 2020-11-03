Где зарегистрировать компанию и создать реальный офис? Сравниваем юрисдикции

Определение оптимального бюджета, который собственник может потратить на содержание компании — сегодня ключевая задача собственника. В свою очередь, ответ на этот вопрос предполагает и выбор "своего" нерезидента и подбор конкретного банка для открытия счёта.

Обычно наши клиенты используют компанию как инструмент для оптимизации расчетов с контрагентами. Несмотря на развитие широкого спектра платежных систем, большинству направлений бизнеса (кроме некоторых IT направлений) по-прежнему необходим банковский счёт для операций. Это обусловлено исключительно банковскими видами сервисов — торговое финансирование, овердрафт, банковская гарантия, аккредитив.

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Банк, банк, банк

Формируя оптимальную структуру бизнеса и выбирая банк для открытия счёта, мы сталкиваемся с рядом вопросов, на которые нужно ответить владельцу:

1) Наличие офиса по месту регистрации компании;

2) Количество официально трудоустроенных сотрудников в штате компании;

3) Подтверждение благонадежности финансовой истории компании — подтверждение подачи отчетности в налоговые органы;

4) Связанность операций с местными контрагентами.

Если первые три пункта подтвердить обычно легко, то выполнение четвертого подталкивает собственников на создание реального офиса (дочки, представительства) в стране регистрации. А к этому вопросу стоит всегда подходить, внимательно взвесив все "за" и "против" конкретной юрисдикции. Ниже мы остановимся на некоторых нюансах, на которые стоит обратить пристальное внимание.

Аренда офиса в стране регистрации

Следует учитывать, что такой офис (в отличие от многолетней практики) больше не будет виртуальным или минимально возможным. Там будут сидеть местные сотрудники, а значит офис должен иметь все необходимые бытовые условия для комфортной работы. Стоимость аренды офиса в странах ЕС более менее одинакова. К примеру в Эстонии или Польше это обойдётся в среднем в 600 евро в месяц. Исключение — Великобритания, где стоимость аренды может доходить до 1500 фунтов.

Расходы на сотрудников

Вначале стоит определить: будут ли сотрудники преимущественно местными или собственник будет релоцировать "своих" сотрудников из головного офиса. С практической точки зрения, к "своим" людям — больше доверия, однако релокация персонала вызывает дополнительный блок вопросов, о котором далее.

Трудоустройство сотрудника-иностранца

Например, на Кипре компания, учрежденная иностранными резидентами (не ЕС) для официального трудоустройства нерезидентов ЕС, обязана получить специальную лицензию. Одно из условий получения лицензии — выплата уставного капитала в 171 000 евро.

В Болгарии, Польше и многих других европейских странах дела с трудоустройством обстоят легче. Действующие условия по BLUE CARD дают возможность трудоустроить высококвалифицированных специалистов без особых проблем.

С другой стороны, если мы нанимаем местный персонал для развития бизнеса в новой стране, вопрос контроля процессов всё равно потребует присутствие представителя из "головного офиса". К тому же, для привлечения местного высококвалифицированного персонала необходимо предложить конкурентные условия труда, что существенно повышает расходы на содержание такого иностранного офиса.

В зависимости от юрисдикции, где будет открыт офис, существенно варьируются налоги на сотрудников. К примеру, на Кипре и в ОАЭ минимальная зарплата не установлена. При этом имеются обязательные социальные сборы и налоги с выплачиваемой зарплаты. На Кипре — около 19% в целом, в ОАЭ — 12,5%.

Большинство европейских стран имеет законодательно установленные гарантии в виде минимальной зарплаты: Болгария — 315 евро, Польша — 610 евро, Великобритания — 8,72 GBP в час, Эстония — 584 евро. Дополнительно нельзя не учесть выплату налогов с зарплаты сотрудникам: Болгария — 13,7%, Польша — 20%, Великобритания — 13,8%, Эстония — 37,4%

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В результате такая компания в иностранной юрисдикции приобретает все признаки реального офиса и вполне может отрыть банковский счет для работы в местном банке. Однако и бюджет такого мероприятия вырастает в разы. Если такой офис реально не функционирует в рамках основного бизнеса в стране его учреждения, такие расходы исключительно для работы по счёту становятся необоснованными. Ниже для удобства приводим сравнительную таблицу по некоторым юрисдикциям.