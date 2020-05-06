Як питання поводження з відходами може допомогти економіці виходити з кризи?

Минулого року американське агентство 24/7 Tempo включило Україну до ТОП-10 країн з найбільшим обсягом відходів на людину. За даними Держстату, у 2018 році в Україні утворилось понад 352 млн тон відходів, з яких лише 3% — побутові. Рейтинг переробки побутових відходів в Україні склав 6,2%. Для розуміння, у Фінляндії, Люксембурзі, Швеції та США, які також увійшли до списку і виробляють більше відходів на одного мешканця, цей показник сягає 20-30%.

Як їм це вдається?

У США, наприклад, ще у 1976 році було прийнято рамковий закон про збереження та відновлення ресурсів (The Resource Conservation and Recovery Act) , який з часом доповнювався поправками, що регулює управління різними видами відходів. За даними Waste Business Journal, дохід ринку операцій з управління відходами та рециклінгу в США у 2018 році склав $76 млрд, що на $4 млрд більше порівняно з попереднім періодом. Відтак, американці переробляють 34% усіх продукованих відходів та забезпечують робочими місцями в середньому 460 тисяч мешканців країни.

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У ЄС, за даними Eurostat, відсоток переробки побутових відходів складає приблизно 55%, але дуже різниться залежно від країни. Найкращі результати у переробці (близько 60%) показують Німеччина, Бельгія та Австрія. Румунія, Хорватія та Словаччина мають дуже низький рівень (менше 10%). Європейський ринок управління відходами також регулюється відповідними законодавчими документами, зокрема, Директивою Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС про відходи, яка є рамковою та посилається на низку інших документів щодо управління різними типами відходів. Слід зазначити, що ще 10 років тому ринок відходів ЄС складав €137 млрд і працевлаштовував близько 2 млн європейців. З кожним роком ці цифри зростають.

Що ж ми маємо в Україні?

У 2017-2019 роках КМУ було схвалено Національну стратегію та Національний план управління відходами до 2030 року, які визначають головні завдання і практичні заходи з боку держави, необхідні для створення в країні європейської моделі управління відходами.

За цей період Міністерство енергетики та захисту довкілля України разом з іншими органами влади мало розробити рамковий законопроект про управління відходами, а далі на його основі спеціальні закони, які б регулювали поводження з побутовими, промисловими, сільськогосподарськими та іншими відходами. Крім того, окремого регулювання потребують інші специфічні види відходів, зокрема медичні відходи, відходи упаковки, електричного та електронного обладнання, відпрацьованих батарейок та акумуляторів. Зараз у Комітетах Верховної Ради знаходиться рамковий законопроект №2207-1 — про управління відходами.

Бізнес-спільнота підтримує цей законопроект, але водночас, наголошує на необхідності деяких доопрацювань, зокрема:

сприяння розвитку інфраструктури для переробки відходів виробництва через дотації для переробних підприємств, яких критично не вистачає зараз, і яким потрібна значна фінансова підтримка для розширення переробних потужностей;

впровадження механізмів стимулювання відповідального управління відходами, особливо в частині їхнього відновлення та використання відновлених відходів замість первинних матеріалів;

створення умов для роздільного збирання елементів живлення (батарейок) та ламп, які наразі є найбільш небезпечними забруднювачами на полігонах;

виключення операцій з металобрухтом, який є критичною сировиною для металургії та промисловості, з-під регулювання законопроекту про управління відходами;

забезпечення прозорості поділу відходів на небезпечні та на ті, що не є небезпечними, відповідно до класифікації, передбаченої Директивою 2008/98/ЄС.

Усі коментарі та пропозиції Європейська Бізнес Асоціація надіслала наприкінці квітня до профільного Комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування. Сподіваємось, їх буде оперативно розглянуто, а законопроект — доопрацьовано та прийнято з урахування пропозицій від бізнесу.

Крім того, важливо ще цього року переходити до розробки інших нормативно-правових актів (щодо збільшення сталих зелених державних закупівель, критеріїв для припинення статусу відходів, запровадження економічних інструментів для розширення можливостей перероблення (рециклінгу/відновлення) тощо), які нарешті дозволять врегулювати питання щодо управління основними видами відходів в Україні.

Врегулювання на законодавчому рівні ситуації управління відходами допоможе не лише детінізувати ринок та оцінити його реальний стан, але і підтримати економіку країни в кризовий час:

✅ створити близько 20 000 нових робочих місць;

✅ збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів, які зможуть використовуватись, в тому числі, на покращення екологічного стану регіонів;

✅ досягти економічної доцільності через здешевлення виробництва, де у якості сировини використовуються відходи;

✅ залучити нові інвестиції в обсязі 200-300 млн доларів на рік.

Тож, сподіваюсь, влада розуміє важливість та потенціал від врегулювання даної ситуації. А Європейська Бізнес Асоціація, зі свого боку, готова пропонувати свою експертну допомогу у розробці подальших документів. Думаю, спільно нам вдасться напрацювати якісне законодавче поле в цьому питанні.