Як бізнесу заробити на продажу електроенергії у колаборації з YASNO

Малі та середні підприємства отримують прибуток завдяки співпраці з постачальником електроенергії, газу та енергоефективних рішень YASNO, який впровадив партнерську програму для бізнесу. Подібний формат взаємодії розповсюджений в Європі. Співробітництво дозволяє партнерам заробляти без інвестицій та розширити спектр послуг для своїх клієнтів.

Уже понад 80 тисяч юридичних клієнтів з усієї України обрали YASNO своїм постачальником. Серед них промислові підприємства, торговельні мережі, фермерські господарства, бізнес-центри, HoReCa та багато інших компаній із різних сфер діяльності. Про надійність YASNO свідчить і визнання незалежних експертів. Три компанії, що працюють під нашим брендом, вже двічі очолили рейтинг електропостачальників, складений аналітичним центром DiXi Group в рамках проєкту USAID "Прозорість енергетичного сектору".

Реалізуючи підхід "єдиного вікна", ми пропонуємо клієнтам електроенергію, газ та рішення, що дозволяють зменшувати витрати: від консалтингу та енергоаудиту до виконання енергосервісних проєктів "під ключ". Також розвиваємо систему обслуговування з акцентом на дистанційні канали та електронний документообіг. Супроводжують підприємців персональні менеджери, крім того, за необхідності клієнти можуть вирішити питання під час особистого візиту в один із 67 енергоофісів. У створення широкої мережі комфортних відділень ми інвестували 100 млн грн.

Подвійна вигода

Ми бажаємо зробити обслуговування ще більш персоналізованим. Тому в березні запровадили партнерську програму на основі моделі pay per sale (оплата за продаж): партнери допомагають нам у залученні клієнтів і укладанні договорів із ними й отримують грошову винагороду та можливість розширити сферу своєї діяльності.

Умови співпраці з партнерами прозорі та зрозумілі. З усіма ми укладаємо договори. Після цього партнери можуть передавати нашому регіональному менеджеру заявки на приєднання клієнтів. З кожної укладеної угоди нараховується винагорода. Після підписання акту виконаних робіт усю суму переводимо на рахунок партнера у банку.

Партнерами YASNO можуть стати підприємства у сфері енергетики, відновлювальних джерел енергії, монтажу електрообладнання, компанії з продажу електроустаткування, комерційної нерухомості, телекомунікаційних послуг, а також товарів і послуг B2B-клієнтам. Цей перелік можна продовжувати. Ми не встановлюємо жодних обмежень і розглядаємо кожну пропозицію індивідуально.

Щоб приєднатися до програми, підприємцям не потрібно мати ліцензію на постачання енергоресурсів та стартовий капітал. Ми підтримуємо, навчаємо та консультуємо наших партнерів щодо продуктів та умов їх продажу, надаємо маркетингові матеріали. За кожним закріплений регіональний менеджер, з яким можна вирішити всі питання.

За перші місяці до партнерської програми долучилися більше 10 партнерів, у тому числі дві великі телекомунікаційні компанії. Менеджери телеком-операторів пройшли навчання і консультують своїх бізнес-клієнтів із питань придбання електроенергії в YASNO. Підприємства, які таким чином приєднаються до YASNO, отримують спеціальну ціну на електроенергію на перші 3 місяці та сплачуватимуть без нарахувань за послуги постачальника (дохідність постачальника дорівнює 0,1% від ринкової вартості електроенергії).

Як це працює?

Є кілька можливих форматів взаємодії між YASNO та партнерами.

При першому форматі партнер рекомендує нам компанії, які зацікавлені у купівлі електроенергії та/або газу, тобто здійснює лідoгенерацію. Далі наші фахівці контактують із потенційними клієнтами, консультують, готують документи для підписання договору. Після укладання угоди партнер отримує фінансову винагороду.

Другий формат — це пресейл. Партнер більш глибоко занурюється в процес продажу: знайомить клієнта з YASNO та нашими пропозиціями, допомагає зі збором документів, за необхідності взаємодіє з каналами обслуговування постачальника.

Третій формат передбачає ще більш тісну взаємодію: партнер робить продукт YASNO частиною свого або продає його як цілісне рішення.

Все більше гравців на ринку прагнуть створювати колаборації та партнерства, адже розуміють: така взаємодія вигідна всім. Це стійка бізнес-тенденція останніх років. Ми в YASNO її підтримуємо і маємо намір розширювати базу партнерів.

Усі бажаючі приєднатися до програми, можуть дізнатися більше на сайті YASNO або за телефоном 0 800 503 237.

Євген Бушма, директор з продажів та обслуговування клієнтів D.Solutions (бренд YASNO)