Германия отказалась выводить Северный поток-2 из-под директивы ЕС

Если даже через голову санкций США Северный поток-2 удастся достроить, то его будет невозможно запустить в сегодняшнем варианте. Евродиректива гласит, что собственник трубы не может быть одновременно собственником прокачиваемого газа. И это одна из причин, почему Нафтогазу срочно нужно было проводить анбандлинг.

Там были игры с лазейками в тексте (первоначально не касалось морских трубопроводов), потом внесением уточнений, потом оспариванием РФ, потом просьбой/требованием РФ, чтобы не распространялось на них по причине сроков и так далее. Сейчас официально объявлено, что Германия отказывает в исключении для оператора Nord Stream 2 AG.

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Что это означает? Даже если будет достроен и введен в эксплуатацию, то Газпром не будет иметь права прокачивать по нему больше половины газа. Вторую половину взять негде. Во-первых, только Газпром по законодательству РФ может экспортировать газ. Во-вторых физически к нему с российского конца трубы просто подключить только их месторождения. В-третьих Евродиректива требует отслеживать связанность лиц и конечных бенефициаров, то есть просто раздробить не получится.

Решение, безусловно, политическое. И крайне маловероятно, что после публичного его оглашения Германия включит заднюю. Тем более, что новая глава Еврокомиссии (экс-министр обороны Германии) уже прямо высказывалась о необходимости ограничения зависимости от российского газа. Еще более жесткие заявления на эту тему делала в последнее время Франция. Которая, кроме всего прочего, совершенно не в восторге от возможного полумонопольного статуса Германии как "распределителя" этого газа.

Если это решение вступит в силу, то в самом предельном варианте через Северный поток-2 будут качать максимум половину его мощности. Скорее всего, не будет и этого. Потому что он просто окажется нерентабельным при такой загрузке. А это для нас новость не просто великолепная, а ключевая. Потому что Газпром не сможет отказаться от использования украинской ГТС.

И здесь открываются феноменальные перспективы для нас. Если мы перестанем страдать херней и согласимся сдать свою ГТС в аренду консорциуму с участием европейских газопоставляющих компаний, то мы сможем получить покупку вместе с ними газа на границе. И в этом случае наши подземные газохранилища станут ключевым элементом европейской инфраструктуры газового рынка. В перспективе (но это уже почти фантастика), сможем по газу оказаться ключевым хабом спотовой торговли в Европе. Потому что хаб почти всегда оказывается привязан к месту хранения. Как Роттердам по нефти.

В целом довольно забавно, что эту ключевую новость с трудом можно найти у наших топовых изданий.

В связи с вопросами. Решение называется проектом, потому что вступает в силу после утверждения Федеральным правительством. Это процедура. В реальности это решение регулятора и я не помню случая, чтобы подобные решения не утверждались. Это Германия, а не Украина. Это у нас все равно на отсутствие главы СЭС вместе с СЭС, по представлению которого только может быть введен карантин.