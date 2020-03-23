Які штрафи передбачені за порушення правил карантину

Із 12 березня 2020 року в Україні оголосили карантин. Точніше, карантин діє у всьому світі, але ми говоримо про нашу країну.

Вже 17 березня був опублікований та набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)" №530-IX.

Відповідно до ЗУ "Про захист населення від інфекційних захворювань" карантин — це адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб. Карантин встановлює і скасовує Кабінет міністрів.

Урядом прийнято жорсткі обмеження. З 17 березня Україна припинила авіасполучення з іншими країнами. Що стосується пересування громадян по території України, то з 18 березня було припинено міжміські та міжобласні сполучення наземного транспорту (автобуси, залізничний транспорт).

Щодо закриття закладів та відміни масових заходів

Із 12 березня також закрили заклади харчування, заборонили проведення масових заходів (більше 10-ти осіб). Крім навчальних закладів (дитячих садків, шкіл, ВУЗів), зупинена робота розважальних закладів (у тому числі ТРЦ), ресторанів, кафе, музеїв, театрів, кінотеатрів.

Свою роботу тимчасово припинили заклади надання юридичних, побутових та інших послуг населенню (юридичні фірми, нотаріальні контори, навчальні курси, заклади денного нагляду за дітьми, спортивні комплекси, басейни, перукарні, ательє, хімчистки).

Загалом, продовжувати роботу можуть тільки продуктові магазини, аптеки, автомобільні заправні станції, банки та підприємства критичної інфраструктури. Підприємства критичної інфраструктури — це сукупність об'єктів, які є стратегічно важливими для економіки і національної безпеки, порушення функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам), державної й комунальної власності та вантажний транспорт.

За для того, щоб населення не було повністю "відрізаним" від цивілізованого життя — працюють спеціалізовані служби доставки.

Заклади харчування, хоча й вважаються місцями скупчення людей, та на даний час закриті для відвідувачів, але мають змогу працювати в режимі доставки. Але для здійснення такого виду підприємницької діяльності, як доставка, необхідно перевірити свої КВЕДи.

В переліку КВЕДів, внесених до ЄДРПОУ, повинен бути вид — 47.91 "Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет". Це важливо!

Адже, якщо раніше заклад харчування/магазин/кав'ярня здійснювали свою діяльність виключно стаціонарно, а почавши здійснення доставки готової їжі та напоїв, не вніс відповідний КВЕД до ЄДРПОУ — це буде означати отримання доходу від діяльності, яка не передбачена статутними документами, або не внесена до відомостей в ЄДР. Це може викликати негативні наслідки, наприклад, такі, як визнання договорів недійсними, втрата єдиноподатниками права перебувати на спрощеній системі оподаткування, блокування податкових накладних.

А от за порушення правил карантину для громадян, суб'єктів підприємницької діяльності, посадовців передбачені наступні розміри штрафів:

Стаття 44-3 Кодексу про адмінправопорушення "Порушення правил щодо карантину людей"

Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, — тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тисяч грн) і на посадових осіб — від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34-170 тисяч грн).

Ця стаття з'явилась в адміністративному кодексі, де до цього часу було передбачено покарання за недотримання карантину тварин і рослин, але не було норми стосовно людей.

Стаття 325 Кримінального кодексу "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням"

1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-51 тисяч грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Ця стаття вже була у кримінальному кодексі, однак покарання за нею стало більш тяжким. У десять разів зріс мінімальний штраф та з'явилась можливість відправити людину за грати, навіть якщо її дії не були смертельними для інших.

Для того, щоб порушення було саме кримінальним, воно має спричинити поширення хвороби. Або бути таким, що "завідомо могло спричинити поширення". Якщо ж злочин призвів до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, покарання буде найсуворішим — від 5 до 8 років. Але ця норма була в законі і до змін.

З огляду на вищевказані події, з якими довелось зіштовхнутись людству, я закликаю дотримуватись положень, правил та рекомендацій направлених на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції. Будьте обачними, обережними та розсудливими. Бережіть себе та своїх рідних.