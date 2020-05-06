ГО "Життя": активисты спасают наше здоровье или зарабатывают деньги?

А тот, кто представляет свою точку зрения как безальтернативную истину, скорее всего, от этой истины сам очень далек. Или сознательно говорит неправду.

Судя по тому, что рассказала в своем интервью исполнительный директор антитабачной общественной организации "Життя" Лилия Олифир (эта организация — "главная" по борьбе с курением в Украине), лоббизм в худшем смысле этого слова, манипуляции, бездоказательные обвинения, методы давления и элементарная некомпетентность — "лучшие" средства для спасения здоровья нации.

Усилиями этой организации укоренился тезис о том, что если кто-то не согласен с ее инициативами по ограничению табачной отрасли, тот этой отраслью куплен. Этот тезис звучит так часто, что на его фоне утопает вопрос о том, а что делать, если эти инициативы бессмысленные, неэффективные, необоснованные или как минимум спорные.

Прессинг, шейминг и бездоказательные обвинения — все это придется пережить любому, кто не согласен с активистами. Даже тот, кто согласен с утверждением о том, что курение вредит здоровью и распространение табачной продукции должно быть урегулировано, но другими методами (отличными о тех, которые изобретают активисты), будут обвинены в табачном лоббизме.

Это интервью — угроза всем несогласным. Это — монополия на единственную точку зрения. Но имеет ли эта точка зрения такие уж незыблемые основания или кто-то кого-то водит за нос? Начнем с прогресса в борьбе с курением. Есть ли он?

По словам Олифир, да — прогресс есть и он очень "значительный". Так, антитабачная активистка говорит, что эта борьба в виде повышения акцизов на сигареты, как это делается в Евросоюзе, привела к увеличению акцизных сборов в бюджет Украины, а продажи сигарет при этом упали на 20%. И это хорошо. Двойной бонус: курить стали меньше (правда?), платить стали больше (правда).

Но далее Олифир говорит о том, что распространение ежедневного курения в Украине составляет 20% — точно такое же распространение наблюдается и в странах ЕС. То есть в Евросоюзе, как известно, и акцизы выше, и цены на сигареты больше, и кое-где больше ограничений, но курят европейцы не меньше украинцев или украинцы курят как европейцы? Значит, всех можно поздравить и разойтись по домам, верно?

Но даже если учесть, что продажи сигарет (речь идет о легальной продукции) упали на те самые 20%, означает ли это, что при постоянном повышении акцизов до 2025 года (есть такой план, он принят в соответствии с нормами ЕС) через пять лет все вообще бросят курить и не будет продаж? Разумеется, нет. Потому что чем выше цены на продукцию внутри страны, тем больше контрабанды и контрафакта. Именно благодаря росту акцизов (в том числе, запланированному и часто спонтанному) контрабанда в 2019 году достигла астрономической цифры 7%, и, по большому счету, с этим никто ничего не делает. Но об этом Олифир не сказала, видимо, потому, что найти и разоблачить нелегала куда сложнее, чем легального производителя.

Не так давно было предложение установить на сигареты минимальные цены, чтобы сигареты не были такими дешевыми, как кому-то хотелось бы, но активисты решили, что всемогущее табачное лобби готовит какой-то подвох и выступили категорически против. А между тем в Украине есть один национальный производитель, который умудряется устанавливать такие низкие цены, что они практически не покрывают его расходы на производство. Чтобы получить прибыль при такой цене, он не платит налоги. Минимальная цена не позволила бы ему продавать сигареты дешево. В ГО "Життя" по какой-то причине не оценили это предложение. Вместо этого повышаются акцизы, которые платят только легальные производители. Нелегальные и полулегальные — нет или практически нет.

При этом Олифир утверждает, что табачные компании Украины очень заинтересованы в том, чтобы контрабанда и контрафакт процветали, так как это якобы дает им право говорить о том, что акцизы повышать не нужно. Если честно, сложно себе представить какого угодно производителя или торговца, который был бы рад контрабанде, отъедающей его рынок. Это утверждение как минимум странное, как максимум — некомпетентное, поскольку основано на чистом домысле.

"Исследования свидетельствуют о привлечении производителей сигарет к контрабанде", — говорит Олифир. Увы, непонятно, что это значит. Она часто употребляет слово "исследования", но не привела в качестве примера ни одного. Кого из украинских производителей она может обвинить в контрабанде прямо? Почему не называет имен? Олифир эту тему в своем интервью элегантно обошла стороной.

Уже давно замечено, что "Життя" активно борется именно с легальными табачными компаниями, но не замечает контрабандистов и контрафактников (не продуцирует законы, направленные против них, не проводит акции и перфомансы).

На самом деле резкий рост акцизов привел к тому, что только за последние три года легальный рынок сократился на 40%, а нелегальный вырос с шесть раз. Практика показывает, что при росте акцизов и цен потребление снижается куда меньшими темпами, чем кому-то хотелось бы, потому что рынок занимает дешевая контрабанда. Причем это относится не только к сигаретам. Когда в 2019 году Украина подняла акцизы на 25%, государство рассчитывало, что таким образом оно получит в бюджет дополнительные 14 млрд грн. от табачной отрасли. По факту поступления выросли на 0,009%. И это не достижение, а провал акцизной и антитабачной политики.

Наконец, Олифир говоря о табачном лоббизме, утверждает, что "еще ни одного депутата не поймали на взятке от производителей сигарет". При этом она говорит, что таких лоббистов в Верховной Раде всегда было много. Это довольно-таки детский уровень аргументации. Так можно рассуждать, сидя на кухне, но не на высоком уровне.

Единственным лоббистом она назвала Нину Южанину, которая в прошлом созыве Верховной Рады возглавляла налоговый Комитет. Южанина "обвиняется" в том, что во время ее работы не были приняты, в частности, два проекта закона, один из них — о запрете видимой выкладки сигарет на витринах.

А вот Даниил Гетманцев, занявший место Южаниной в новом созыве, — молодец, он государственник, потому что "акцизы систематически повышаются". Это тоже очень детская манипуляция, так как повышение акцизов было утверждено во времена Южаниной, а выкладка на витринах и акцизы — это совершенно разные вещи. Это все равно что сказать, что Южанина пьет кровь христианских младенцев, а Гетманцева зовут Вадим, и поэтому он лучше. Проект закона о запрете выкладки был признан экспертами Верховной Рады и не только ими некачественным, противоречивым, опасным для экономики, и парламент его больше не рассматривает. Может, именно поэтому Южанина без восторга восприняла эту идею?

По выкладке сигарет на витринах есть еще одна интересная история. Изначально "Життя" лоббировала полный запрет на выкладку. То есть, по замыслу антитабачного лобби, потребитель приходит в магазин, но товара не видит. Якобы это будет способствовать тому, что он бросит или не начнет курить (опыт Исландии говорит, что это так это не работает). Когда эта идея с треском провалилась, активисты включили задний ход: из интервью Олифир следует, что теперь они добиваются запрета "рекламной выкладки", но не выкладки как таковой, что и указано в новом проекте закона 2813, поданного вместо того, что провалился. Но, разумеется, в интервью Олифир об этом тоже не говорит, чтобы не акцентировать внимание на своем прошлом провале.

При этом активисты очень красноречиво промолчали и тогда, когда в прошлом году в нарушение всех законов тот самый национальный производитель начал прямую рекламу своих сигарет под видом минеральной воды.

Проект 2813 был подан в Раду депутатом Ладой Булах. Она, помимо прочего, предлагает ввести запрет на курение людьми, не достигшими 21 года, а не 18 лет, как сейчас. То есть идти в армию и быть убитым на фронте в 18 лет — можно. Голосовать — то есть определять будущее всей страны в 18 лет — пожалуйста. Водить машину и погибнуть в ДТП — на здоровье. Пить пиво и водку и умереть от цирроза печени — как душе угодно. Курить — нет.

Что самое смешное, ранее Булах внесла в Раду другой проект закона, согласно которому 14-летний подросток может сменить пол и сделать аборт без согласия родителей. Помните анекдот? "Эй, кто там в кустах?! Это я мама! С кем ты, что вы там делаете? Я с Толиком, мы сейчас допьем водку и пойдем к девкам. А, хорошо, но только не курите!" Без сомнения любой родитель будет на седьмом небе от счастья, если его 14-летняя дочь Нина без его ведома сделает аборт, а потом станет некурящим мальчиком Вадимом. Но и это не все.

Булах написала в своем проекте закона, что подростки не обязаны (и никто их не может заставить) проходить лечение от наркомании и алкоголизма. Хотят умереть? Пусть умирают. Но курить мы им не дадим!

Кажется, у "профессиональных" моралистов страны совсем сбились моральные ориентиры.

Общий тон интервью Олифир таков, что если депутат или чиновник не выступает с ГО "Життя" на одной стороне, даже если она продуцирует сомнительные решения, то все кругом враги и черные лоббисты по умолчанию. Это очень примитивное представление об экономике и, если угодно, о справедливости, запрос на который в нашем обществе очень вырос за последние годы.

Но после интервью Олифир, которая высказала массу сомнительных и попросту недостоверных утверждений, вопрос, кто на чьей-стороне, отпадает сам собой. На первый план выходит другая аксиома, точно не требующая доказательств: борьба с курением, вредными выбросами в атмосферу, абортами, распространением оружия, смертностью на автомобильных дорогах, от алкоголизма и от коронавируса должна вестись профессионалами и в диалоге с всеми заинтересованными сторонами. Писать запреты и повышать налоги может кто угодно и при этом — бесплатно, а ГО "Життя", как мы знаем, щедро финансируется. Так можно за эти деньги делать свою работу профессионально?

Очень интересно наблюдать за тем, как говорят о здоровье нации и радуются пополнению бюджета от продажи сигарет одновременно. Забавно, не правда ли? Активисты спасают наше здоровье или деньги зарабатывают? Это называется "сидеть на двух стульях". Цель — благородная, средства ее достижения — сомнительные. Если бы было меньше манипуляций, было больше эффекта от борьбы с курением и не только с ним. А так — это все про деньги, а не про здоровье.