Где зарегистрировать компанию и создать реальный офис? Сравниваем юрисдикции

Определение оптимального бюджета, который собственник может потратить на содержание компании — сегодня ключевая задача собственника. В свою очередь, ответ на этот вопрос предполагает и выбор "своего" нерезидента и подбор конкретного банка для открытия счёта.
Обычно наши клиенты используют компанию как инструмент для оптимизации расчетов с контрагентами. Несмотря на развитие широкого спектра платежных систем, большинству направлений бизнеса (кроме некоторых IT направлений) по-прежнему необходим банковский счёт для операций. Это обусловлено исключительно банковскими видами сервисов — торговое финансирование, овердрафт, банковская гарантия, аккредитив.
Банк, банк, банк
Формируя оптимальную структуру бизнеса и выбирая банк для открытия счёта, мы сталкиваемся с рядом вопросов, на которые нужно ответить владельцу:
1) Наличие офиса по месту регистрации компании;
2) Количество официально трудоустроенных сотрудников в штате компании;
3) Подтверждение благонадежности финансовой истории компании — подтверждение подачи отчетности в налоговые органы;
4) Связанность операций с местными контрагентами.
Если первые три пункта подтвердить обычно легко, то выполнение четвертого подталкивает собственников на создание реального офиса (дочки, представительства) в стране регистрации. А к этому вопросу стоит всегда подходить, внимательно взвесив все "за" и "против" конкретной юрисдикции. Ниже мы остановимся на некоторых нюансах, на которые стоит обратить пристальное внимание.
Аренда офиса в стране регистрации
Следует учитывать, что такой офис (в отличие от многолетней практики) больше не будет виртуальным или минимально возможным. Там будут сидеть местные сотрудники, а значит офис должен иметь все необходимые бытовые условия для комфортной работы. Стоимость аренды офиса в странах ЕС более менее одинакова. К примеру в Эстонии или Польше это обойдётся в среднем в 600 евро в месяц. Исключение — Великобритания, где стоимость аренды может доходить до 1500 фунтов.
Расходы на сотрудников
Вначале стоит определить: будут ли сотрудники преимущественно местными или собственник будет релоцировать "своих" сотрудников из головного офиса. С практической точки зрения, к "своим" людям — больше доверия, однако релокация персонала вызывает дополнительный блок вопросов, о котором далее.
Трудоустройство сотрудника-иностранца
Например, на Кипре компания, учрежденная иностранными резидентами (не ЕС) для официального трудоустройства нерезидентов ЕС, обязана получить специальную лицензию. Одно из условий получения лицензии — выплата уставного капитала в 171 000 евро.
В Болгарии, Польше и многих других европейских странах дела с трудоустройством обстоят легче. Действующие условия по BLUE CARD дают возможность трудоустроить высококвалифицированных специалистов без особых проблем.
С другой стороны, если мы нанимаем местный персонал для развития бизнеса в новой стране, вопрос контроля процессов всё равно потребует присутствие представителя из "головного офиса". К тому же, для привлечения местного высококвалифицированного персонала необходимо предложить конкурентные условия труда, что существенно повышает расходы на содержание такого иностранного офиса.
В зависимости от юрисдикции, где будет открыт офис, существенно варьируются налоги на сотрудников. К примеру, на Кипре и в ОАЭ минимальная зарплата не установлена. При этом имеются обязательные социальные сборы и налоги с выплачиваемой зарплаты. На Кипре — около 19% в целом, в ОАЭ — 12,5%.
Большинство европейских стран имеет законодательно установленные гарантии в виде минимальной зарплаты: Болгария — 315 евро, Польша — 610 евро, Великобритания — 8,72 GBP в час, Эстония — 584 евро. Дополнительно нельзя не учесть выплату налогов с зарплаты сотрудникам: Болгария — 13,7%, Польша — 20%, Великобритания — 13,8%, Эстония — 37,4%
В результате такая компания в иностранной юрисдикции приобретает все признаки реального офиса и вполне может отрыть банковский счет для работы в местном банке. Однако и бюджет такого мероприятия вырастает в разы. Если такой офис реально не функционирует в рамках основного бизнеса в стране его учреждения, такие расходы исключительно для работы по счёту становятся необоснованными. Ниже для удобства приводим сравнительную таблицу по некоторым юрисдикциям.
|
Юрисдикция
|
Налог на прибыль предприятия (CIT)
|
НДС
|
Заработная плата
|
Офис (в месяц)
|
Польша
|
19%
|
19%
|
Минимальная заработная плата — около 610 EUR
Социальный взнос:
–сотрудник — 14%
–работодатель — 20%
Налог на доход физических лиц (работник):
– 17% (до 20 000 евро в год)
|
от 600 EUR
|
Венгрия
|
9%
|
27%
|
Минимальная заработная плата — около 455 EUR.
Соцвзнос — 15,5%
Налог на доход физлиц — 15%
Пенсионный взнос — 10%
Медстрахование — 8,5%
|
200 — 600 EUR
|
Болгария
|
10%
|
20%
|
Минимальная заработная плата — около 315 EUR.
Соцвзнос — 13,7%
Налог на доход физлиц — 10%
|
От 400 EUR
|
ОАЭ
|
0%
|
5%
|
Минимальная заработная плата — не установлена. Социальный взнос:
– от сотрудника — 5%
– от работодателя — 12,5%
|
от 500 EUR
|
Кипр
|
12,5%
|
19%
|
Минимальная заработная плата — не установлена. Социальный взнос:
– от сотрудника — 8,3%
– от работодателя — 8,3%
Медицинское страхование: — от сотрудника — 2,65%
– от работодателя — 2,9%
|
500 — 800 EUR
|
Казахстан
|
20%
|
12%
|
Минимальная заработная плата — около 85 EUR.
Соцвзносы и сборы — 15% (работодатель)
Налог на доход физических лиц — 10% (сотрудник)
Пенсионный взнос — 11% (сотрудник)
|
10-15 EUR за квадратный метр
|
Эстония
|
0%
|
20%
|
Минимальная зарплата — 584 EUR
Соцвзнос — 33%
Страхование на случай безработицы — 2,4%
Пенсионный взнос — 2%
|
от 650 EUR
|
UK
|
19%
|
20%
|
Минимальная заработная плата — 8,72 GBP в час.
Социальный взнос (работодатель):
– 0% на сумму до 183 GBP в неделю (792 GBP в месяц)
– 12% на сумму до 962 GBP в неделю (4167 GBP в месяц)
– 2% на сумму более 962 GBP в неделю (4167 GBP в месяц)
Социальный взнос (сотрудник):
– 0% на сумму до 169 GBP в неделю (732 GBP в месяц)
– 13,8% на сумму свыше 169 GBP в неделю (732 GBP в месяц)
Налог на доход физических лиц:
– 20% (на годовой доход до 37500 GBP)
– 40% (на годовой доход до 150 000 GBP)
– 45% (на годовой доход более 150 000 GBP)
|
от 1500 GBP