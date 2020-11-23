Government relations: мои набитые шишки и выводы

Government relations — отношения с государством. Отношения — это всегда взаимодействие.

Когда я в "Магонова и Партнеры" сфокусировала усилия свои и команды на работу с государственными органами, я не подозревала о нон-стопе проблемных задач и ограничений. Начала вникать в работу профильных комитетов Верховной Рады Украины, отраслевых министерств, контролирующих органов и местных администраций. Их внутренняя начинка очень отличается от бизнеса. Нет погони за прибылью, но есть страсти у власти. Я не увидела сбалансированности между пожеланиями к PR-агентству и возможностями реализовать разработанную стратегию.

В некоторых случаях я четко видела проявление эффекта Даннинга-Крюгера: чем меньше человек знает, тем увереннее он в своих знаниях и их безграничности. Это "иллюзия уверенности".

У меня не было ощущения тупика только потому, мой характер выталкивал меня на следующий уровень. Пауза на вдох-выдох и снова, и да иногда по кругу.

Работая над проектом, я всегда защищаю свою идею. Я ее продумываю, анализирую, просчитываю, визуализирую и представляю. Тогда, когда я уверена, что все сработает.

Мои пять "любимых" ответов от государственных организаций при реализации проектов для них:

"Сделайте нам все по ТЗ. А можете еще…... Нет, бюджет у нас ограниченный"

"Мы же государственная организация и не можем так" — сделать, сказать, показать, заплатить

"Предложите еще варианты"

"А мы еще не получили поручения об этой задаче"

"А какой эффект в итоге"

Со временем я научилась работать и с такими ограничениями.

Я и моя команда (иногда я вижу, что мы стая и защищаем друг друга) прошла все 5 стадий в работе с государственными организациями: отрицание, злость, торг, депрессия, принятие. О них рассказывать не буду, у каждого свой путь.

Расскажу о камнях, но не подводных, а тех, которые как валуны на дороге при работе с государственными организациями. Их невозможно не увидеть. Убрать с дороги тоже нельзя. Мы пробовали — только время потратили.

И вот мои набитые шишки и выводы:

_отсутствие четкого понимания для чего и какой нужен результат

Как девушке из Заполярья, мне всегда хочется конкретики — в запросах, работе, процессах, реакциях и результатах. Но все сложно и нужно адаптироваться и меняться в процессе. Гибкость, но не игра в поддавки. Свой характер и позиция всегда. Это единственный вариант, если есть желание продолжить работу с государственными организациями.

_не все диджитал, как об этом говорят и пишут

Государственные организации в большинстве своем бюрократичны как в процессах, так и в принятии решений. Бумажные документы все еще существуют, в отличии от динозавров. Не могу сдерживать иронию. Что делать? Находить тех людей, кто все-таки онлайн на 50% минимум и работать с ними.

_все государственные заказы проходят тендерные процедуры

Компания или агентство подает документы (онлайн — о боги!) через Prozorro. Если вы выиграли тендер, обратите внимание, что пост оплата 90 дней. Для выполнения заказа и обязательств у вас должны быть финансы. Я очень хорошо запомнила момент, когда наша компания выиграла тендер Министерства Информационной политики Украины. После эйфории от победы я бегала по банкам с просьбой получить кредит для выполнения государственного заказа.

Полученных кредитных денег может оказаться мало. Вам повезет, если выйдете в ноль.

_вы бизнес-компания, а значит есть подвох

Как только вы выполнили работу по контракту, получили оплату — не выдыхайте. В двери офиса постучит Контрольно-ревизионное управление (КРУ). Это служба, которая проводит контроль расходования денежных средств государственных учреждений, а также и компаний, которые получают эти денежные средства из бюджетов всех уровней и государственных валютных фондов.

_сильный шторм и волны скандалов в 10 баллов

Вашу компанию может зацепить политический скандал. Например, оппозиция может обвинить в неправомерном использовании денежных средств и обесценить вашу работу.

Для работы с государственными организациями у вас должен быть стойкий характер и понимание, для чего вы это делаете.

Очень важна гибкость мышления. Если у вас проект в кратчайший срок, помните о том, что государственная машина неповоротливая. Например, если вы проводите мероприятия за рубежом вам нужны сопроводительные письма от МИД и посольств. У нас ни разу не получилось сделать это в отведенные сроки. Только личные контакты и четкие объяснения для чего нам нужна эта документация "на вчера" помогли.

Если вы работаете с государственной системой вам нужна системная стратегия. Эта ваша нить. Она может помочь балансировать, напрягать и отпускать. Я в своей работе всегда за стержень и за возможности к маневрам. Мое мнение только соединение стратегии и адаптивных тактик позволяет работать в хаосе государственных структур

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