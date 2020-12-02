Деньги — главная метрика успеха: что мешает украинским бизнесменам зарабатывать больше

Украинскому бизнесу любого масштаба не время грустно сидеть и жаловаться на коронавирус. Время выходить в мир. Самолеты сделали его маленьким, ведущие технологические компании — доступным настолько, что средний украинский предприниматель может зарабатывать в сотни раз больше. Как?

Идея стоит ноль. В студенческие годы я этого не знал, поэтому время от времени делился своими идеями со знакомыми бизнесменами. Они дипломатично кивали, но никто не спешил создавать со мной компанию. Потом оказалось, что все, что я предложил, воплотили в жизнь и хорошенько на этом заработали. Авторские мне не полагались. Сначала я сильно расстроился. Но со временем понял, что об идеях жалеть не стоит. Умолчи я, они бы просто умерли, никто бы не заработал. А что же стоит не ноль?

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В этой истории мне следовало сделать то, что сегодня мы требуем у каждого, кто приходит к нам с партнером со своим предложением. Это Proof of Concept — практическое доказательство того, что твоя идея жизнеспособна.

Задача предлагающего — создать инфраструктуру, протестировать, определить работающие и неработающие моменты. Если это приложение — нужна команда, которая начнет его разрабатывать, искать варианты доставки продукта на рынок. Если это физический товар — все то же самое.

Мы не будем инвестировать в воздух или красивые слова. Для начала в идею должны инвестировать вы — свои время, усилия и, конечно, деньги. Деньги не космические. Proof of Concept не требует сумм с большим количеством нулей, нескольких тысяч долларов может хватить. А заработать их можно и нужно в Украине.

Страна возможностей

Украина — Дикий Запад в лучшем значении слова. Компании, которые нам нравятся, например, Wells Fargo, начинали свой путь в 19 веке в США. Тогда человек пересекал огромную страну с товаром, его могли ограбить на каждом углу — и это еще не самая плохая перспектива. Наши соотечественники могут пользоваться куда лучшей экосистемой, чем первые Морганы и Рокфеллеры.

Устоявшиеся экономики мира имеют детально прописанные правила, и это не всегда хорошо. В Украине мы сами устанавливаем правила, можем нестандартно преодолеть преграды, главное — отсутствие жесткого регулирования. Нам повезло еще и потому, что мы живем в стране с очень дешевым и продуктивным рынком труда. Украина легко может конкурировать с Китаем: час работы специалиста ниже, а качество заметно выше. Не стоит воспринимать этот пункт как попытку эксплуатировать украинцев в сомнительных экономических условиях. Я призываю вкладывать сюда деньги, которые улучшат качество жизни людей с высокой квалификацией.

Следующий шаг — посмотреть на запад и восток. Минимальные зарплаты наших более экономически развитых соседей превышают украинские в 10, а некоторые в 100 раз. Им нужны ваши товары и услуги! Знаете, почему? Потому что в США, например, 80% покупательских запросов происходит не в Google, а в поисковой строке Amazon. Люди ищут одежду, электронику, игрушки, мебель. Тестируйте свою идею в Украине просто потому, что это дешево и качественно. Выстраивайте инфраструктуру своего проекта здесь по тем же причинам. Как только начало получаться, смотрите в сторону мирового e-commerce.

Выход в мир

Приезжая в Киев я встречаю производителей, дающих такое качество, которое могло бы принести им миллионы долларов вместо сотен тысяч гривен. Для сравнения, средняя калифорнийская компания из 4–5 человек, грамотно продвигающая линейку товаров, имеет оборот $12 млн в квартал. Таких людей десятки тысяч. Просто сотрите эти линии на карте, мир сильно изменился со времени вашего посещения уроков географии.

Что же мешает нашим предпринимателям сделать этот заветный шаг к миллионам? Чаще всего дело в страхе или лени. Нужно не просто выйти из зоны комфорта — вам придется отбежать от нее и броситься в водоворот знакомств и информации.

Первые шаги стандартные. Едем на интересующий нас рынок, ищем профильных юристов, изучаем особенности банковской системы в части работы счетов и бухгалтерии, находим менеджера, которому мы не доверяем как самому себе, но который откроет для нас новый мир глобального e-commerce. Чтобы понять, как все устроено, понадобится не более месяца, вывести продукт на их рынок — не более 6 месяцев. Если у вас есть $10 000, этого достаточно для старта, эти деньги вы без проблем заработаете в Украине.

Сомнительные принципы

Если последний пункт вызывает вопросы, стоит задуматься, является ли предпринимательство вашим призванием и состоянием души. Предпринимателю все время мало, он ищет новое.

Иногда люди прикрываются ценностями, принципами, оправдывая свои ограничения: я люблю свой город, хочу работать только в нем. Так дело не пойдет. Вы либо любите свой город, либо любите деньги? Поверьте, наличие значительных средств позволит вам проявить чувства конкретными делами. А ценности — понятие очень нестатичное. С доходом $1000 в месяц они одни, а при $100 000 — совсем другие. Как и возможности.

У меня есть знакомый, который принципиально не употребляет алкоголь. Но однажды он попал за стол, за которым решалась судьба сделки с семизначным числом — и оказалось, что выпить можно. "А как же принципы?" — спросил его я. Он отмахнулся: "Это потом, после сделки". Но если у принципов есть ценовой порог, то это называется не так. Выходит, что принципов и нет — есть ситуативный выбор.

Да, я не верю в "железобетонные" принципы. Я верю в этику и репутацию, которая должна позволять долго и успешно работать на выбранном рынке. Помешательство на убеждениях, продукте, философии — "булшит". Предпринимательство — это о прибыли. Деньги — главная метрика успеха для всех, будь ты художник или инженер. Это наркотик, на котором мы все сидим. Цинично? Возможно. Я предпочитаю называть это здравым смыслом.