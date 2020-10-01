Хто має платити за заниження обсягів споживання газу?

Законом про ринок газу встановлено, що побутові споживачі у разі відсутності приладів обліку природного газу споживають природний газ за нормами, встановленими законодавством.

Тобто, якщо у будинку або квартирі немає газового лічильника, споживач сплачує за спожитий газ згідно встановленої норми.

Який розмір норм споживання?

Для прикладу, візьмемо споживача із газовою плитою та централізованим гарячим постачанням води.

Із 1996 року до 2014 року норми споживання відображали реальні обсяги споживання газу населенням. Так, споживання за нормами 1996 року у середньому по року складає 9,8 м3 газу на місяць.

Починаючи із 2014 року, норми споживання газу для такого споживача були штучно занижені фактично у 3 рази, зокрема, до 3,28 м3 у 2019 році та затверджені постановою КМУ від 27.02.20.

Звісно, загальна температура у зимові місяці з 1996 року в Україні стала вище, що зумовлює зменшення споживання газу, також чинниками є енергоефективні заходи та загальне зменшення споживання газу. Так, наукові дослідження на основі фактичних даних споживання показують, що норма споживання складає 7,58 м3 у зимові місяці та 5,2 м3 у літні, що в середньому по року дає показник 6,39 м3, але аж ніяк не 3,28 м3, як це прописано постановою.

Які це мало наслідки?

Так, після такого рішення 2014 року було фактично викривлено ринок з точки зору збільшення обсягів споживання "без обліку", що не стимулювало споживачів встановлювати газові лічильники. На практиці були випадки, коли облгаз за тарифні кошти встановлював споживачу лічильник, який потім споживач під різними приводами знімав, і продовжував споживати газ за заниженими нормами.

Чому б усім не встановити лічильники і не скасувати норми взагалі?

Поточний рівень тарифів операторів газорозподільних мереж є економічно збитковим і не передбачає необхідного об'єму коштів для встановлення лічильників газу усім споживачам. Водночас, діючі занижені норми роблять "вигідним" споживання газу без обліку, до прикладу, загалом по Україні нараховується менше 2000 заявок на встановлення лічильників. При тому, без лічильників, за даними НКРЕКП, залишається близько 1,1 млн споживачів.

Яка ситуація із нормами зараз?

Численними рішеннями судів було визнано нечинними та протиправними постанови Уряду, якими у минулі роки було змінено норми споживання газу. Також у червні цього року такі рішення було підтверджено апеляційним адміністративним судом.

Таким чином, суд вказав на протиправність постанов, що виникла з їх прийняттям, враховуючи грубі порушення процедур при їх прийнятті, а тому такі постанови не мали застосовуватись протягом усього терміну їх дії. Простіше кажучи, занижені норми споживання газу є нечинними з часу їх прийняття. Також в провадженні Верховного Суду розглядається справа, яка має поставити остаточну крапку щодо законності норм споживання.

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Що ж далі?

Іншими словами, суд відновив в дії норми споживання газу, які є фактично вищими, ніж ті, за якими населення сплачувало за газ протягом 6 років.

Таким чином, виконуючи рішення суду, мають бути проведені перерахунки споживачам і донараховані фактичні об'єми споживання, які мають бути сплачені.

І тут, цілком логічним виникає питання, хто ж все таки має сплачувати за необдумані рішення органів державної влади — населення, чи все-таки держава, таким чином виправляючи наслідки власних рішень. Як на мене, відповідь очевидна.