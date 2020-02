Як українська друкарня підтримала еко-тренд та почала використовувати перероблений папір

Звідусіль лунають заклики про дбайливе використання ресурсів, потребу вторинного використання пластику й паперу. Підтримати тренд та зберегти природу вирішив і партнер нашої друкарні PrintStore Group "Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UА".

Замовник поставив завдання надрукувати два види поліграфічної продукції: щоденний гід (газету) та програму фестивалю — на офсетному та крейдованому папері відповідно.

Основною умовою було використати папір з переробленої сировини. Розповідаю, як нам це вдалося.

Процес переробки паперу

Спочатку треба пояснити основні нюанси переробки та подальшого використання паперу. Як зазначено у Вікіпедії, переробка паперу — це процес перетворення макулатури на нову паперову продукцію, що має масу переваг:

• дерева зберігаються від вирубки;

• для переробки макулатури треба менше енергії та води, ніж при виготовленні паперу з деревної маси;

• макулатура переробляється, а не утилізується, що сприяє зниженню викидів вуглецю.

При цьому як сировину для виробництва переробленого паперу можна використовувати:

• паперові відходи при виробництві паперу;

• відходи до споживання — матеріали, які потрапили за межі паперової фабрики, але були утилізовані до того, як використовувалися споживачем;

• відходи після споживання — матеріали, що викидаються після використання споживачем (гофротара, старі журнали та газети).

Процес утилізації макулатури зазвичай включає змішування використаного паперу з водою та хімічними речовинами для її руйнування. Отриману масу подрібнюють і нагрівають. Суміш пропускається через сита, щоб видалити клей та шар крейди (особливо з паперу з покриттям), потім очищається від фарби, відбілюється та змішується з водою. Після цього маса може бути перетворена на перероблений папір.

В Україні та у світі

Проаналізувавши ринок паперу України, ми дійшли висновку: пакувальний папір і картон активно виготовляють з переробленої сировини — і навіть у нас, в Україні, а ось з офсетним і крейдованим папером ситуація плачевна. Офсетний папір з переробленої сировини ми знайшли лише в одного трейдера, і то в залишках — нам пояснили, що такий папір не користується попитом.

Це при тому, що паперу вторинної переробки без покриття у світі виготовляється чимало. Виробники радять використовувати його для друку брошур, звітів, корпоративних матеріалів, інформаційних бюлетенів, упаковки. Зазвичай такі папери рекомендуються для офсетного, цифрового електрографічного та струменевого друку.

Як правило, всі виробники паперів вторинної переробки паперу наголошують на видатних характеристиках продукту, високому ступені білості, гладкій поверхні, високій непрозорості, наявності сертифіката FSC Certified Recycled, відсутності вмісту хлору, відповідно до системи екологічного менеджменту ISO 14001.

У той же час крейдований папір з макулатури на ринку України взагалі не представлено. Хоча на світовому ринку на 100% перероблений крейдований папір виготовляється. Виробники такого паперу мають численні сертифікати — FSC, Ecolabel, Food Safe, Process Chlorine Free. Перероблений папір сертифікований для цифрового та офсетного друку.

На крейдованому папері, отриманому в результаті 100% вторинної переробки, рекомендують друкувати звіти, глянсові брошури, листівки, матеріали для прямих поштових розсилок, книги, каталоги, розкішні журнали, вітальні листівки, запрошення, меню, візитні картки і плакати.

Ми знайшли альтернативу

Повторюся, ми не знайшли на ринку України 100% переробленого крейдованого паперу, тому альтернативою для PrintStore Group став крейдований папір з сертифікатом відповідності походження целюлози: в цьому випадку ліс вирощується спеціально для виробництва паперу з подальшим заміщенням насаджень.

Відзначимо, що Програма схвалення сертифікації лісів — Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) та Лісова опікунська рада — Forest Stewardship Council (FSC) сертифікують папір з дерев, заготовлених відповідно до принципів, покликаних забезпечити належну лісогосподарську практику.

І замовник, і наша друкарня залишилися задоволеними результатом експерименту. Замовник отримав якісну поліграфію, а ми — задоволення від роботи з новим видом сировини. Перероблений офсетний папір виявився не гіршим у виробництві, а місцями й більш зручним за традиційного паперу з целюлози. При цьому жодне дерево при вторинній переробці сировини, при виготовленні даного паперу, не постраждало.

Зберегти ресурси, запобігти забрудненню

Уряди країн з розвиненою економікою розуміють важливість вторинної переробки паперу для збереження енергетичних ресурсів, запобігання забрудненню грунту та повітря.

При переробці паперу споживання енергії в порівнянні з папером, виготовленим з непереробленої целюлози (за даними Управління енергетичної інформації США) скорочується на 40%! Агентство з охорони довкілля США (EPA) підрахувало, що при переробці паперу ступінь забруднення води на 35%, а повітря на 74% менший, ніж при виробництві первинної паперу.

Вторинна переробка паперу знижує потребу в первинній целюлози, зменшуючи загальне забруднення повітря та води, пов"язане з виробництвом паперу. Близько 35% твердих побутових відходів (до переробки) в Сполучених Штатах за масою — це папір і паперові вироби, 42,4% з них переробляються.

Кращі світові практики переробки

А яка ситуація з переробкою паперу в світі? У 2000 року для моніторингу прогресу в досягненні цілей з переробки паперу, встановлених в Європейській декларації з переробки паперу було створено Європейську раду з переробки паперу — European Recovered Paper Council (ERPC).

У 2011 року ERPC зобов"язалася досягнути до 2015 року показника добровільної переробки в 70% — ініціативу підтримали 27 країн учасниць ЄС + Швейцарія і Норвегія. Вже у 2014 року рівень переробки паперу в Європі становив 71,7%, як зазначено в Звіті про моніторинг за 2014 рік.

При цьому у 1993 році в США вперше було перероблено більше паперу, ніж поховано на звалищах. До 1998 року в країні працювало близько 9 тисяч програм з утилізації відходів і 12 тисяч пунктів утилізації. У 2006 році було перероблено рекордні 53,4% паперу, що використовувався в США — 53,5 млн тон. У 2012 році папір і картон зумовлювали 68 млн тон твердих побутових відходів, що утворювалися в США, порівняно з більш ніж 87 млн тон в 2000 році, згідно з даними Агенції з охорони довкілля США.

Паперова продукція у США є найбільшим компонентом твердих побутових відходів (становить понад 40% наповнення звалищ). Але паперова промисловість США поставила перед собою мету відновити 55% всього паперу, що використовується в США.

Рішення друкарні

Ситуація з дефіцитом паперу з переробленої сировини на ринку України здивувала керівництво PrintStore Group. Тому було прийнято рішення самостійно завозити такий папір. Шановні колеги, бережіть природу, приєднуйтесь до екологічних проектів, збирайте і здавайте макулатуру, плівку, пластик, сортуйте відходи. Це не лише модно, але й страшенно приємно!