Мнения 50 минут назад

Где зарегистрировать компанию и создать реальный офис? Сравниваем юрисдикции

Сколько стоит аренда офиса и каков размер налогов для бизнеса в разных странах

Фото: Dane Deaner / Unsplash Фото: Dane Deaner / Unsplash
Фото: Dane Deaner / Unsplash

Определение оптимального бюджета, который собственник может потратить на содержание компании — сегодня ключевая задача собственника. В свою очередь, ответ на этот вопрос предполагает и выбор "своего" нерезидента и подбор конкретного банка для открытия счёта.

Обычно наши клиенты используют компанию как инструмент для оптимизации расчетов с контрагентами. Несмотря на развитие широкого спектра платежных систем, большинству направлений бизнеса (кроме некоторых IT направлений) по-прежнему необходим банковский счёт для операций. Это обусловлено исключительно банковскими видами сервисов — торговое финансирование, овердрафт, банковская гарантия, аккредитив.

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Банк, банк, банк

Формируя оптимальную структуру бизнеса и выбирая банк для открытия счёта, мы сталкиваемся с рядом вопросов, на которые нужно ответить владельцу:

1) Наличие офиса по месту регистрации компании;

2) Количество официально трудоустроенных сотрудников в штате компании;

3) Подтверждение благонадежности финансовой истории компании — подтверждение подачи отчетности в налоговые органы;

4) Связанность операций с местными контрагентами.

Если первые три пункта подтвердить обычно легко, то выполнение четвертого подталкивает собственников на создание реального офиса (дочки, представительства) в стране регистрации. А к этому вопросу стоит всегда подходить, внимательно взвесив все "за" и "против" конкретной юрисдикции. Ниже мы остановимся на некоторых нюансах, на которые стоит обратить пристальное внимание.

Аренда офиса в стране регистрации

Следует учитывать, что такой офис (в отличие от многолетней практики) больше не будет виртуальным или минимально возможным. Там будут сидеть местные сотрудники, а значит офис должен иметь все необходимые бытовые условия для комфортной работы. Стоимость аренды офиса в странах ЕС более менее одинакова. К примеру в Эстонии или Польше это обойдётся в среднем в 600 евро в месяц. Исключение — Великобритания, где стоимость аренды может доходить до 1500 фунтов.

Расходы на сотрудников

Вначале стоит определить: будут ли сотрудники преимущественно местными или собственник будет релоцировать "своих" сотрудников из головного офиса. С практической точки зрения, к "своим" людям — больше доверия, однако релокация персонала вызывает дополнительный блок вопросов, о котором далее.

Трудоустройство сотрудника-иностранца

Например, на Кипре компания, учрежденная иностранными резидентами (не ЕС) для официального трудоустройства нерезидентов ЕС, обязана получить специальную лицензию. Одно из условий получения лицензии — выплата уставного капитала в 171 000 евро.

В Болгарии, Польше и многих других европейских странах дела с трудоустройством обстоят легче. Действующие условия по BLUE CARD дают возможность трудоустроить высококвалифицированных специалистов без особых проблем.

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С другой стороны, если мы нанимаем местный персонал для развития бизнеса в новой стране, вопрос контроля процессов всё равно потребует присутствие представителя из "головного офиса". К тому же, для привлечения местного высококвалифицированного персонала необходимо предложить конкурентные условия труда, что существенно повышает расходы на содержание такого иностранного офиса.

В зависимости от юрисдикции, где будет открыт офис, существенно варьируются налоги на сотрудников. К примеру, на Кипре и в ОАЭ минимальная зарплата не установлена. При этом имеются обязательные социальные сборы и налоги с выплачиваемой зарплаты. На Кипре — около 19% в целом, в ОАЭ — 12,5%.

Большинство европейских стран имеет законодательно установленные гарантии в виде минимальной зарплаты: Болгария — 315 евро, Польша — 610 евро, Великобритания — 8,72 GBP в час, Эстония — 584 евро. Дополнительно нельзя не учесть выплату налогов с зарплаты сотрудникам: Болгария — 13,7%, Польша — 20%, Великобритания — 13,8%, Эстония — 37,4%

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В результате такая компания в иностранной юрисдикции приобретает все признаки реального офиса и вполне может отрыть банковский счет для работы в местном банке. Однако и бюджет такого мероприятия вырастает в разы. Если такой офис реально не функционирует в рамках основного бизнеса в стране его учреждения, такие расходы исключительно для работы по счёту становятся необоснованными. Ниже для удобства приводим сравнительную таблицу по некоторым юрисдикциям.

Юрисдикция

Налог на прибыль предприятия (CIT)

НДС

Заработная плата

Офис (в месяц)

Польша

19%

19%

Минимальная заработная плата — около 610 EUR

Социальный взнос:

–сотрудник — 14%

–работодатель — 20%

Налог на доход физических лиц (работник):

– 17% (до 20 000 евро в год)
– 32% (более 20 000 евро в год)

от 600 EUR

Венгрия

9%

27%

Минимальная заработная плата — около 455 EUR.

Соцвзнос — 15,5%

Налог на доход физлиц — 15%

Пенсионный взнос — 10%

Медстрахование — 8,5%

200 — 600 EUR

Болгария

10%

20%

Минимальная заработная плата — около 315 EUR.

Соцвзнос — 13,7%

Налог на доход физлиц — 10%

От 400 EUR

ОАЭ

0%

5%

Минимальная заработная плата — не установлена. Социальный взнос:

– от сотрудника — 5%

– от работодателя — 12,5%

от 500 EUR

Кипр

12,5%

19%

Минимальная заработная плата — не установлена. Социальный взнос:

– от сотрудника — 8,3%

– от работодателя — 8,3%

Медицинское страхование: — от сотрудника — 2,65%

– от работодателя — 2,9%

500 — 800 EUR

Казахстан

20%

12%

Минимальная заработная плата — около 85 EUR.

Соцвзносы и сборы — 15% (работодатель)

Налог на доход физических лиц — 10% (сотрудник)

Пенсионный взнос — 11% (сотрудник)

10-15 EUR за квадратный метр

Эстония

0%

20%

Минимальная зарплата — 584 EUR

Соцвзнос — 33%

Страхование на случай безработицы — 2,4%

Пенсионный взнос — 2%

от 650 EUR

UK

19%

20%

Минимальная заработная плата — 8,72 GBP в час.

Социальный взнос (работодатель):

– 0% на сумму до 183 GBP в неделю (792 GBP в месяц)

– 12% на сумму до 962 GBP в неделю (4167 GBP в месяц)

– 2% на сумму более 962 GBP в неделю (4167 GBP в месяц)

Социальный взнос (сотрудник):

– 0% на сумму до 169 GBP в неделю (732 GBP в месяц)

– 13,8% на сумму свыше 169 GBP в неделю (732 GBP в месяц)

Налог на доход физических лиц:

– 20% (на годовой доход до 37500 GBP)

– 40% (на годовой доход до 150 000 GBP)

– 45% (на годовой доход более 150 000 GBP)

от 1500 GBP

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