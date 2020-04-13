Игра с огнем: как власти решили заигрывать с верующими и отменить для них карантин

Дошли ночью, наконец, руки прочитать интервью главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко "Интерфаксу", после прочтения которого мне стало окончательно понятно, что Владимир Зеленский с Арсеном Аваковым, судя по всему, приняли решение забить на все и позаигрывать с верующими избирателями и не злить их отменой празднования Пасхи.

И делают это опрометчиво, потому что тогда злиться начнем мы. Ниже я выберу самые характерные цитаты из интервью господина главного полицейского. Но перед этим хочу напомнить об инциденте с десятью патрульными, вытягивавшими одного парня в Киеве из Днепра.

Этот инцидент Клименко тоже прокомментировал в интервью: "Что касается Гидропарка — мы неоднократно предупреждали наших граждан, что следует отказаться от прогулок и занятий спортом в общественных местах, в данном случае мы столкнулись с агрессией и действовали в соответствии с законом и постановлением Кабинета министров".

Запомните этот ответ. Чтобы сравнить ниже эту позицию с позицией по Пасхе. А теперь что касается Пасхи.

➡️ "И полиция, и МВД исходили из того, что пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, богослужения проводятся, на богослужении находится не более 10 человек".

Во-первых, видели мы вчера на "вербных служениях" эти "10 человек", ага. И полицейских, спокойно стоящих рядышком тоже видели. Так что предвкушаем уже эти "10 человек" и на Пасхе. Десять заходим, остальные не прошли фейс-контроль. Ага.

Во-вторых, может ли мне кто из юристов объяснить, с каких пор у нас церковь стала неприкосновенной, что государство не может закрыть храмы на карантин также, как и кафе и рестораны? Что значит "не можем и не имеем права?". Открывайте тогда кинотеатры, с хера ли они простаивают — будем по 10 человек ходить на сеансы.

➡️ "Священнику, который проводит службу — только ему одному — можно быть без маски, поскольку традиция и ритуалы требуют этого".

Чего? Санврач Виктор Ляшко говорит, что маски нужны всем, потому что мы все условно инфицированные, а потому можем быть разносчиками вируса. А у священника, который проводит службу перед десятками людей и ходит перед ними поет песни, значит иммунитет особенный? Опыт Киево-Печерской лавры показал, что блаженные также умирают от коронавируса, как и все остальные. Ну ниче, пусть походят перед прихожанами без масок, позаражают людей. У нас же этих аппаратов ИВЛ — хоть закусывай ими, ага.

➡️ Священники будут контролировать количество людей в церкви? — спрашивают главу полиции.

"Священники будут регулировать эти вопросы, полиция будет находиться рядом. Мы ни в коем случае не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять", — отвечает он.

Чудесно. Храмы у нас теперь объявлены зоной без карантина. Услышали, товарищи жить не могущие без похода в церковь? Дружно забегаем в храм толпой и там славим господа хоть целуясь, хоть в обнимку. Никто никого трогать не будет.

➡️ В первые дни карантина полиция силой выводила людей из транспорта, если их было больше, чем положено…, — метко замечает журналист.

"Нет, такого не будет. Тогда мы только учились, мы впервые попали в такую обстановку. Полицейские получили команду и выполняли ее достаточно прямолинейно. Сейчас мы немного научились, как и все украинцы. Мы учимся слышать друг друга, понимать потребности друг друга".

А, вот оно что.

➡️ "Сейчас каждая церковь решает, каким образом освящать пасхальную корзинку... Были предложения освятить куличи в магазине или в пекарне, но здесь есть тонкая грань у представителей церквей — нельзя продавать уже освященное. Поэтому сейчас церкви решают, каким образом выйти из этой ситуации".

Церкви решают. И я даже представляю, что нарешают. Особенно, московский патриархат. Напоминаю, Пасха — самый сочный с точки зрения денежных сборов день в году у церкви. Они своего не упустят.

➡️ "Административный протокол составляется только в крайнем случае, когда есть прямое неповиновение, открытое игнорирование закона".

Сам факт проведения какого-либо массового мероприятия со скоплением людей — это открытое игнорирование закона, не?

Постановление Кабмина четко гласит — "заборонити до 24 квітня проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів влади".

Глава Нацполиции вообще его читал? Вы понимаете, что своим исключительным подходом к празднованию Пасхи, к слову, помимо всего прочего подрываете еще и легитимность всех остальных принятых своих решений и ограничительных мер. Потому что не верующие скажут "Так если им можно, то значит не так все и строго?", "Почему им можно, а нам нельзя". И будут правы. Ибо тогда я тоже буду на вопрос полиции, почему я бегаю в парке, отвечать: "Это моя традиция и мои ритуалы".

Ребята, не шутите с огнем. Забыли, где начиналось внутреннее инфицирование? На Закарпатье и в Житомирской области? Не в церкви ли, куда ходили зараженные? А в Николаевской области первые зараженные откуда взялись? Читаем в ваших же сводках: "Оба случая относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному принципу (совместные богослужения на дому)".

Концерты, фестивали перенести можно, а праздник "Христос воскрес" нельзя? Он каждый год воскресает в разный день, ему все равно, когда вы это отпразднуете.

Мы что, дети, и не понимаем, чем это все закончится? Бараны, которым сказали, что храмы не закрывают и служба будет, попрутся туда стадом и будете там объяснять им неистовым, что надо стать в двух метрах от остальных и так далее. Ага. И иконы и ручки батюшке они целовать не будут, нет-нет.

Половина моей редакции уже четвертую неделю сидит в отпуске за свой счет — без работы и зарплаты. Вторая половина, вместе со мной, работает также с утра до вечера, но за полставки. Потому что экономика стоит, рынки стоят, и мы стоим вместе с ними — рекламодатели на стопе, партнеры со спецпроектами — на стопе.

Я каждое утро открываю цифры Минздрава о количестве заболевших в надежде, что оно идет на спад и карантин закончится как можно скорее, и мы все выйдем на работу, все снова наладится и восстановится.

Но нет, тут моя полиция решила поиспытывать судьбу. Когда благодаря вашим тупости и ханжеству через 2 недели после Пасхи мы получим такую динамику, что мало не покажется, и застрянем в этой истории всерьез и надолго, вот тогда будете думать, как заигрывать с электоратом. Но только уже с другим. С разъяренным голодным и обнищавшим электоратом.

Зато яйца намоленой водичкой побрызгали.