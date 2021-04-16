 Как "дочка" "Укрзализныци" совершила невероятное на рынке электроэнергии

Новая модель рынка электроэнергии в Украине работает уже третий год, но порой создается впечатление, что его по-прежнему постоянно трясет. Бесконечные проблемы и "войны" представителей разных генераций, "провалы" генерации и потребления, нервные действия регулятора с целью "призвать к порядку" участников рынка, и как-то сбалансировать ситуацию.

В этой ситуации несколько особняком стоят тендеры на закупку электроэнергии. Казалось бы, система Prozzoro обкатана уже неплохо, все достаточно просто и прозрачно: есть заявка, есть требования, есть участники. Кто предложил лучшую цену — победил. История и успешность участия компании в тендерах — довольно четкий и объективный показатель ее эффективности и ответственности. Во всяком случае, так должно быть.

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Но, к сожалению, при ближайшем рассмотрении, и тут все оказывается не так радужно. Поскольку тендеры, госзакупки и тому подобное — это плоскости, требующие определенной погруженности и понимания. Регулярно возникают ситуации, когда сами торги и их результаты становятся объектом манипуляции.

Приведу недавний пример, в котором я и сам, признаюсь, повелся на яркий заголовок, а после проверки информации — был чрезвычайно удивлен откровенным враньем.

В одном анонимном телеграм-канале (в свете последних событий рекламировать не буду) вышел материал под названием "Энерго Сбыт Транс и новые схемы". Речь в нём шла о дочерней компании "Укрзализныци", которая занимается поставками электроэнергии.

Ну то есть, посыл сразу понятен: "дочка" "Укрзализныци" задействована в каких-то схемах, да при том "новых", значит, были еще какие-то "старые". Далее в материале говорится, что якобы эта компания решила "заработать на стороне", подписав некий "годовой контракт" с Администрацией морпортов. Да еще и электроэнергию собирается поставлять по цене выше той, которая была в марте на РСВ.

Не знаю, как вы, но мне раньше не приходилось сталкиваться с более странным описанием того, что компания победила в тендере. Да-да. Вся "новая схема" заключается в том, что "Энерго Сбыт Транс" выиграл открытый тендер на поставки электроэнергии для Администрации морпортов, в котором принимали участие еще 5 компаний, предложив самую низкую цену.

Узнать об этом можно буквально в пару кликов. Но, конечно, никаких ссылок на это в упомянутом сообщении не было. Зато дальше была куча чернухи о том, какая компания убыточная, руководитель "одиозный" (что бы не имели в виду авторы) и вообще — ужас-ужас.

И ладно бы сама "Укрзализыця" налагала какие-то ограничения на свою компанию в плане сотрудничества с другими контрагентами. Но нет, у компании около 400 клиентов в разных сферах и регионах, ее руководство прямо говорит, что поставки электроэнергии для железной дороги осуществляет по себестоимости, а зарабатывает за счет привлечения других клиентов. То есть, и тут никакой крамолы.

Кстати, информация о финрезультатах работы компании приводится автором текста настолько же "достоверная", насколько и информация о тендере. Хотя, все это опять же можно проверить в пару кликов. И данные о прибыли, и данные о дивидендах: за 2020 год чистая прибыль компании составила 5,3 млн грн, половина этой суммы будет выплачена как дивиденды.

Но возникает вопрос. Зачем кому-то клепать на коленке подобные опусы, которые можно так просто опровергнуть? В таких случаях вопрос, чаще всего в деньгах. В упомянутом примере сумма тендера составила свыше 150 млн гривен. Сумма не заоблачная, но и не маленькая. И вот когда отдельные игроки рынка не готовы соперничать по цене — они пускают в ход такие, мягко говоря, "нерыночные" инструменты, чтобы очернить конкурентов и "подмочить" их репутацию.

Расчет на то, что читатели таких "инсайдерских" каналов просто-напросто не будут проверять информацию, а поверят тому, что пишут якобы "сведущие" люди. Заметьте, источник упомянутой информации не традиционное СМИ, или какой-то конкретный автор. Те, кто дорожит репутацией, не станут подписываться под такими глупостями. А вот "инсайдерский" телеграм-канал — это именно то, что надо, чтобы "спрятать концы".

Проблема в том, что такие методы "конкуренции" вредят не только тем компаниям, на которые нацелены в первую очередь. В перспективе они могут отразиться и на рынке электроэнергии в целом.

Как говорилось выше, проблем у этого рынка и без того хватает. А подрывая на ровном месте доверие к отдельным его игрокам, в итоге мы можем прийти к ситуации, когда никто никому не будет верить. А дальше пойдут разговоры о том, какая плохая новая модель рынка, как нужно опять все менять, и так до бесконечности.

И это уже не говоря, к сожалению, о банальном распространении фейков и введении людей в заблуждение. Что, по нынешнем временам, вообще-то тоже очень большое зло, с которым пытается бороться Украина и весь мир.

Какие тут можно сделать выводы? Да они не новые, и очень простые. Не стоит верить анонимным источникам информации, которые не приводят никаких подтверждений своим словам — очень велик риск манипуляций и искажений. Ну, а если вы все же столкнулись с такой информацией — не поленитесь проверить ее в официальных источниках. Это не так сложно, а весьма полезно.

Дмитрий Марунич