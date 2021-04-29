Як створити освітній проєкт, в який хочеться інвестувати час та гроші?

Купуючи автомобіль, ми можемо виїхати із салону і одразу відчути, куди ми вклали гроші. Придбавши ІТ-продукт, ми теж досить швидко зрозуміємо його операційні переваги і нашу вигоду. Купуючи навчальну програму, побачити, як спрацювали наші інвестиції, ми зможемо через декілька років.

Як наважитися запустити комерційний освітній продукт? У що "цілитися", щоб зробити його помітним і прибутковим? Як мислити, щоб створити продукт цікавою альтернативою купівлі автомобіля?

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Ділюся власним досвідом на прикладі магістерської програми "Інженерія програмного забезпечення" для досвідчених ІТ-спеціалістів, створеної у співпраці ЕРАМ та Києво-Могилянською академією в 2019 році. Для початку — готуйтеся до викликів і відчуття, що один рік минає як п’ять.

Програма, яку ми запустили, вартісна. Так, знання — це інвестиція в майбутнє, але ж всі ми люди і хочемо швидких відповідей: на що ми витратили гроші і коли отримаємо прибуток? Вже на етапі формування освітньої програми важливо пам’ятати про це очікування і навчитися балансувати. Крім цього базового розуміння, зверніть також увагу на десять вагомих, на мою думку, пунктів:

Розуміння цілі бізнесу

Надзвичайно важливо ще на етапі розробки ідеї відверто відповісти на такі питання: для чого ви хочете запустити освітній продукт? Допомогти ринку або собі як компанії або іншому бізнесу? Інша причина? Відповіді допоможуть сформувати ціль та рухатися далі.

Аналіз потреб потенційних клієнтів

Це як з купівлею того ж таки авто — є вимоги, які треба врахувати перед тим, як сісти за кермо, щоб переконатися, що новий власник справді зможе їхати. Коли ми формували портрет своєї цільової аудиторії, розуміли, що людина, яка не вміє програмувати, не знає ключових фреймворків, системи управління і має проблеми з софтскілами, не зможе опанувати нашу програму. Ми знали свого ідеального кандидата. Це досвідчений розробник, який в певний момент досяг стелі і не знає, куди рухатися далі. Він чув про напрями Solution Architect чи Delivery Manager, на які є попит на ринку, але немає фундаментальних програм, щоб навчити таких спеціалістів. Ми можемо продати машину чи програму кому завгодно, але є питання результату. Якщо працюєш на новий бренд, мусиш зосереджуватися саме на результаті. Наше завдання, щоб магістр не тільки поглибив знання, але й перебудував свою кар’єру, своє життя. Щоб він почав помічати, як покращити бізнес.

Проведення моніторингу ринку

Важливі дослідження та аналіз ринку в напрямку схожих продуктів. ІТ галузь щороку росте в середньому на 20 — 25%. І якщо державні заклади за даними Міносвіти випускають 16 тисяч ІТ-бакалаврів на рік, то ІТ-магістрів готують не багато. Попит на спеціалістів буде ще довгий час і формальна освіта не встигатиме за темпами росту попиту. Ми досліджували не тільки український, але і європейський ринки. Наш фокус був на комерційних довгострокових програмах для досвідчених спеціалістів: скільки таких освітніх продуктів є за кордоном, в Україні, яка частота наборів, чи є розширення, скільки студентів вчиться, тощо. Все це дозволило нам обрати нішу та сформувати унікальну пропозицію.

Тестування ідеї

Спробуйте продати вашу концепцію пересічному обивателю. Досвід підтвердив істину — чим частіше ми проговорюємо свої ідеї, тим зрілішими вони стають. Навіть якщо співрозмовник не ставить питання і не коментує. Ви "проживете" її на кількох рівнях сприйняття. Трохи таких "пітчингів у під’їзді" — і кількість ваших помилок суттєво знизиться. Це також нагода відслідкувати, чи взагалі ваша ідея цікава, чи є тут користь бізнесу, чи часом це не ідея заради ідеї? Потім спробуйте знайти досвідчену людину, СЕО, і попросіть вислухати вашу коротку, на кілька хвилин презентацію. А ще краще — знайдіть скептиків, які не вірять блиску і захопленню у ваших очах. Вони допоможуть відсікти зайве і спрямувати ідею на наступний рівень. І так кілька разів

Формування компетентної команди однодумців

Мало, що зашкодить вашому продукту так, як відсутність інновацій та експертності. Сучасний освітній продукт має бути практичним та якісним. Інакше він не масштабуватиметься і ваш проєкт провалиться. Розробники кажуть: "Ми не просто створюємо чистий код та програмні рішення. Ми створюємо іншу реальність". Так само іншу, навчальну реальність мають створювати професійні освітяни. Навчальний процес сьогодні — це вже не просто викладач, який приходить в аудиторію і дає матеріал. Ця людина вже мусить мати "діджитальний портфель". Для неї важливо не тільки володіти знаннями, але і досконало опанувати можливості Google class, Zoom, Teams. Сучасний освітянин має розуміти, як створювати інтерактивні курси, чим відрізняються сучасні LMS-платформи, як формувати навчальний шлях (learning path), інтегрувати різні елементи — зображення, відео, тексти. Переконайтеся, що з вами компетентні люди, які обирають освіту як основну професію. Світ рухається не завдяки платформам і рішенням, а завдяки людям, які навчають нове покоління. І крутий викладач, спікер, лектор, ментор коштують дорожче, ніж рішення. Вони надихають навчатися.

Підтримка постійного зв’язку з аудиторією

За період пандемії ми прийшли до простої істини: попри безкінечний онлайн, інтерактив та заохочення — людині потрібна людина. В школах все частіше з’являються наставники, т’ютори, які допомагають у навчанні. Для дорослих такої підтримки бракує. Але це треба робити — підсилювати мотивацію на довгому шляху навчання. Люди швидко виснажуються в такому шаленному темпі, поєднуючи роботу, родинні справи і навчання. Студентам важливо, щоб їх запитували про те, як справи, допомагали розкласти все по поличках, підбадьорити чи заспокоїти. Це необхідні зараз інвестиції, які відобразяться у вдячному зворотному зв’язку.

Формування вартості продукту

Оцінити вартість освітнього продукту можна на основі моніторингу подібних проєктів на ринку, виходячи з купівельної спроможності цільової аудиторії та з вашого пакету послуг. В якості тестової версії вартість може бути нижчою. Це дозволить вам запустити процеси, зібрати зворотній зв’язок, щоб зрозуміти, чи в правильному напрямку ви рухаєтеся. Наша магістерська програма коштує $7 000, отже наші студенти щомісяця витрачають на навчання $350. Досить прийнятна сума, за яку людина отримує доступ до багатьох сервісів, експертів, консультацій. Але демпінгувати можна, коли є інвестор, бо часто освіта — це дотаційна сфера. Спочатку треба вкласти, щоб згодом отримати. Я б радила запасатися "фінансовим" терпінням для освітнього бізнесу років на п’ять.

Забезпечення контролю якості

Для нас найбільшим показником якості та успішності є те, що наші студенти змінюють свої професійні кар’єри. Якщо людина змінює посаду, роль, компанію, навіть не закінчивши програму, — для нас це про успіх. Можна також наймати зовнішніх експертів для аудиту — професійний погляд збоку не завадить.

Використання комплексного інтегрованого промо

Вашим найкращим промо буде розширення і створення нових складових у продукті. Звісно, для просування важливі викладачі — "зірки", на імена яких прийдуть. Втім, якщо раніше таке залучення продавалося "на ура", тепер це лише один з інструментів маркетингу, який не завжди спрацьовує. Зараз люди більше оцінюють продукт комплексно, зважаючи на свої персональні потреби. Ще одним важливим складником просування є вдале таргетування на правильних каналах. За останній рік люди ще більше "перебралися" в соцмережі. І те, що круто працювало на початку 2020 року в Instagram, LinkedIn, Facebook, не працює в 2021 році. Втома від онлайну, від надміру щоденної інформації та безперервного спілкування в інтернеті, виснажують і викликають супротив рекламі. Тому важливо вибудовувати низку комунікацій. Одного листа чи однієї кампанії в соцмережах буде не досить. 5-6 кроків від "побачили–прочитали-отримали лист-нагадування" і лише потім людина зробить вибір на вашу користь. Або ні, бо конкуренція велика. Важливо працювати комплексно і весь час комунікувати з потенційними кандидатами, відповідати на багато питань, щоб допомогти їм прийняти рішення.

Останнє, але не менш важливе. Постійний пошук натхнення

Для мене і команди, наш продукт — це не просто програма. Це щось більше. Ми усвідомлюємо, що за нею стоїть велика робота, багато сервісів, знань. А в світі є небагато речей дорожчих за знання. Хіба що досвід. З ними можна досягти будь-яких цілей. Щоразу коли опускаються руки, оберніться і погляньте, скільки ви вже зробили, як виросли над собою. Це додає сили.

Освітній комерційний продукт — це може бути непросто. Але завдяки плануванню, стратегії і докладеним зусиллям ви можете змінювати життя як окремих людей, так і цілих індустрій.

Оксана Сітнікова, керівниця магістерської програми "Інженерія програмного забезпечення" від ЕРАМ