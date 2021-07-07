Історичне рішення: що дасть аграріям ввезення в Україну новітніх засобів захисту рослин

Переважна більшість народних депутатів України підтримали прогресивне рішення, яке посприяє врешті розблокуванню шляхів для інновацій та інвестицій в галузі захисту рослин й запровадженню європейської практики ввезення зразків засобів захисту рослин (ЗЗР) в сільському господарстві України! Впевнені, що це дозволить підвищити шанси вітчизняних аграріїв на застосування високотехнологічних комплексних рішень у сфері захисту рослин вже у найближчому майбутньому.

Будь-який фермер хоче бути прибутковим, щоб інвестувати у розширення свого бізнесу. Але це не завжди виходить, адже є багато чинників, які впливають на врожайність — від погодних умов до бур’янів та хвороб. Так, шкодочинні організми здатні знищити майже весь врожай, що очікує отримати аграрій на полі.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Саме тому виникає потреба у застосуванні якісних ЗЗР, щоб захистити сільськогосподарські культури від негативного, а інколи і нищівного впливу хвороб, шкідників чи бур’янів. І провідні компанії-виробники оригінальних ЗЗР працюють над вдосконаленням існуючих продуктів та винайденням інноваційних діючих речовин і нових препаративних форм ЗЗР, покликаних боротися з цими викликами. Адже рослини, збудники хвороб та шкідники з часом набувають стійкості до певного виду ЗЗР, і фермеру стає дедалі важче боротися з ними, тому що існуючі препарати перестають контролювати стійкий шкідливий об’єкт. Й саме інноваційні продукти допоможуть вирішити цю проблему. До того ж вітчизняний аграрій зможе суттєво заощадити, адже ЗЗР нового покоління дозволять скоротити обсяги внесення продукту на 30-40%.

Читайте также: Аграрии призывают Раду разблокировать доступ к инновационным средствам защиты растений

Виведення нового продукту — від розробки молекули до виходу на ринок — триває приблизно десятиріччя. Тому аграрії дуже люблять новинки та успішні запуски продуктів й з нетерпінням чекають на можливість застосувати їх на своїх полях після успішного отримання державної реєстрації в Україні. Іноді країни, в яких ведеться розробка інноваційних ЗЗР на конкретні сільгоспкультури (як, наприклад, соняшник, який є однією з провідних культур в Україні), зовсім не потребують цих продуктів у зв’язку з іншими ґрунтово-кліматичними особливостями та іншим складом пріоритетних сільськогосподарських культур, що вирощуються.

Відповідно, автоматично відпадає доцільність реєстрації таких продуктів в країні виробництва. Саме тому розблокування ввезення інноваційних ЗЗР надає можливість українським фермерам знову не відставати від своїх колег з інших країн-лідерів аграрної галузі та покращувати якість й безпечність врожаю, дбати про його збереження, підвищувати врожайність сільгоспкультур в середньому на 5-10% в залежності від культури, й відтак конкурентоспроможність своєї продукції та свій добробут вже у найближчому майбутньому, не чекаючи на реєстрацію інновацій в країні виробництва.

Колись Україна була однією з перших країн, на ринок якої постачали новинки ЗЗР. Були навіть такі препарати, які взагалі вперше використовувалися в Україні, а вже потім реєструвалися в інших країнах Європи. Ми сподіваємося, що цей історичний момент прийняття проекту закону №2289 "Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про пестициди та агрохімікати" щодо ввезення пестицидів на митну територію України" поверне Україну на лідируючі позиції в сфері захисту рослин та дозволить підібрати сучасні препарати для захисту рослин, які актуальні саме для потреб України. Адже усі розуміють, що будь-які країни відрізняються між собою за ґрунтово-кліматичними умовами, ключовими сільгоспкультурами, шкідниками та хворобами. Відповідно, не може існувати єдиного для всіх "універсального" ЗЗР, натомість для кожної з країн потрібні окремі препарати, які здатні захищати посіви, враховуючи всі місцеві особливості.

Маємо надію, що якнайшвидше після підписання та набуття чинності проекту закону №2289 компанія "Байєр" розпочне ввезення зразків інноваційних препаратів на передреєстраційні державні випробування та відновить інвестування в науково-дослідну діяльність в Україні. А Україна зможе отримати продукти нового покоління з підвищеним профілем безпеки для навколишнього середовища, з інноваційною комбінацією діючих речовин, яка сприятиме забезпеченню надійного захисту сільськогосподарських культур та запобіганню утворенню резистентних форм хвороб. Сподіваємось, що також зможемо запропонувати аграріям препарати з принципово новим механізмом дії, який допоможе захистити зернові культури та підвищити врожайність.

Отже, з відновленням можливості державної реєстрації новітніх технологій соціально-відповідальні компанії внесуть свій вклад в зниження надмірного екологічного навантаження на навколишнє середовище, підвищення врожайності культур і запобігання втрат врожаю, що забезпечить підвищення якості і конкурентоспроможності вітчизняної сільгосппродукції і зниження її вартості для кінцевих споживачів. В кінцевому підсумку це буде означати підвищення прибутковості вирощування сільгоспкультур, збільшення посівних площ, а також розширення ринків збуту української продукції рослинництва і зростання експортного потенціалу.

Источник фото: Depositphotos