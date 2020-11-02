Як підтримати молодь у пошуку роботи: прості кроки, які можуть зробити бізнес і держава

Недостатня кількість робочих місць та високий рівень безробіття призводить до збільшення кількості людей, які не працюють, але й не навчаються — про це йдеться у дослідженні проєкту "United for Youth" щодо корпоративного волонтерства, проведеному за підтримки Програми Erasmus+.

За даними статистики, 2019 року 25% населення України — це молодь віком від 14 до 35 років. Тоді як третина безробітних — це молоді люди до 35 років. Здебільшого причинами молодіжного безробіття є освіта, яка не відповідає вимогам ринку, відсутність досвіду роботи для працевлаштування на перше робоче місце та завищені очікування щодо роботи загалом.

Молоді потрібен професійний досвід, щоб зацікавити роботодавця. А бізнесу та державному сектору потрібні фахівці із досвідом. Постає питання: як полегшити пошук роботи і процес наймання?

Міжнародний досвід

Одним зі шляхів вирішення проблеми може стати реалізація програм із корпоративного волонтерства, в межах яких компанії визначають для себе напрям соціальної активності та формують під нього чіткий план дій.

Корпоративне волонтерство — це інструмент, що об'єднує бізнес і суспільство. Сферу, масштаб та ціль корпоративного волонтерства компанія обирає самостійно. Зазвичай проєкт реалізується силами співробітників компанії. Такий підхід дозволяє компанії вплинути на важливі процеси і отримати бажані результати у майбутньому, а співробітникам — долучитися до важливих соціальних ініціатив.

Дослідження проєкту United for Youth, який впроваджують низка організацій у різних країнах — Socialinis veiksmas з Литви, Asociación Pasos solidarios з Іспанії, Samen voor Eindhoven з Нідерландів та Фонд Східна Європа з України — наводить приклади, як програми корпоративного волонтерства допомагають молоді здобути професійний досвід і необхідні навички для того, щоб впевненіше почуватися на ринку праці.

Так, нідерландська компанія ASML, світовий лідер у галузі літографічних машин із виготовлення комп’ютерних чіпів, заснувала YOUNG ASML — асоціацію молодих співробітників ASML, які походять із різних країн. Вони організовують поїздки до інших компаній та проводять різноманітні соціальні заходи. Політика корпоративного волонтерства зосереджена на освіті та допомозі меншинам у громаді. Як результат — волонтери почуваються соціально активними, а учасники здобувають нові знання та досвід.

Компанія SAP, провідний іспанський розробник корпоративного програмного забезпечення, реалізує проєкт "Підвищуємо власну конкурентоспроможність на ринку праці". Це волонтерська ініціатива, спрямована на допомогу молодим людям та безробітним у здобутті професійних та м’яких навичок. Мета такої ініціативи — реінтеграція учасників проєкту у ринок праці, отримання бажаних робочих місць.

Таким чином, волонтери-співробітники компанії вдосконалюють здібності спілкування та викладання, що зрештою сприяє зростанню залученості працівників та їхній лояльності до компанії. Крім того, близько 75% безробітних людей, які проходили навчання, за останні роки реінтегрувались у ринок праці, деякі з них зараз працюють в екосистемі SAP.

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У Литві до розбудови корпоративного волонтерства долучився департамент зі справ молоді Міністерства соціальної безпеки та праці. Департамент організовує заходи, які мотивують молодь до активного громадського життя. Литовська програма з розвитку корпоративного волонтерства призначена для осіб віком від 15 до 29 років, які навчаються. Мета — участь молоді у волонтерській роботі для здобуття особистих, соціальних, професійних компетенцій та досвіду роботи, допомога молодим людям у виборі професії, реінтеграції в систему освіти та ринок праці.

Успішні приклади в Україні

Ситуація з корпоративним волонтерством в Україні має свої історії успіху. Великі представники бізнесу активно та успішно співпрацюють із молоддю та університетами. Так, компанія "Київстар" щороку проводить шестимісячну програму стажування "START Yourself" для студентів технічних вишів. До участі у стажуванні запрошуються студенти старших курсів, які готові працювати не менше 20 годин на тиждень. Стажування передбачає офіційне працевлаштування і оплату роботи.

ІТ-компанія EPAM уже п'ять років поспіль реалізує в Україні соціальну ініціативу еKids із навчання школярів основ програмування. Заняття проводять в ігровому форматі тренери-волонтери з ЕРАМ Ukraine. За допомогою мови програмування Scratch учні створюють відео та ігри, а також реалізують спільні проєкти. Мета навчання — розвиток творчого мислення та вміння працювати в команді.

У державному секторі теж є проєкти, які підтримують професійний розвиток молоді. Так, уже 25 років реалізується Програма стажування молоді в Апараті Верховної Ради України, яка була започаткована 1995 року за підтримки Асоціації колишніх членів Конгресу США. А від 2013 року до організації щорічного стажування студентів активно долучається Програма USAID РАДА. За цей час її випускниками стали понад 1900 осіб. Вони продовжують професійну діяльність в органах влади, аналітичних центрах, громадських організаціях та бізнесі.

У 2018 році була запроваджена Національна програма стажувань у центральних органах виконавчої влади для студентів від третього курсу і випускників вишів. Програмою передбачено стажування у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, міністерствах та інших державних установах. Мета — розвиток аналітичних здібностей, умінь працювати з офіційними документами, готувати презентації та інформаційні довідки.

У першому наборі було близько 50 осіб, а понад 20% учасників після навчання вже працюють у міністерствах, проєктних офісах чи державних установах. До наступного набору стажування було запрошено 130 осіб. Окрім того, у 2018 році була заснована програма "Державотворець", спрямована на особистісний та професійний розвиток молоді віком від 18 до 25 років. Метою програми є ознайомлення із процесами ухвалення управлінських рішень і контролю їх виконання, діяльністю ЗМІ, бізнесу та громадського сектору.

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Протягом двох років реалізовано два етапи програми на національному та регіональному рівнях. 550 учасників із різних регіонів України пройшли стажування у більш ніж 60-ти центральних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, понад 20-ти міжнародних інституціях, ЗМІ, бізнес-компаніях та 85-ти громадських об'єднаннях.

Наостанок

Корпоративне волонтерство — це довгострокова інвестиція бізнесу, яка має суспільно важливу соціальну місію і у перспективі приносить результат у вигляді посилення кадрового потенціалу. У цьому зацікавлений як бізнес, так і держава. Прикладом ролі держави у цьому процесі може стати її діалог із бізнесом на етапі узгодження навчальних програм для вузів.

Звісно, бізнес має більше можливостей для реалізації програм із корпоративного волонтерства. І саме бізнес, який має свідому позицію та довгострокове стратегічне планування, зацікавлений у подальшому розвитку корпоративного волонтерства.