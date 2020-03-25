Як будівництво доріг врятує українську економіку?

Не знаєш, що робити — будуй дороги

Міжнародна консалтингова компанія McKinsey Global Institute виявила, що інфраструктурні інвестиції в довгостроковій перспективі приносять до 20% прибутковості. Іншими словами, кожна вкладена в інфраструктуру гривня приносить 20 копійок прибутку — непогана інвестиція.

Проте розуміння соціально-економічного значення інфраструктури та доріг сформувалося задовго до виникнення консалтингу як такого. Одна з найбільших держав в історії — Давньоримська імперія, — підкоривши нову територію, в першу чергу починала будівництво доріг. Завдяки хорошим дорогам в епоху античності державі з центром у Римі вдавалось контролювати більшість території Європи, Близького Сходу та Північної Африки.

Будівництво доріг ставало драйвером розвитку економіки в скрутні часи й у новітній історії. Найяскравіші приклади — міжвоєнна Італія чи Німеччина, в яких саме з будівництва доріг розпочалося швидке економічне зростання. Та найкращий результат все ж був досягнутий у США — проєкт президента Ейзенхауера "Interstate Highway System" не просто забезпечив Штати дорогами, але фактично допоміг Америці стати економічною наддержавою.

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То чому ж будівництво доріг є таким прибутковим і важливим?

Потрійний ефект

Дорожні проєкти корисні тим, що несуть позитивний ефект одразу на трьох рівнях: вони дають прямий економічний ефект від покращення доріг, допомагають економіці на регіональному рівні та сприяють загальнонаціональному економічному зростанню.

Наприклад, враховуючи поточний стан доріг, вартість вантажних перевезень в Україні становить в середньому 30 грн/км. Якісні дороги впливатимуть на вантажні перевезення комплексно: економія палива внаслідок оптимального швидкісного режиму, менша амортизація транспорту, зменшення часу на перевезення, тощо. В результаті, заплановане "Велике Будівництво" здатне зменшити ціну перевезення до 25 грн/км — це щонайменше 15% економії! Ті ж самі числа фігурують і в пасажирських перевезеннях — 3 грн/км знизяться до 2.5 грн/км.

Інший приємний ефект — зменшення витрат часу внаслідок підвищення середньої швидкості до 90 км/год проти нинішніх 70. Разом з оптимізацією маршрутів та скороченням об'їздів, на окремих ділянках шляху це може зменшити час в дорозі у 2 рази. Це колосальна економія часу, яка буде відчутна не лише перевізникам, а й простим українцям, які користуватимуться цими дорогами.

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Цікаво, що в США фактор часу є ледь не більш вагомим, аніж фактор ціни під час проведення публічних закупівель дорожніх робіт. Замовник обирає не найдешевшого підрядника, а такого, який швидше і якісніше зробить ремонт — рахують простої перевізників, загальні втрати економіки. І це також до теми типової тендерної документації, яку впроваджує "Укравтодор". Частині ринку дуже не подобається, що простим демпінгом ціні не можна добитися перемоги у тендері, з якогось дива агентство доріг вимагає, наприклад, підтвердження досвіду.

Наостанок, краща якість доріг дозволить зменшити кількість ДТП. Статистика в нашій країні жахає — за 4.5 роки сталося майже 700 тис. аварій і близько 16 тис. осіб загинуло на дорогах. Розвиток автомобільних доріг — це не лише нове асфальтове покриття, але й безпечні розв'язки та пішохідні переходи, дорожні знаки та світлофори. Очікується, що розвиток доріг в Україні може зменшити кількість ДТП на половину.

Інвестиційна привабливість

Та навіть якщо відкинути всі побічні вигоди, масштабне будівництво доріг — це вливання величезної купи грошей в реальний сектор економіки. За підрахунками, з кожного мільярду гривень, вкладеного в будівництво доріг буде створено близько 4 тисяч робочих місць у сфері будівництва, обслуговування та супутніх галузях. Нагадую, що у 2020 році на будівництво доріг закладено 100 млрд гривень.

Вкладені в дороги гроші не зникають щойно шлях починають використовувати автомобілі — внаслідок створених робочих місць, повернення інвестицій через податки і т.д., дороги окуплять себе приблизно за 6 років. Тому з точки зору держави, дорожні інвестиції, за умови чіткого менеджменту та контролю фінансів, є надзвичайно ефективним інвестиційним проєктом.

Будуймо мости, а не стіни

Погані дороги настільки міцно вплетені в наш культурний код, що пов'язані з ними проблеми фактично віддзеркалюють наші глобальні проблеми.

Україна — друга за площею країна Європи, і якість шляхів суттєво впливає на можливість комунікації всередині держави. Особливо гостро це проявляється в кризових ситуаціях — таких, як нинішня пандемія коронавірусу, через яку автомобіль лишається ледь не єдиним засобом пересування всередині держави. І по-справжньому об'єднати Схід та Захід, Північ та Південь, Київ та периферію буде неможливо, доки дорога між ними ставатиме цілою виснажливою пригодою.

Інша наша проблема — це прагнення України стати важливим суб'єктом на геополітичній арені, центром розвитку, торгівлі, інновацій хоча б у Східній Європі. Ще на шкільних уроках географії ми затямлюємо непохитну істину: Україна лежить на перетині світових транспортних шляхів, ми перехрестя між світами та міст між Сходом та Заходом в глобальному розумінні. Проте в реальності для того, аби бути таким мостом, потрібно дещо більше, ніж прості географічні обставини. Ми повинні збудувати цей міст — зробити себе привабливими та корисними, щоб інші держави прагнули мати з нами справу тому, що це вигідно, а не тоді, коли іншого виходу просто немає. Дороги — надважлива частина цього процесу, оскільки місце, до якого неможливо дістатись, ніколи не зможе стати впливовим центром.

Плани "Великого Будівництва" — амбітні, але вони й не можуть бути іншими в умовах 21 століття. Тож завдання держави зараз — підтримати цей проєкт, завдання громадян — стежити за його виконанням. Тоді, можливо, одного дня ми з подивом прокинемось в Україні з хорошими дорогами, і нам доведеться переосмислювати щось більше за свої щоденні маршрути. І це буде прекрасно.