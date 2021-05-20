Почему не работают обещания иностранным инвесторам, что будет "просто и дешево"

Вернуть иностранные инвестиции в Украину в том объеме, который был в 2019 году — тогда иностранные инвесторы внесли в экономику Украины $2531,1 млн прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), чем увеличили их объем по сравнению с 2018 годом на 8,8% — в ближайшее время будет сложно.

Даже такие точёные решения 2021 года, как государственная поддержка инвестиционных проектов на сумму более 20 млн евро (предусмотрена законом 1116-IX), налоговые стимулы для зарубежных инвесторов (закон № 1294-ІХ), создание специального правительственного учреждения, призванного заниматься сопровождением инвестиционных проектов, помогать инвесторам от начала проекта и в течение всего времени его продолжительности, которое уже "окрестили" как "инвестняня" (закон № 1116-ІХ), не помогут вернуть инвесторов в Украину.

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Почему не идут инвесторы

Причин здесь несколько. Во-первых, мы должны понимать, что в период кризисов инвесторы всегда очень осторожно подходят к размещению капитала в развивающиеся страны. Не исключение и кризис вызванный COVID-19. Сегодня инвесторы выбирают тихую гавань. Поэтому, до завершения кризиса связанного с COVID-19 в Украину из-за рубежа будут инвестировать минимально. Отмечу, что привлекательным инструментом этого "минимально" являются ОВГЗ. Говоря другими словами — зачем брать на себя риски, если есть облигации госзайма? Многим достаточно стабильных 7-10%, чем рискованных 15-20%.

Еще одна причина, почему в Украину не наращивается, а, наоборот, уменьшается приток зарубежных инвестиций, кроется в самом имидже страны. Здесь нет доверия. Украину рассматривают как страну с повышенными рисками для инвестиций. И не без причин. Сейчас на слуху только неуспешные проекты. Возьмем, например, рынок зеленой энергетики. Здесь Украина на государственном уровне сделала действительно хорошие условия. На эти условия пришли инвесторы, но… уже через несколько лет оказалось, что у государства не хватает ресурсов на оплату заявленной цены. Ее предлагают снижать. Это неразумная политика. Государство должно все просчитать на старте. Предложить объективную цену для определенного объёма производства, а не объяснять ситуацию после реализации проекта. Отмечу, что с таким подходом в Украину никогда не пойдут большие деньги.

Ключевая проблема на данный момент — это обещания иностранным инвесторам, что все будет просто и дешевле. В реальности этого "просто" и "дешевле" пока не получается.

Возьмем ту же идею "инвестняни". Она звучит действительно интересно — "специально уполномоченный человек, который будет помогать со всеми разрешительными документами, особенно, что касается выделения земли, подключению к электроснабжению и другой инфраструктуре". Однако есть вопрос: Насколько этот институт будет способен реально обеспечивать ускорение процедур без дополнительной коррупционной ренты?

Возможность ввозить оборудование без дополнительных пошлин — это также популярное и хорошее решение, поскольку оно позволяет сохранить ресурсы уже на этапе реализации инвестиционного проекта. Тем не менее, снова же, остаются вопросы в реальном применении закона. Главный из них: Не появятся ли "специальные люди", которые захотят половину сэкономленных средств?

Ответить с уверенностью на, возникшие при планах инвестировать в Украину вопросы, иностранные инвесторы, в числе которых и я, к сожалению, сегодня не могут.

Что нужно делать

Более успешная, проверенная практикой модель, которая могла бы помочь Украине привлечь иностранные инвестиции — это создание производственных парков с уже подключенной инфраструктурой. Удачный пример в этом плане Арабские эмираты, где есть промышленная площадка с полностью готовой инфраструктурой — дороги, офисы, складские помещения, производственные цеха со всеми коммуникациями (электричество, газ и т. п.) и, как "изюминка на торте", расстояние до порта всего 4 км — KIZAD Free Zone.

Отмечу, что на сегодняшний день разница в подходах между тем, что предлагает внешним инвесторам Украина, и тем, что предлагают другие страны, очевидна. Допустим, я хочу инвестировать в Украину 20 млн евро. Какие здесь проекты сейчас открыты к инвестированию? Где есть отведенная земля, инфраструктура и готовые направления? Есть что мне предложить? Вопросов больше, чем ответов. Принятие решения инвестором в вопросе, куда вкладывать свои деньги при раскладах "обещания со стороны Украины или уже готовая инфраструктура со стороны других стран", очевидно.

В первую очередь Украине необходимо предложить и реализовать несколько кейсов с инвестициями в конкретный проект. Показать, что государство готово исполнять свои обязательства. После этого можно переходить к более масштабным предложениям. То есть, говорить о значительном притоке инвестиций, связанном с принятием стимулирующего их законодательства, еще очень рано.

Стабилизация ситуации с COVID-19 может посодействовать активизации инвесторов на рынках развивающихся стран, к которым, в частности, относится и Украина. Здесь можно рассчитывать на реинвестирование прибыли уже действующих компаний и возвращение ресурсов, которые были ранее выведены из страны.

Создать успешные кейсы Украина, при желании, может с теми компаниями, которые уже имеют опыт работы здесь. Это займет примерно год. Анализ реального опыта таких проектов потом может привлечь более широкий пул инвесторов.

Еще есть очень важный вопрос — информационный. Украина на государственном уровне должна понимать, что мало принять законы, стимулирующие инвестирование. Нужно сделать так, чтобы о новых возможностях, которые есть в стране, узнал мир. Ведь за каждого инвестора конкурируют множество стран и условия поддержки во многих из них более лояльные, чем есть в Украине.

Решение должно быть найдено и таким хроническим проблемам Украины как коррупция, неработоспособность судовой системы, изменчивое законодательство.

Тем временем, исходя из того, каким предприятиям будет предоставляться государственная поддержка, согласно нормам нового украинского законодательства, в инвесторов уже сейчас сложилось определенное понимание того, куда можно инвестировать в Украине. Прежде всего это агропромышленный комплекс и логистика экспорта зерна. Потенциал есть также в сфере ИТ. Рано еще пока говорить о серозных перспективах перерабатывающей промышленности. Там мы не видим понятных ниш, в которые можно инвестировать.

В то же время, проблема с достаточным количеством квалифицированной рабочей силы, с которой уже столкнулись иностранные инвесторы в Украине, может привлечь инвестиции в образование со стороны крупных финансово-промышленных групп. Здесь также хочется отметить, что различные программы сотрудничества с государством не дали положительного результата и многие уже задумались о создания частного образования под свои потребности.

На другие сферы инвестор может обратить внимание, только в случае предложения конкретного кейса для инвестиций. На данный момент их не видно ни со стороны бизнеса, ни со стороны государства.

Габриэль Кокуашвили, инвестор, предприниматель, основатель компании Finbert

фото: Depositphotos