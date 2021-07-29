Як турбуватися про своїх співробітників: поради HR-спеціалістам

Сьогодні існує широкий спектр ініціатив, які можуть бути імплементовані для поліпшення загального добробуту на робочому місці, але найбільш ефективна стратегія та, що ретельно розроблена з урахуванням потреб працівників та специфіки їх роботи.

Крім вже звичного добровільного медичного страхування, компанії впроваджують різноманітні оздоровчі програми або організовують регулярні безкоштовні медичні чек-апи, роблячи це невід'ємною частиною корпоративної культури. Більш того, існують дослідження, які підтверджують, що введення таких корпоративних пакетів окупається в довгостроковій перспективі і допомагає компаніям скоротити час перебування співробітника в медичній установі майже на 30%.

Проте мало просто впровадити такого роду програми — ще потрібно вміло мотивувати співробітників ними користуватися, а іноді навіть і нагадувати. Недавнє дослідження провайдера онкострахування Madanes показало: з усіх клієнтів, які вже купили програми з чек-апами, всього 3% скористалися ними без нагадування, в той час як з нагадуванням цей показник склав 20%.

Слід зазначити, що в світлі останніх подій в світі, фокус в турботі про здоров'я співробітників сильно змістився.

"Віддалена робота"

Все більше співробітників працюють з дому. Незважаючи на всі переваги у вигляді відсутності потреби добиратися щодня на роботу і можливості більш вільно розпоряджатися своїм часом, благополуччя працівників може постраждати.

За результатами дослідження, самотність — одна з найбільших проблем для віддалених співробітників. Вони часто відчувають себе ізольованими, їм може бути складно підтримувати постійне спілкування з іншою частиною команди. В такому випадку, хорошою практикою тімбілдінга може служити корпоративне вивчення іноземної мови.

Щоб зменшити негативний вплив на працездатність своїх співробітників, багато компаній перейшли на так званий "гібридний графік": в якісь дні співробітники можуть працювати вдома, а в решту часу — в офісі. В такому форматі не страждає ефективність комунікації, є можливість для розширення ділової взаємодії і зміцнення корпоративної культури.

Ментальне здоров'я має значення

Нестабільне психічне здоров'я, психоемоційне нездужання є основними причинами тривалої відсутності співробітників на роботі, з якої, за даними ВООЗ, стикаються 59% організацій. Як показало дослідження Morneau Shepell, через психологічні проблеми ефективність працівника падає в 2 рази і майже 40% часу він не може концентруватися на своїх обов'язках. З цієї причини працівник бере в середньому один лікарняний на місяць.

Вже сьогодні деякі великі компанії України впровадили інструменти психологічної підтримки своїх співробітників — компанії мають штатного психолога, до якого працівники можуть звертатися по робочим, особистим або сімейним питанням.

Відпочинок як метод оздоровлення

Якісний відпочинок давно став невід'ємною частиною продуктивної роботи. Втома накопичується, рівень стресу зростає, набуваючи хронічної форми. Все це призводить до вигоряння, а також впливає на розвиток багатьох хвороб серця і нервової системи, що очевидно спричиняє негативні наслідки і для працівника, і для роботодавця.

Щоб зберегти високу працездатність без шкоди для здоров'я, потрібен правильний відпочинок. Один з кращих способів — зміна діяльності, яка допоможе абстрагуватися від роботи і дати мозку час відпочити. Для цього багато компаній облаштовують свого роду "зони відпочинку" відповідно до потреб працівників. Це можуть бути лаунж-зони з м'якими меблями, бібліотеки, ігрові кімнати з PlayStation, настільним тенісом або міні-футболом.

Однак нерідко буває так, що співробітники не відстежують рівень втоми, будучи повністю поглинені робочими завданнями. А зміна діяльності важлива саме протягом активного робочого дня. "Сидячий" спосіб життя, постійне використання гаджетів і безперервна робота за монітором згубно впливають на стан здоров'я офісних працівників. Тому багато HR-менеджерів вводять штучні обмеження, що дозволяють підштовхнути співробітника виходити на прогулянку і обідати поза офісом. Для прикладу, в деяких компаніях навіть спеціально НЕ облаштовують кухню і їдальню зону, щоб працівники залишали офіс і виходили на ланч з колегами.

Також компанії часто "примусово" відправляють своїх фахівців у відпустку: просять заздалегідь запланувати його на рік вперед і не забувати "відгуляти", адже якісний відпочинок — запорука здоров'я і високої продуктивності.

Нова стратегія турботи про здоров'я

Існують речі, про які люди вважають за краще не думати, не говорити і не чути. Онкологія — одна з них. Відповідальні роботодавці намагаються допомогти людям подолати цей психологічний бар'єр і пропонують застрахувати колектив від критичних захворювань за свій рахунок або зробити співфінансування.

В цілому, сучасний підхід керівництва компаній до турботи про здоров'я працівників передбачає не просто разову допомогу в критичних ситуаціях, а й комплекс регулярних заходів, які спрямовані на поліпшення загального добробуту. Для цього можуть бути використані різні інструменти — бесіди, міні-лекції із запрошеними експертами, тематичні тренінги.

Ідея полягає в тому, щоб працівник не просто користувався послугами ДМС (добровільного медичного страхування), що надаються в рамках соціального пакета, але і сам прагнув бути здоровим. Фокус змістився на профілактичні та превентивні заходи, будь то регулярні медичні чек-апи, відвідування тренажерного залу або спортивні змагання. До речі, зараз в Україні дуже поширений тренд на проведення різних забігів (в основному — благодійних). І якщо раніше компанії ставали партнерами такого роду заходів і просто оплачували благодійний внесок, то зараз існує тенденція залучення співробітників до активної участі в них.

Найчастіше великі підприємства віддають перевагу командним видам спорту, змагаючись з іншими компаніями, або організовують внутрішньокорпоративні активності, залучаючи співробітників. А сім'ї "спортсменів" формують спільноти уболівальників — все це допомагає підтримувати командний дух, покращує психологічний клімат в колективі та сприяє веденню здорового способу життя.

Запорука успіху будь-якої компанії — здорові і залучені співробітники. Для цього важливо створювати умови і впроваджувати різні програми, що дозволяють підтримувати своїх працівників не тільки в критичних ситуаціях, але і на щоденній основі. Така турбота з боку роботодавця не тільки високо цінується співробітниками, але і підвищує статус компанії на ринку праці.